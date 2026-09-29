Tras veinte años de anonimato, la apacible y lujosa rutina de Jackie Price (Catherine Zeta-Jones), una exmagnate de la cocaína convertida en marchante de arte, se derrumba cuando su pasado la alcanza en “Kill Jackie”. Después de que descubre que un escuadrón de asesinos de élite busca asesinarla, decide enfrentarlos y eliminarlos uno por uno antes de que sea demasiado tarde. ¿Cuándo se estrenará esta nueva serie en Amazon Prime Video y HBO Max? ¿Quiénes conforman el reparto principal?

Esta producción que promete ser un thriller de acción frenético, violento y con un toque de humor negro cuenta con la dirección Damon Thomas (“Killing Eve”, “Penny Dreadful”) y Dawn Shadforth (“I Hate Suzie”, “Adult Material”), a partir del guion de Tom Butterworth (“Gangs of London”).

Además de Zeta-Jones, “Kill Jackie” cuenta con las actuaciones de Daniel Ings (“El caballero de los Siete Reinos”, “The Gentlemen”), Sidse Babett Knudsen (“Prime Target”, “Borgen”), Óscar Jaenada (“Rambo V”, “Cantinflas”), Hattie Hook (“Of An Age”, “Ten Pound Poms”), Darci Shaw (“A Thousand Blows”, “This City is Ours”), Raff Law (“Masters of The Air, Triton”) y Enzo Cilenti (“Black Mirror”, “The Crown”), entre otros.

¿EN QUÉ SE BASA “KILL JACKIE”?

“Kill Jackie” está basada en la novela “El precio que pagas” (“The Price You Pay”), escrita por Nick Harkaway bajo el seudónimo de Aidan Truhen. También escribió “Siete demonios” (“Seven Demons”), que es una continuación directa de la primera.

Daniel Ings asume el rol de Sam en el thriller de acción "Kill Jackie", que se estrena el 2 de octubre (Foto: Fremantle/ Steel Springs Pictures/ Amazon MGM Studios)

¿DE QUÉ TRATA “KILL JACKIE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Kill Jackie”, la protagonista de esta serie “lleva veinte años viviendo una vida de lujo: viajando por todo el mundo, vendiendo obras de arte y, sobre todo, intentando mantener el anonimato tras escapar de un pasado peligroso como traficante internacional de drogas. Pero justo cuando la vida empieza a resultarle un poco aburrida, esta da un giro repentino y letal al descubrir que ‘Los Siete Demonios’, un grupo formado por los sicarios más temibles del mundo, han sido contratados para matarla.

Suponiendo que alguien de su pasado está detrás de todo ello, Jackie da rienda suelta a sus viejos instintos y se embarca en un plan descabellado y peligroso: acabar con ‘Los Siete Demonios’ uno a uno antes de que la maten. Sin embargo, pronto se da cuenta de que sus propios demonios son mucho más aterradores que los despiadados asesinos que la persiguen… y sus secretos ocultos la llevan más cerca de casa con consecuencias sorprendentes.”

Por lo visto en el tráiler, Jackie no se deja intimidar por la amenaza de los asesinos, de hecho, asegura que todo el alboroto le “resulta excitante”. No obstante, deberá lidiar con personas muy peligrosas y recurrir a viejos hábitos.

Debido a que las personas que conocen a Jackie también están en peligro se lleva a Sam, quien no tiene más opción que seguirla y ser testigo de la masacre.

¿CÓMO VER “KILL JACKIE”?

“Kill Jackie” se estrenará el viernes 2 de octubre de 2026 en distintas plataformas de streaming. La distribución internacional de la serie se dividió de forma exclusiva según el territorio:

En España: Se emite en exclusiva a través de Max (HBO Max).

En la mayor parte del mundo (incluida Latinoamérica): Se distribuye a través de Amazon Prime Video.

En Estados Unidos: Su estreno está programado de manera exclusiva para la plataforma AMC+.

Por lo tanto, para ver la nueva serie de Catherine Zeta-Jones solo necesitas una suscripción a alguna de estas plataformas de streaming.

TRÁILER DE “KILL JACKIE”

ACTORES Y PERSONAJES DE “KILL JACKIE”

Catherine Zeta-Jones como Jackie Price

Daniel Ings como Sam

Darci Shaw como Gwen

Raff Law como Sean Harpe

Sidse Babett Knudsen como Karenina

Óscar Jaenada como Zigor

Hattie Hook como Charlie

Enzo Cilenti

Christine Adams

Julian Rhind-Tutt como Friedrich

Kārlis Arnolds Avots

Set Sjöstrand

Tadashi Ito

Sebastian Armesto

Julian Barratt

Gavin Spokes

Jonathan Cake

Bamshad Abedi-Amin

Bill Paterson

Ron Perlman

Ron Perlman es parte del elenco principal del thriller de acción "Kill Jackie", que cuenta con ocho capítulos (Foto: Fremantle/ Steel Springs Pictures/ Amazon MGM Studios)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “KILL JACKIE”?

“Kill Jackie”, que cuenta con Catherine Zeta-Jones, Peter Lawson, Jose Augustin Valdes, Dante Di Loreto, Tom Butterworth, Damon Thomas y Jeffrey Levine como productores ejecutivos, tiene ocho episodios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “KILL JACKIE”?

El rodaje de “Kill Jackie”, producida por las compañías Fremantle, Steel Springs Pictures y Amazon MGM Studios, comenzó en 2025. Las localizaciones de rodaje incluyen Bilbao, Vizcaya, Lisboa, Londres y Swansea.

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