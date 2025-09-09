Una nueva serie española llega con todo y ya ha generado bastante expectativa. Y no lo digo solo por su reparto, sino por esa mezcla de comedia, drama y realismo que te hace sentir que estás viendo algo más que ficción. Eso es justo lo que está pasando con “La Agencia”, la nueva propuesta de Telecinco para la temporada de otoño.

Esta serie, producida por Good Mood (la misma detrás de títulos como “Estoy vivo” y “La Valla”), aterriza este miércoles 10 de septiembre a las 23:00h con una temporada de 13 capítulos de 50 minutos. Lo curioso es que se trata de una adaptación española de “Call My Agent!”, la aclamada comedia francesa que triunfó en Netflix y que ganó un International Emmy Award. La historia gira en torno al día a día de Rebecca Talent, una agencia de representación artística donde egos, enredos amorosos y presiones profesionales conviven (o colisionan) en cada escena.

Esta versión no intenta copiar la original. Daniel Écija, productor ejecutivo, ha apostado por darle una mirada propia, con ese estilo tan reconocible de sus producciones: diálogos afilados, personajes complejos y una buena dosis de verdad disfrazada de humor. En cada episodio hay estrellas invitadas interpretándose a sí mismas. El primer capítulo, por ejemplo, tiene a Belén Rueda en una situación límite que involucra a Quentin Tarantino.

Póster oficial de la serie española "La Agencia" (Foto: Mediaset)

ACTORES Y PERSONAJES DE “LA AGENCIA”

Gabi Solá es interpretado por Javier Gutiérrez

Uno de los grandes protagonistas y el alma de la serie. Gabi es un agente leal, comprometido con sus representados y con una sensibilidad que lo distingue dentro del caos de Rebecca Talent. Es hijo del fundador de la agencia, pero vive a la sombra del legado familiar. La crisis de pareja con Andrea, su compañera de vida y de trabajo, marca el punto de partida de la historia.

Javier Gutiérrez ha participado en múltiples series españolas de gran éxito (Foto: Netflix)

Andrea Garrido es interpretada por Manuela Velasco

Una agente apasionada, inteligente y muy emocional. Andrea representa esa tensión entre lo profesional y lo personal que tantas veces se vive en el mundo laboral. Su relación con Gabi atraviesa una tormenta, y eso repercute directamente en la agencia. Manuela Velasco consigue darle a su personaje una energía que traspasa la pantalla.

Manuela Velasco interpreta a Andrea Garrido en la serie "La Agencia" (Foto: Manuela Velasco / Instagram)

Matías Alvarado es interpretado por Carlos Bardem

Carlos Bardem interpreta a un agente ambicioso y frío, con una mente estratégica envidiable. Su forma de trabajar choca con la de Gabi, y para colmo, es su cuñado. Este cruce entre familia y empresa genera varios momentos de alta tensión que le dan un tono muy realista a la serie.

Matías Alvarado es interpretado por el actor Carlos Bardem (Foto: La Agencia)

Maribel Cruz es interpretada Fiorella Faltoyano

La sabiduría en persona. Maribel es la agente veterana, esa figura que da equilibrio al equipo. No busca protagonismo, pero su experiencia y humanidad son clave.

Fiorella Faltoyano interpreta a Maribel Cruz en "La Agencia" (Foto: Fiorella Faltoyano / X)

Valeria Ortiz es interpretada por Marta Hazas

Amiga de la juventud de Gabi y actual rival profesional. Valeria regresa al mundo de la representación con fuerza, elegancia y ambición. Su relación con Gabi no es solo profesional: hay una historia que no está del todo cerrada. Marta Hazas aporta carisma y ese aire de sofisticación que el personaje necesita.

Marta Hazas hace de Valeria Ortiz en "La Agencia" (Foto: Marta Hazas / Instagram)

Asier Rojas es interpretado por Andrés Velencoso

Director de la agencia rival y esposo de Valeria. Impecable en apariencia, pero con una mente calculadora. Es el tipo de personaje que te genera desconfianza aunque nunca pierda la sonrisa. Un rol ideal para Andrés Velencoso, que lo borda.

Andrés Velencoso hace de Asier Rojas (Andrés Velencoso / Instagram)

Victoria Solá es interpretada por Goya Toledo

Hermana de Gabi y esposa de Matías. Victoria es una mujer contenida, aparentemente estable, pero que guarda más fuerza y determinación de la que muchos imaginan. Su papel irá cobrando importancia a medida que avanza la trama. Un gran regreso para Goya Toledo.

Goya Toledo tiene el papel de Victoria Solá (Foto: Goya Toledo / Instagram)

ESTRELLAS INVITADAS QUE SE INTERPRETAN A SÍ MISMAS

Uno de los mayores atractivos de La Agencia es que en cada episodio aparece una celebridad interpretándose a sí misma, algo que le da ese punto meta que tanto engancha. Entre los confirmados están nombres de peso como Belén Rueda, Jaime Lorente, José Coronado, Rubén Cortada, Clara Lago, Hiba Abouk, Luis Zahera, Silvia Abril y Ernesto Sevilla, entre otros. Cada aparición tiene su mini-historia, y algunas son realmente divertidas.

UN PRIMER EPISODIO LLENO DE TENSIÓN (Y ESTRELLAS)

El arranque de la serie no se anda con rodeos. En el primer capítulo, vemos cómo la relación entre Gabi y Andrea comienza a tambalear, mientras la agencia enfrenta una crisis inesperada. Al mismo tiempo, Belén Rueda, una de las actrices representadas por Gabi, se enfrenta a una decisión crítica: aceptar o no un papel soñado en una película dirigida por Quentin Tarantino. Esta doble tensión personal y profesional marca el tono de lo que vendrá.

