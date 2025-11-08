Comentar sobre “Las guerreras K-pop” es como hablar de una mezcla de fantasía urbana, acción y música, donde el destino del mundo se decide en una batalla épica. Si bien, esta película animada sigue rompiendo récords, incluyendo el hecho de convertirse en la producción más vista en la historia de Netflix, ahora con sus nominaciones a los Grammy 2026 se ha posicionado en la cima, confirmándose su éxito también en la industria musical. Debido a ello, te contamos cómo reaccionaron las cantantes de Huntrix a las candidaturas a estos premios.

Vale precisar que las cinco nominaciones a los Grammy fueron gracias a su tema “Golden”, interpretado por EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami. Estas son: Canción del año​, Mejor interpretación pop dúo/grupo​, Mejor canción escrita para medios visuales​, Mejor grabación remezclada (por el remix de David Guetta) y Mejor álbum de banda sonora de compilación para medios visuales. De esta forma, se consolida a Huntrix como una revelación musical que ha tenido un gran impacto, no sólo en el mundo del entretenimiento, también en la industria de los premios internacionales.

UNA MEZCLA DE EMOCIONES

Tras enterarse de que “Golden” fue nominado a los Grammys, las artistas no podían creer que además del éxito alcanzado con la cinta animada, ahora su música había gustado tanto que podría ser galardonada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación, que reconoce logros sobresalientes en la industria musical, en febrero de 2026. En una entrevista a The Hollywood Reporter, contaron lo que sintieron cuando dieron a conocer a las candidatas para ser premiadas.

Audrey Nuna. “Ha habido muchas emociones diferentes. Obviamente – el éxtasis puro –, está en algún lugar profundo ahí dentro, pero creo que también hay conmoción. Hay muchas emociones en torno a lo que ha sido este viaje para todas nosotras y, de alguna manera, sentirnos conectadas con el dolor del viaje y la montaña rusa de ese viaje, todo en un momento” .

. EJAE. “Una [nominación] es suficiente, ¡es más que suficiente! Es muy difícil de lograr, pero ¡caramba!, conseguir varias es una locura. Fue entonces cuando dejé de llorar. Solo pensaba: ‘¿Qué estoy soñando?’ (…). Es una experiencia muy singular, y tener personas con las que puedo hablar sobre ello es increíble”.

Rei Ami. “Me desmayé. Todavía estoy desmayada. Probablemente no recordaré nada de esta mañana en unas horas (…). Estoy increíblemente agradecida con Audrey y EJAE. No podría hacer esto sin ellas, Huntrix no es Huntrix sin nosotras tres. Solo imaginarme intentando hacer esto sola, es deprimente”.

Además de que “KPop Demon Hunter” lideró las listas de Netflix, su banda sonora permaneció varias semanas entre los 10 primeros de la lista Billboard 200. HUNTR/X está conformado por Rumi, Mira y Zoey, tres cazadoras de demonios que, cuando no están salvando al mundo, forman una poderosa girlband de K-pop. Sus voces musicales son interpretadas por las cantantes reales: EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami.

Las cantantes de Huntr/x no podían creer haber recibido cinco nominaciones en los Grammy (Foto: NBC)

