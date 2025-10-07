Ejae, Nuna y Rei Ami son las voces que están detrás del grupo ficticio HUNTR/X de la película "KPop Demon Hunters" (Foto: Netflix)
Ejae, Nuna y Rei Ami son las voces que están detrás del grupo ficticio HUNTR/X de la película "KPop Demon Hunters" (Foto: Netflix)
Nelly Osco
Desde su estreno, el 20 de agosto de 2025, la película animada de Netflix ha superado los 325 millones de vistas y se ha mantenido en el Top 10 de Netflix durante más 14 semanas, lo que la convierte en una de las producciones más populares de todos los tiempos de la plataforma de streaming de la N roja. Y ahora las cantantes de Huntr/x tendrán .

La cinta dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans se convirtió en un fenómeno mundial, principalmente por sus temas musicales. Arden Cho, May Hong y Ji-young Yoo son las actrices de doblaje que están detrás de los diálogos de las protagonistas, Rumi, Mira y Zoey. No obstante, Ejae, Nuna y Rei Ami son las voces que están detrás del grupo ficticio HUNTR/X.

La presentación de “Huntr/x” en “” incluirá el himno Golden y marcará el salto de estas superestrellas animadas al escenario real.

Ejae, Nuna y Rei Ami se presentarán en el programa del 7 de octubre de “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” (Foto: Instagram)
¿CUÁNDO SE TRANSMITE EL EPISODIO DE KPOP DEMON HUNTERS EN “THE TONIGHT SHOW CON JIMMY FALLON”?

La presentación en vivo de Huntr/x en “” se realizará el martes 7 de octubre del 2025.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENARÁ EL EPISODIO DE KPOP DEMON HUNTERS EN “THE TONIGHT SHOW CON JIMMY FALLON”?

El programa de Jimmy Fallon se transmite a las 8:35 p.m. (PT) / 11:35 p.m. (ET). Estos son los horarios según país.

PaísesHorario
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica9:35 p.m.
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador10:35 p.m.
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico11:35 p.m.
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil12:35 a.m. del martes 7 de octubre
España5:35 a.m. del martes 7 de octubre

¿CÓMO VER EL EPISODIO DE KPOP DEMON HUNTERS EN “THE TONIGHT SHOW CON JIMMY FALLON”?

Para ver a las cantantes de Huntr/x, el grupo femenino ficticio de la película animada de Netflix “KPop Demon Hunters” en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, solo debes conectarte, en el horario indicado, a .

Otra alternativa es el servicio de streaming Peacock. También puedes ver algunos clips en el del programa después de que el episodio se transmita en directo.

¿QUÉ MÁS SE SABE SOBRE EL EPISODIO DE KPOP DEMON HUNTERS EN “THE TONIGHT SHOW CON JIMMY FALLON”?

Ejae, Nuna y Rei Ami interpretarán el tema principal de “KPop Demon Hunters”, “Golden”, que se convirtió en el primer sencillo femenino de K-pop en alcanzar el número uno del Billboard Hot 100. Mientras que, el álbum completo debutó en la cima del Billboard 200 Soundtrack.

Es la primera vez que estas artistas actúan juntas en vivo, y con la banda The Roots uniéndose, será una fusión inolvidable”, adelantó un comunicado de NBC Insider.

El episodio del 7 de octubre de “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” también contará con Jennifer Lopez como invitada.

Aunque Ji-young Yoo, Arden Cho y May Hong le da voz a Zoey, Rumi y Mira, las canciones de “KPop Demon Hunters” son interpretadas por Ejae, Nuna y Rei Ami (Foto: Netflix)
