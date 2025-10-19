Las luces, el brillo y el poder del K-pop ahora se mezclan con una historia sobrenatural que conquistó a todo el planeta. “Las guerreras K-pop” no solo es una película animada de acción y ritmo desenfrenado, sino también una experiencia cultural que ha trascendido la pantalla para convertirse en una sensación global. Si después de verla en Netflix quedaste con ganas de más, hay buenas noticias: puedes llevar su universo a casa gracias a una impresionante línea de productos oficiales que ya está arrasando en todo el mundo.

¿QUÉ PRODUCTOS DE “KPOP DEMON HUNTERS” SE PUEDEN ENCONTRAR?

Primero, la comida. Porque ningún fan debería luchar contra demonios con el estómago vacío. La icónica marca coreana Nongshim se asoció con Netflix para lanzar una serie de productos alimenticios inspirados en la película.

La película animada original es una producción en colaboración con Sony Pictures Animation (Foto: Netflix)

Entre ellos destacan los Shin Ramyun de edición limitada, unas galletas de camarones crujientes y la explosiva salsa Shin Toomba, todos adornados con imágenes de Rumi, Mira y Zoey, las integrantes de HUNTR/X, además de los temibles Saja Boys y el tierno tigre Derpy. Una colección que mezcla sabor, nostalgia y puro espíritu K-pop.

Lo mejor es que no tendrás que viajar a Seúl para probarlos. Nongshim ha confirmado que estos productos estarán disponibles en Corea del Sur, América del Norte, Europa, Oceanía, el Sudeste Asiático y México. Así que, si eres fan de las estrellas demoníacas y amante de la comida picante, prepárate para comer como tus heroínas favoritas. Eso sí, la edición especial de Shin Ramyun idéntica a la que aparece en la película solo podrá conseguirse en Corea del Sur, convirtiéndose en una joya de colección para los fanáticos más dedicados.

Nongshim ha lanzado productos alimenticios oficiales inspirados en la película animada (Foto: Nongshim)

SI TE GUSTA LA MODA, TAMBIÉN PUEDES LUCIR TU LEALTAD AL EQUIPO QUE SALVÓ EL MUNDO CON ESTILO

En la tienda oficial de Netflix ya están disponibles camisetas, chaquetas, gorras y hasta mantas con diseños inspirados en HUNTR/X y Saja Boys. Incluso hay papel de regalo con motivos demoníacos, ideal para sorprender a otro fan o decorar tu rincón K-pop con un toque infernalmente brillante.

Y, por supuesto, no podía faltar el peluche más adorable de todos: Derpy Tiger. Este pequeño tigre, que acompaña a las protagonistas en la película, ahora también puede acompañarte a ti. Su versión oficial ha sido una de las más vendidas en la tienda online de Netflix, demostrando que incluso en un mundo lleno de demonios, la ternura siempre tiene su lugar.

LOS FANÁTICOS DE LA MÚSICA TAMBIÉN TIENEN SU TESORO

La banda sonora oficial de “Las guerreras K-pop” ya está disponible en vinilo, CD y versión digital a través de Republic Records. Con canciones de EJAE, REI AMI, Kevin Woo, Lea Salonga y, por supuesto, el éxito global “Takedown (versión de TWICE)”, este álbum es un imprescindible para cualquier amante del género. También puedes escucharlo en Spotify o Apple Music, ideal para recrear tus escenas favoritas mientras caminas por la ciudad o entrenas como una auténtica cazadora.

El fenómeno ha sido tan grande que los productos oficiales se han convertido en objetos de deseo entre los coleccionistas. Algunos artículos ya se revenden en línea a precios altísimos, especialmente las primeras ediciones de Shin Ramyun y los vinilos con portada holográfica de HUNTR/X. Así que, si planeas comprar algo, hazlo pronto: todo indica que se agotarán más rápido de lo que Rumi puede lanzar su próximo ataque demoníaco.

Esta fusión entre música, animación y cultura pop demuestra que “Las guerreras K-pop” no es solo una película: es un movimiento. Su universo estético, su energía y su mensaje sobre la unión y la autoaceptación han creado una comunidad global de fans que quieren vivir dentro de su mundo, aunque sea con una taza o una chaqueta inspirada en sus heroínas.

