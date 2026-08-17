Este 2026, “Kingdom”, el manga histórico de Yasuhisa Hara, conmemora sus dos décadas de publicación ininterrumpida. Así, en plena celebración, algunos de los nombres más grandes del shonen actual se han sumado al festejo con ilustraciones propias para rendirle un merecido homenaje. En ese sentido, ¿te gustaría ver estos tributos de los autores de “One Piece”, “Naruto” y “Hunter × Hunter"? Pues, si la respuesta es positiva, te recomiendo seguir adelante con tu lectura. ¡Presta atención!

Vale precisar que “Kingdom” comenzó su publicación el 26 de enero del 2006 en la revista Weekly Young Jump de Shueisha, donde continúa serializándose hasta hoy.

Y el texto narra la historia de Shin (o Xin), un huérfano de guerra que sueña con convertirse en el general más grande bajo los cielos, en la China antigua previa a la unificación.

Aquí, junto a su amigo Piao, nuestro protagonista pasa sus primeros años entrenando con la esperanza de escapar de la pobreza y abrirse camino en un mundo marcado por las guerras entre reinos.

De esta manera, la obra de Yasuhisa Hara combina grandes batallas, estrategia política y el crecimiento de un joven que enfrenta pérdidas y rivalidades mientras persigue su objetivo fijo.

¿QUÉ MANGAKAS PARTICIPARON EN EL HOMENAJE POR LOS 20 AÑOS DE “KINGDOM”?

Tres autores de peso en la industria publicaron ilustraciones especiales dedicadas a “Kingdom”.

De acuerdo con FandomWire, uno de ellos fue Yoshihiro Togashi, responsable de “Hunter x Hunter”, quien compartió un dibujo conmemorativo del protagonista del manga histórico.

Shin, el protagonista del manga épico e histórico "Kingdom" de Yasuhisa Hara, dibujado con el estilo característico del aclamado autor Yoshihiro Togashi (Foto: Shueisha)

Con su estilo artístico característico, Masashi Kishimoto, el creador de “Naruto”, también dibujó a Shin.

Esta ilustración de Li Xin (Shin) de la serie "Kingdom" fue dibujada por Masashi Kishimoto para conmemorar el 20° aniversario de la obra de Yasuhisa Hara (Foto: Shueisha)

Finalmente, Eiichiro Oda, el autor de “One Piece”, difundió su propia versión del mismo personaje.

Shin (Li Xin), el protagonista de la serie de manga "Kingdom", dibujado de forma especial por Eiichiro Oda (Foto: Shueisha)

Cabe resaltar que, en el homenaje, también se sumaron otros nombres reconocidos del oficio, como Hirohiko Araki (“JoJo’s Bizarre Adventure”), Hiroshi Motomiya y Takehiko Inoue, este último exmentor directo de Yasuhisa Hara durante sus inicios como asistente.

¿QUÉ PROYECTOS SE VIENEN POR EL 20° ANIVERSARIO DE “KINGDOM”?

Shueisha ya había adelantado un total de siete proyectos conmemorativos para celebrar el aniversario del manga, entre ellos una publicación especial llamada Kingdom Magazine 2026, que incluye retrospectivas de las batallas más recordadas de la serie y un repaso a sus dos décadas de trayectoria.

Asimismo, se anunciaron sets especiales por arco narrativo y un logo oficial de conmemoración diseñado por el propio Yasuhisa Hara.

¿DÓNDE VER EL ANIME DE “KINGDOM”?

La adaptación animada de “Kingdom” se estrenó en el 2012 y se compone de seis temporadas hasta el momento.

El anime está disponible en Crunchyroll. Por lo tanto, para disfrutarlo sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí