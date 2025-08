La temporada 14 de “King of the Hill” (en español: “Los reyes de la colina”) ya está disponible en Hulu, por lo que muchos fans de la serie animada han disfrutado del gran regreso de la serie animada tras 15 años de ausencia en pantallas. Así, ¿te gustaría saber qué pasó en el último episodio de la temporada? Pues, en esta nota, te presento su final explicado (ending explained).

Vale precisar que esta aguda comedia animada narra las vicisitudes del tejano de clase social baja Hank Hill, su familia y sus heterogéneos vecinos.

En la temporada 14, tras años trabajando en Arabia Saudí en el sector del propano para ganarse un futuro tranquilo, Hank y Peggy Hill regresan a una Arlen (Texas) muy cambiada para reencontrarse con sus viejos amigos.

Antes de continuar, mira el tráiler de “King of the Hill 14”:

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 14 DE “KING OF THE HILL”?

ATENCIÓN SPOILERS. En el episodio 14x10 de la serie animada, Hank enfrenta un dilema moral al evaluar una propuesta de inversión que beneficia económicamente a Arlen, pero que compromete sus valores... lo que consolida su rol como la brújula moral de la comunidad.

Él también comparte un momento significativo con Bobby, tomando una cerveza y demostrando la actual madurez de su relación.

Por otro lado, Bobby y Connie intentan estrechar lazos. No obstante, entre tratar de comportarse según su edad y recuperar viejos recuerdos de cuando eran niños, parece que aún les queda mucho por hacer. Así, llegan a la conclusión de que si las personas envejecen, eso no significa -necesariamente- que maduren.

Peggy, por su parte, redescubre su pasión por la escritura y reafirma su búsqueda de identidad más allá del matrimonio.

¿CÓMO TERMINA LA TEMPORADA 14 DE “KING OF THE HILL”?

La temporada 14 de la producción concluye con Bobby como un puente entre generaciones, al verlo unir al vecindario a través de su restaurante.

Finalmente, la última escena del capítulo 14x10 del show nos muestra a Hank recostándose en una silla de jardín con una cerveza en la mano.

Bobby pasa por allí, pero Hank no dice nada y simplemente asiente con la cabeza, reforzando la esencia de “King of the Hill” como una serie centrada en personajes y conexiones humanas.

Cabe resaltar que, al ser el último episodio en el que Jonathan Joss le dio voz a John Redcorn, este episodio está dedicado a su memoria.

El póster de la temporada 14 de "King of the Hill", serie de comedia negra creada por Mike Judge y Greg Daniels (Foto: Hulu)

