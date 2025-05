Como nunca antes la habíamos visto, así aparece Karol G en su documental “Mañana fue muy bonito”, que se estrenó el 8 de mayo de 2025 en Netflix. En él, la cantante colombiana nos ofrece una mirada más íntima de su vida, desde sus comienzos siendo una niña hasta convertirse en una estrella del género urbano. Alcanzar la cima no fue nada fácil, pues el hecho de ser una mujer que buscaba incursionar en el reguetón, que era dominado por hombres, le costó demasiado, pero jamás se dio por vencida. En ese largo camino, la popular Bichota se enfrentó a otras dificultades; por tal motivo, te damos a conocer las mayores revelaciones que hace en esta producción dirigida por Cristina Costantini.

La cantante colombiana Karol G posa para una foto durante el lanzamiento de su documental "Mañana fue muy bonito" en Medellín, Colombia, el 30 de abril de 2025 (Foto: Jaime Saldarriega / AFP) ×

LA CICATRIZ QUE LE DEJÓ SER ACOSADA SEXUALMENTE CUANDO TENÍA 16 AÑOS

Karol G reveló que siendo una adolescente se mudó sola a Bogotá para dedicarse a la música. En aquel momento conoció a uno de sus primeros representantes, quien le aseguró que la iba llevar al estrellato, pero a cambio le pedía que se convierta en su pareja.

“Yo tenía 16 años; y yo estoy segura de que él tenía 45 o 50 en ese momento”, señaló. Recuerda que la propuesta llegó cuando la invitó a su casa para la fiesta de cumpleaños que había organizado para ella; aprovechando la reunión, él se le acercó y le reveló que estaba atraído por su belleza.

Para convencerla, le dijo que debía aceptar si quería continuar en la música, pero Karol G lo rechazó, por lo que abandonó sus sueños de convertirse en cantante. No le contó nada a su familia y se mudó a Nueva York a estudiar mercadotecnia.

Cuando era menor, Karol G fue coaccionada sexualmente por un mánager (Foto: Netflix) ×

SU FÍSICO NO ESTUVO AJENO A LAS CRÍTICAS

Desde que comenzó en la industria musical, el físico de Karol G siempre fue objeto de críticas. Pero lo que muchos desconocían es que detrás de las veces que subía de peso estaba un serio problema de salud que es la resistencia a la insulina.

“Hoy puedo despertarme con un abdomen marcado, súper delgada; y mañana puedo despertarme súper hinchada con el estómago inflado y no puedo controlarlo”, comentó. Aunque recibió tratamiento para este problema hormonal, poco a poco aprendió a quererse tal cual era, “más allá de lo que digan los demás”.

La resistencia a la insulina se produce cuando las células de los músculos, grasa e hígado no responden bien a la insulina y no pueden absorber la glucosa de la sangre fácilmente. Como resultado, el páncreas produce más insulina para ayudar a que la glucosa entre a las células, publica National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.

Karol G aprendió a quererse tal y como es (Foto: Netflix) ×

SU LUCHA PARA LLAMAR “BICHOTA” A SU CANCIÓN

La vez que Karol G estaba convencida de llamar “Bichota” a una de sus canciones, su equipo se opuso porque le preocupada la reacción negativa que iba a tener en el público; y no era para menos, ya que esta palabra proveniente de “bichote” era usado para referirse a los narcotraficantes.

Sin embargo, ella les explicó que le iba a dar un giro total, pues haría referencia a una mujer fuerte y empoderada. Tras dar sus argumentos con mucha pasión, logró convencerlos; y vaya que le fue tan bien que su gira llegó a recibir ese nombre.

“Mi equipo insistía todo el tiempo: No, la canción no se puede llamar así. Quedarás mal. La gente te rechazará. La letra es demasiado explícita’. Y yo pensaba: ‘Me arriesgo’”, relató. No sólo ello, a ella también la conocen con ese sobrenombre.

Karol G llenó estadios en sus conciertos (Foto: Netflix) ×

SUS LÁGRIMAS Y EMOCIÓN CUANDO LOGRÓ UNA GRAN HAZAÑA

Durante el documental, la colombiana narró que cuando propuso a su equipo hacer la primera gira mundial en estadios, no todos estaban convencidos; es más muchos no creyeron que lo pudiera conseguir, pero ella se convirtió en la artista latina en lograr esta gran hazaña.

Sin embargo, llegar a la cima le costó muchas lágrimas y frustración. “Todo el tiempo era encontrarle lo malo a todo”, mencionó conmovida, por lo que tenía dos opciones: dejar lo que se había planteado porque no estaba listo o seguir. Ella optó por el segundo y se alistó para hacer las cosas.

De esta forma, su ambiciosa gira “Mañana Será Bonito 2023” terminó siendo un éxito rotundo, pues ocupó el puesto 11 en la lista de giras de conciertos de Billboard de ese año.

En varios momentos, Karol G se derrumbó y pensó que estaba haciendo las cosas mal (Foto: Netflix) ×

SU PASO DEL DESAMOR AL AMOR

En el aspecto sentimental, Karol G también ha pasado por un carrusel de emociones, desde lo que significa estar dentro de una relación tóxica a la que te aferras hasta soltar a esa persona que supuestamente amas; y cuando por fin lo haces, aparece en tu vida alguien muy especial.

“Me despertaba y sentía como que me iba a morir. Sentía que, como persona, no tenía valor. Uno sufriendo, sufriendo, sufriendo y sufriendo en algo. Y no se quiere ir para no sufrir [incluso más]… Era una fucking pesadilla”, dijo en referencia su expareja, Anuel AA. Después de la ruptura, ella se inspiró en su disco “Mañana será bonito”; y así fue.

Durante su gira, su compatriota colombiano Feid fue su telonero. La química surgió de inmediato, tanto así que, al poco tiempo de convertirse en grandes amigos y confidentes, iniciaron un romance. “Sin darme cuenta, ya estaba componiendo canciones de amor sobre la felicidad otra vez”, cuenta.

La cantante Karol G también conoció el verdadero amor (Foto: Netflix) ×

NO LE TEME A LA MUERTE

Karol G es otra de las artistas que ha señalado no temerle a la muerte; es más, cada vez que compone, le pide a su productor que si muere de un momento a otro – tal como pasó con su ídolo Selena Quintanilla – su música siga sonando.

Recordemos que en 2024, ella vivió una situación peligrosa para su integridad cuando viajaba en su avión privado, pues en pleno vuelo comenzó a salir humo, por lo que la nave aterrizó de emergencia Van Nuys, California.

Si bien, la artista dijo que espera tranquila la muerte, en aquella oportunidad le aterró esa idea, toda vez que junto a ella viajaban sus padres, su hermana y su sobrina de un año.

Karol G está agradecida con la vida por todos sus logros, por lo que no teme a la muerte (Foto: Netflix) ×