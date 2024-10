Entre las novedades que Netflix ha guardado para el último día de octubre está una serie que reúne a dos importantes figuras de la televisión china en la actualidad y que cuenta una historia de amor épica, ambientada en el ocaso de la Dinastía Yan. ¿Su nombre? “Kill Me Love Me”.

Titulada originalmente “Chun Hua Yan”, “Kill Me Love Me” es un drama chino que comenzó a emitirse a mediados de octubre por Youku, pero que llegará al resto del mundo gracias a Netflix.

La serie sigue la historia de un príncipe despiadado y una joven que lo perdió todo por culpa de este miembro de la realeza. Desea vengarse. Pero como suele pasar, el corazón muchas veces le gana a la razón. Además, habría algo más detrás de la maldad del “General Carnicero”.

“Kill Me Love Me” es protagonizada por Liu Xue Yi (”En flor”, “La sangre de la juventud”) como el príncipe Murong Jing He y Wu Jin Yan (”La doble”, “Palacio Yanxi: Las aventuras de la princesa”) como Mei Lin. Además, fue grabada entre diciembre de 2023 y abril de 2024.

Está basada en la novela del mismo nombre, de Hei Yan.

¿DE QUÉ TRATA EXACTAMENTE “KILL ME LOVE ME”?

De acuerdo con la sinopsis oficial compartida por MyDramaList:

“El príncipe Murong Jing He de la Gran Dinastía Yan lideró a su ejército Weibei para recuperar Qingzhou, un territorio perdido. Su triunfante victoria debería haber sido un momento de gloria, pero poco después de que su ejército entrara en la ciudad, se desató un incendio devastador. Los rumores se extendieron por toda Qingzhou, acusando a Murong Jing He de albergar rencor contra el pueblo por su supuesta traición a la Gran Yan. Se rumoreaba que el príncipe, ahora conocido como el despiadado “General Carnicero”, ordenó que la ciudad fuera quemada hasta los cimientos.

En las llamas, una joven llamada Mei Lin perdió a toda su familia. Con el corazón roto y consumida por la venganza, juró matar al responsable de la masacre. Se une a una organización secreta conocida como Shadow Works, donde se somete a años de entrenamiento brutal después de consumir un veneno mortal que la convierte en una asesina imparable. La primera misión de Mei Lin finalmente es asignada: asesinar a su mayor enemigo, el propio príncipe Murong Jing He.

Disfrazada como una de las cien bellezas Xiyan enviadas al Gran Yan como parte de una alianza matrimonial política, espera pacientemente su oportunidad de atacar. Pero lo que Mei Lin no sabe es que el hombre que planeó toda su misión de asesinato, que la puso en este camino de venganza, no es otro que el propio Murong Jing He”.

¿Qué peor martirio que servir a la persona que más odias en el mundo? (Foto: Kill Me Love Me / Youku)

TRÁILER DE “KILL ME LOVE ME”

¿CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE “KILL ME LOVE ME” EN NETFLIX?

Si bien la serie fue estrenada originalmente el 14 de octubre, llegará el 31 de octubre a Netflix, de manera episódica. “Kill Me Love Me” sigue emitiéndose en China de lunes a domingo.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “KILL ME LOVE ME”?

La serie tendrá 30 episodios, que Netflix lanzará por partes.

ACTORES Y PERSONAJES DE “KILL ME LOVE ME”

Liu Xue Yi es Murong Jing He

Wu Jin Yan es Mei Lin

Feng Yi Zhees Murong Jing He de joven

Shen Zhong es Murong Jing He de niño

Li Luo Yi es Mei Lin de joven

Bi Wen Jun es Zhao Qin

Zhao Xiao Tang es Yin Luo Mei

Zhang Wan Er es Yin Luo Mei de joven

Wang Xing Yi es Yin Luo Mei de niña

Baron Chen es Murong Xuan Lie

Wang Hong Li es Murong Xuan Lie de joven

Huang Ri Ying es Zi Gu

Jiang Kai es el emperador Yan

Jill Hsu es la consorte real Yin

Yang Ming Na es la emperatriz De Jia

Zhao Ya Ting es A Dai

Yan An es Mo Chen

¿CÓMO VER “KILL ME LOVE ME”?

Para ver “Kill Me Love Me” solo necesitas una suscripción a Netflix, aunque no es la única opción.

La serie china también está disponible en la misma Youku y en Viki, aunque para verla completa también debes estar suscrito.

Del mismo modo, Youku ha habilitado los primeros episodios del drama en su canal oficial de YouTube.

FICHA DE “KILL ME LOVE ME”

Título original: Chun Hua Yan

Título en inglés: Kill Me Love Me

Título en español: Mátame, ámame

Episodios: 30

Producción: Youku y Perfect World Pictures

Dirección: Cheng Lu y Huang Wei Jie

Cadena original: Youku

Fecha de estreno original: 14 de octubre de 2024

Fecha de estreno en Netflix: 31 de octubre de 2024

Arte de "Kill Me Love Me". La serie china llega en octubre a Netflix (Foto: Youku)