“Las guerreras K-pop” (“KPop Demon Hunters” en inglés) se ha convertido en un fenómeno global y no hay nadie que puede ser ajeno a ello. La producción animada no se cansa de romper récords, incluyendo el hecho de convertirse en la película más vista de la historia de Netflix, y se cree que eso solo es la punta del iceberg, ya que en el futuro se plantea la expansión de la franquicia para seguir posicionándose y acrecentar más aún su éxito, tanto visualmente, como a nivel musical.

Y precisamente el campo musical es la clave para todo lo conseguido por la película. Creo que nadie podría negar que el soundtrack que se presentó ya forma parte de nuestro día a día, por más que queramos que no sea así. Por ejemplo, es imposible no tener en nuestra mente la melodía o letra de “Golden”, canción que se ha convertido en un hit por donde se vea, ocupando los primeros lugares de las listas más prestigiosas del planeta durante semanas.

En ese sentido, Netflix tomó una arriesgada decisión: dar el salto de la pantalla a la vida real, pero, ¿cómo así? Resulta que HUNTR/X ya no es solo una banda ficticia representada en forma de caricatura, sino que es también ahora un grupo musical real, que canta frente a cámaras, da presentaciones en los principales programas de Estados unidos y concede entrevistas en todo el mundo. Sí, así como lo lees, Rumi, Mira y Zoey ya existen en la vida real y puedes encontrar decenas de videos de ellas en las redes sociales.

Pero alto ahí. No es que las tres protagonistas de “Las guerreras K-pop” existan como tal en nuestro mundo, sino que la banda fue formada por las mismas cantantes que prestaron sus voces para las canciones de la película. Es decir, ahora tenemos un grupo de tres chias, quienes podrían iniciar giras de conciertos, crear nuevos álbumes y hasta convertirse en idols al mismo nivel de BTS o BLACKPINK. Pero, ¿quiénes son estas tres chicas que han llamado la atención de todo el mundo?

¿QUIÉNES SON LAS CANTANTES DE HUNTR/X EN LA VIDA REAL?

Tal vez ya las viste en “Saturday Night Live”, donde compartieron escena con Bad Bunny, o en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” o quizá las encontraste en TikTok, donde los clips de sus canciones se volvieron virales. Lo cierto es que la banda ficticia HUNTR/X trascendió su propósito narrativo y se convirtió en una experiencia musical completa, al punto de figurar en listas de popularidad tanto en Corea del Sur como en Estados Unidos.

HUNTR/X está conformado por Rumi, Mira y Zoey, tres cazadoras de demonios que, cuando no están salvando al mundo, forman una poderosa girlband de K-pop. Sus voces musicales son interpretadas por tres cantantes reales: EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami.

EJAE: una voz que venció al sistema

La cantante detrás de Rumi, la líder de la banda, es EJAE, cuyo nombre real es Kim Eun-Jae. Su historia representa la realidad de muchas jóvenes artistas en Corea del Sur. Entrenó durante diez años con SM Entertainment —una de las agencias más grandes del K-pop—, pero nunca logró debutar oficialmente. Según la compañía, “era demasiado mayor” para encajar en el molde juvenil que suelen exigir en la industria. Actualmente tiene 33 años

Pero lejos de rendirse, EJAE cruzó el Pacífico y se mudó a Nueva York para estudiar arte. Desde ahí, comenzó a construir una carrera como productora y compositora, colaborando con grupos de primer nivel como Red Velvet y Aespa. Cuando “KPop Demon Hunters” necesitaba una voz emocional y poderosa para su canción principal, “Golden”, fue ella quien conquistó a los productores. Y no es para menos: su timbre tiene ese algo que te atraviesa.

Audrey Nuna: la elegancia del R&B alternativo

La encargada de dar vida a Mira, la fashionista del grupo, es Audrey Nuna, una artista nacida en Nueva Jersey, pero con raíces profundamente coreanas. Ella fusiona lo experimental con el R&B contemporáneo. Su debut llegó con el sello Arista Records (parte de Sony Music) y desde entonces no ha parado.

En 2021 lanzó su primer álbum, “a liquid breakfast”, y en 2024 presentó “Trench”, un disco mucho más crudo y maduro donde su voz se convierte en el hilo conductor. Su estilo se aleja del K-pop convencional, pero justo por eso resultó perfecta para darle una identidad propia a Mira. Ella no sigue tendencias: las crea.

Rei Ami: la rebeldía hecha sonido

Finalmente, está Rei Ami, quien interpreta a Zoey, la más rebelde y explosiva del trío. Su verdadero nombre es Sarah Yeeun Lee. Su música combina pop alternativo con rap, electrónico y hasta toques de R&B. Es decir, no hay forma de encasillarla.

En 2021 lanzó “Foil”, su álbum debut, donde explora temas como el empoderamiento, la feminidad y la libertad creativa. Y eso es exactamente lo que transmite su personaje en la película. Rei Ami no es solo una voz bonita, sino que es una fuerza creativa con algo que decir, y en “KPop Demon Hunters” encontró el canal perfecto para amplificar su mensaje.

LISTA DE TODAS LAS CANCIONES DE “LAS GUERRERAS K-POP”

De acuerdo con una información publicada en la página web de Netflix, estas son todas las canciones que aparecen en la película “Las guerreras K-pop”:

“How It’s Done”

“Golden”

“Soda Pop”

“Takedown”

“Free”

“Your Idol”

“What It Sounds Like”

“Takedown” (TWICE version)

