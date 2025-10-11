Desde que se estrenó en Netflix, “KPop Demon Hunters” ha sido imposible de ignorar. Esta película animada, dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans y producida por Sony Pictures Animation, no solo se ha convertido en un fenómeno cultural, sino también en un inesperado contendiente para la próxima temporada de premios. Combinando coreografías, acción sobrenatural y una vibrante estética, la película ha logrado romper récords y ganarse tanto a críticos como a audiencias en todo el mundo.

Su impacto ha sido tan fuerte que Netflix no tardó en mover ficha: decidió llevarla a salas de cine selectas en ciudades clave como Nueva York y Los Ángeles, cumpliendo con los requisitos de elegibilidad para los Premios de la Academia. En un panorama en el que la animación suele ser subestimada en categorías mayores, “KPop Demon Hunters” llega con una propuesta fresca, global y emocionalmente potente. Pero… ¿es suficiente todo esto para llegar a los Oscar?

Mira, Rumi y Zoey son "Las guerreras K-Pop". (Foto: Netflix)

EL PRIMER PASO: ELEGIBILIDAD CONFIRMADA

Lo primero que muchos se preguntan es si una película que debuta en streaming realmente puede competir en los Oscar. La respuesta es sí, siempre que se proyecte en cines comerciales por al menos siete días consecutivos en Los Ángeles County, algo que Netflix ya cumplió. Así que, en términos técnicos, “KPop Demon Hunters” es totalmente elegible para competir.

Además, ha sido una de las pocas películas animadas en debutar en el portal digital de la Academia, lo que indica que los votantes ya tienen acceso a verla. Sumado a sus impresionantes números —más de 236 millones de visualizaciones en Netflix y un debut de US$18 millones en taquilla—, está claro que la película ha captado la atención donde más importa.

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN: ¿NOMINACIÓN ASEGURADA?

No tengo dudas de que “KPop Demon Hunters” es una de las favoritas para la categoría de Mejor Película de Animación. No solo por su rendimiento comercial, sino por el respaldo crítico: actualmente tiene un 97% en Rotten Tomatoes, y ha sido elogiada por su originalidad, calidad visual y narrativa emocionante.

En un año en que películas como “Elio” de Pixar no lograron despegar y otras propuestas aún están por estrenarse, este híbrido de anime, musical y acción tiene el camino más despejado de lo habitual. Si Netflix juega bien sus cartas, podría repetir (o incluso superar) el éxito que tuvo con “Pinocho” de Guillermo del Toro en 2022.

Rumi, Zoey y Mira en "Kpop Demon Hunters" (Foto: Netflix)

¿Y SI APUNTA MÁS ALTO?

Aunque es poco común que una película animada llegue a la categoría de Mejor Película, no es imposible. Solo tres lo han logrado en la historia de los Oscar: “La Bella y la Bestia” (1991), “Up” (2009) y “Toy Story 3” (2010). Pero “KPop Demon Hunters” tiene algo que esas películas no tenían: una poderosa mezcla de narrativa cultural, representación asiática y un fandom global dispuesto a movilizarse.

La Academia ha mostrado en años recientes una apertura hacia propuestas más diversas y arriesgadas. ¿Podría esta película coreana con alma de anime convertirse en la cuarta nominada de animación en esta categoría? Es una posibilidad remota, sí, pero no descartable.

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL: “GOLDEN” EN EL RADAR

Netflix ha confirmado que presentará la canción “Golden”, escrita por Ejae y Mark Sonnenblick, para competir en la categoría de Mejor Canción Original. Y la verdad, tiene todo para destacar. La canción ha estado en la cima del Billboard Hot 100 durante semanas y es una de las razones por las que la película se convirtió en un fenómeno viral.

Sin embargo, no la tiene fácil. El regreso de “Wicked: For Good” trae consigo nuevas composiciones de Stephen Schwartz, y nombres como Ariana Grande y Cynthia Erivo ya están en campaña para posicionar sus temas. Además, existe la preocupación por la “división de votos” si Netflix decide presentar más de una canción de la banda sonora.

¿CUÁNTAS CATEGORÍAS PODRÍA CONQUISTAR?

Más allá de animación y canción original, la película podría colarse en otras categorías técnicas. Los efectos visuales, el diseño de vestuario (aunque sea animado), el montaje de sonido y hasta guion original podrían estar sobre la mesa si la campaña de Netflix es lo suficientemente fuerte.

De hecho, muchos críticos han elogiado el guion por su habilidad de equilibrar acción, comedia, drama y una narrativa con valores universales. Si los votantes están en sintonía con esa propuesta, “KPop Demon Hunters” podría sorprendernos con una nominación inesperada en este apartado.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.