Ya sea por su atrapante historia o sus pegajosas canciones que son un éxito en las principales listas musicales, la película “Las guerreras K-pop” (“KPop Demon Hunters” en inglés) se ha afianzado en la sociedad de todo el mundo de una manera que pocas veces habíamos visto anteriormente. A estas alturas, casi no hay niño con acceso a Netflix que no haya visto el largometraje animado ni padre que haya sido ajeno al éxito de Rumi, Mira y Zoey y que no termine, por lo menos, tarareando al ritmo del buenísimo soundtrack. Sí, no hay que negarlo.

Desde que llegó a la plataforma de streaming en junio de 2025, la historia de las tres idols del K-pop se ha posicionado como uno de los títulos más vistos y esto se puede comprobar fácilmente, pues lo único que hay que hacer es ingresar al servicio y revisar cuáles son las 10 producciones más vistas del momento, las cuales, como sabemos, aparecen en la página principal, así que aprovecho el momento para recomendarte que la veas si es que aún no lo haces. Pero eso no es todo. “Las guerreras K-pop” se convirtió en la película más vista en la historia de Netflix. Es todo un éxito por donde se vea...

Teniendo en cuenta todo lo que está cosechando (y lo que aún queda por conseguir), es normal que Netflix se plantee explotar su nueva franquicia y así seguir expandiendo su universo y éxito y, evidentemente, aumentando sus ingresos. Por ejemplo, se creó una banda real de Huntr/x con las cantantes que prestaron su voz para la película. También se habla de presentaciones musicales y teatrales en Estados Unidos en los próximos meses. Pero lo que más emociona es la posibilidad de algunas secuelas en los próximos años.

En medio de todos esos rumores surge una gran interrogante: ¿también están pensando en un live-action? Y es que no podemos negar que en el pasado hemos sido testigos que varias producciones animadas luego tendrían su propia historia con personajes reales en pantallas. Eso puede ser una moneda al aire, ya que dichas películas o series pueden no conseguir el mismo éxito y arruinar la experiencia del espectador. No obstante, hemos tenido casos que sí cumplieron con las expectativas.

Pero, en el caso de “Las guerreras K-pop” todo sigue siendo incierto en dicho campo, aunque ya tenemos las primeras declaraciones relacionadas con, precisamente, una posible película live-action.

¿“LAS GUERRERAS K-POP” PODRÍA TENER SU LIVE-ACTION?

Lo que a primera vista parecía solo una historia animada sobre chicas del K-pop terminó siendo una mezcla explosiva de acción, humor, demonios y hasta empoderamiento femenino, algo muy de moda en los últimos años. Y claro, eso hizo que miles empezaran a preguntarse si veríamos a Huntr/x también en carne y hueso, en una adaptación live-action.

Si bien no tenemos una respuesta que provenga oficialmente de Netflix, Maggie Kang y Chris Appelhans, directores de la película animada, nos sirven como fuente de información en estos momentos, ya que en algunas entrevistas han hablado sin problema alguno al respecto. Y esas declaraciones parecen muy claras, aunque en la industria cinematográfica todo puede ser incierto y cambiante con el tiempo.

Los dos cineastas, en una entrevista reciente con la BBC, dejaron claro que una adaptación en live-action de “K-Pop Demon Hunters” no está en sus planes debido que consideran que no funcionaría y puede que tengan razón. “Es realmente difícil imaginar a estos personajes en un mundo de acción real. Se sentiría demasiado realista. No me funcionaría en absoluto”, dijo Kang.

Ahora, hay que comprender el porqué de estas palabras. La película juega mucho con la exageración visual: coreografías imposibles, transformaciones mágicas, combates al estilo anime y una estética que mezcla lo pop con lo sobrenatural. Appelhans lo resumió perfecto cuando explicó que “la alegría de la animación reside en lo lejos que puedes llegar y elevar lo posible”.

La comedia de la película de Netflix es muy específica y visual. Hay detalles que solo funcionan cuando los personajes tienen expresiones exageradas o movimientos casi caricaturescos.

ENTONCES... ¿QUÉ SE VIENE PARA “LAS GUERRERAS K-POP”?

En este momento, los directores son bastante firmes: no hay planes para una versión en acción real. Pero eso no quiere decir que no haya más contenido por venir. De hecho, como ya lo mencioné al inicio de la nota, en el futuro se vienen algunas secuelas que explorarán más a fondo la historia de las integrantes de Huntr/x.

Según Maggie Kang, en una conversación con Entertainment Weekly, muchas historias de origen de las protagonistas quedaron fuera de la primera película. “Queríamos hacer una historia de origen sin contar el origen completo”, explicó. Y eso deja una puerta abierta para expandir el universo en futuras entregas.

¿Qué las llevó a convertirse en cazadoras de demonios? ¿Cómo fueron elegidas? ¿Qué traumas o motivaciones personales tienen? ¿Qué pasa con ellas tras derrotar a los Saja Boys? Nada de eso se abordó a fondo en la película, y según los creadores, eso puede haber sido intencional.

En una secuela, podríamos ver más del pasado de Rumi, Mira y Zoey. Quizás incluso se explore cómo eran antes de ser parte del grupo, qué sacrificios tuvieron que hacer o qué relación tienen con los Saja Boys, esos antagonistas que también ocultan un lado humano.

RÉCORDS DE LA PELÍCULA “LAS GUERRERAS K-POP”

Es la película más vista en la historia de Netflix, con más de 236 millones de visualizaciones, superando a “Red Notice” que tenía 230.9 millones de vistas.

Su banda sonora fue la primera en tener cuatro canciones simultáneamente en el top 10 del Billboard Hot 100, con canciones como “Golden”, “Your Idol”, “Soda Pop” y “How It’s Done”.

La banda sonora fue certificada Platinum por la RIAA por vender más de un millón de unidades.

Permaneció 15 semanas consecutivas en el top 10 de Netflix, rompiendo récords anteriores.

Algunas canciones del soundtrack lideraron varias listas internacionales y el grupo ficticio Huntr/x se convirtió en el grupo femenino de K-pop con mejor posicionamiento en Spotify de Estados Unidos, superando a BLACKPINK.

