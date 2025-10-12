¿Estás listo para vivir tu momento más ‘Golden’ este Halloween? Pues, para alegría de muchos fans de “KPop Demon Hunters” (en español: “Las guerreras k-pop“), la fiebre por la película animada de Netflix ha llegado a la temporada más terrorífica/divertida del año. Y es que los disfraces de Rumi, Mira y Zoey del trío HUNTR/X prometen conquistar las calles esta Noche de Brujas 2025.

Vale precisar que el filme está dirigido por Chris Appelhans y Maggie Kang, y se desarrolla a lo largo de 88 minutos de metraje.

Así, la trama se centra en tres superestrellas musicales que llevan una doble vida secreta como cazadoras de demonios, utilizando el poder de sus voces para proteger a la humanidad de amenazas sobrenaturales.

Antes de continuar, mira el tráiler de “KPop Demon Hunters”:

LOS MEJORES DISFRACES DE “KPOP DEMON HUNTERS” PARA HALLOWEEN

1. El disfraz de Zoey

En Amazon, el disfraz de Zoey incluye un top con detalles creativos y un pantalón visiblemente cómodo que te convertirán en la guerrera enérgica y alegre de la película de Netflix.

Además, si no tienes el peinado característico del personaje, puedes recrear su look con una peluca con moños y flequillo postizo.

Uno de los disfraces de Zoey de HUNTR/X de "KPop Demon Hunters" que se ofrecen online (Foto: HIDLY / Amazon)

2. El disfraz de Rumi

Amazon también ofrece el disfraz de Rumi, el cual incluye un top blanco, una chaqueta amarilla y shorts a juego.

Y si sumas la icónica peluca trenzada púrpura de la líder de HUNTR/X, definitivamente esta es una gran opción para brillar en Halloween.

Uno de los disfraces de Rumi de HUNTR/X de "KPop Demon Hunters" que se ofrecen online (Foto: Aynoltb / Amazon)

3. El disfraz de Mira

En el caso de Mira, podemos encontrar su camiseta y falda amarilla características en Amazon. Asimismo, el pack incluye la peluca rosa del personaje.

Recuerda que muchos artículos están a punto de agotarse en línea, por lo que es recomendable hacer tus compras con anticipación.

Uno de los disfraces de Mira de HUNTR/X de "KPop Demon Hunters" que se ofrecen online (Foto: KFVZIU / Amazon)

LOS DISFRACES CASEROS DE “KPOP DEMON HUNTERS”

Si eres parte del ‘fandom’ más creativo, no te pierdas la oportunidad de fabricar tu propio look casero de las protagonistas de “KPop Demon Hunters”. Los elementos básicos incluyen:

Para Zoey: un top, pantalones coloridos, zapatillas y accesorios deportivos.

un top, pantalones coloridos, zapatillas y accesorios deportivos. Para Rumi: una chaqueta, un top blanco, shorts jeans, botas y accesorios complementarios.

una chaqueta, un top blanco, shorts jeans, botas y accesorios complementarios. Para Mira: una camiseta, una falda ajustada y botas altas.

Este es el look de HUNTR/X que gran parte del 'fandom' de la película "KPop Demon Hunters" quiere recrear (Foto: Sony Pictures Animation / Netflix)

