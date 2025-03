Isa (Ata Demirer), un columnista de apuestas deportivas que está pasando momentos difíciles encuentra su tabla de salvación en el fantasma de un magnate de negocios que le exige resolver su asesinato en “La apuesta de mi vida” (“Bet Your Life” en inglés y “Bir ihtimal Daha Var” en su idioma original), serie turca de Netflix dirigida por Hakan Algül. ¿Quienes conforman el elenco principal de la comedia sobrenatural? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

La primera temporada de “Bet Your Life”, escrita por Deniz Akçay y producida por la compañía BKM Film, tiene ocho episodios, que están disponibles en la plataforma de streaming de la N roja desde el 19 de marzo de 2025.

Ata Demirer, Ugur Yücel y Esra Bilgiç son los protagonistas de “La apuesta de mi vida”, que también cuenta con las actuaciones de Lale Mansur, Altan Erkekli, Ümit Kantarcilar, Sezin Akbasogullari, Hakan Salinmis, Murat Kiliç, Tuna Orhan, Cihan Ercan, Beyti Engin y Ediz Aksehir. Entonces, ¿quién es quién en la nueva serie turca de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LA APUESTA DE MI VIDA”

1. Ata Demirer como Isa Torbalili

Ata Demirer, conocido por sus sketches de comedia en vivo “Korsan TV”, por escribir y protagonizar una serie como “Eyyvah Eyvah”, “Berlin Kaplanı”, “Neredesin Firuze” y “Avrupa Yakası”, asume el papel de Isa Torbalili, un escritor de apuestas deportivas en decadencia se asocia con el fantasma de un magnate para resolver sus problemas.

Ata Demirer da vida a Isa, un columnista de apuesta deportivas en decadencia, en la serie turca "La apuesta de mi vida" (Foto: Netflix)

2. Ugur Yücel como Refik Argun

Ugur Yücel, quien destacó por sus papeles en “Selamsız Bandosu” (1987), “El señor Muhsin” (1987) y “Eşkıya” (1996), interpreta a Refik Argun, un magnate que supuestamente se suicidó. Cuando regresa como fantasma no recuerda la noche de su muerte, así que le pide a Isa descubra la verdad.

Ugur Yücel interpreta a Refik, el fantasma de un magnate, en la serie turca "La apuesta de mi vida" (Foto: Netflix)

3. Esra Bilgiç como Seda

Esra Bilgiç, actriz y modelo turca reconocida por personificar a Halime Sultán (más tarde Halime Hatun) en la serie “Dirilis: Ertugrul”, da vida a Seda a “La apuesta de mi vida”. Se trata de la hija de Refik.

Esra Bilgiç asume el rol de Seda, la hija de Refik, en la serie turca "La apuesta de mi vida" (Foto: Netflix)

4. Altan Erkekli

Altan Erkekli, que apareció en películas como “Vizontele Tuuba”, “Organize İşler”, “Eve Dönüş”, “I Saw the Sun”, “Love Likes Coincidences” y “Ayla: The Daughter of War”, asume el rol del padre de Isa a quien ve en un sueño.

5. Ümit Kantarcilar como Erkhan

Ümit Kantarcilar, que fue parte de series como “Sehrin Melekleri”, “Rengarenk”, “Kanatsiz Kuslar”, “Vuslat”, “Kazara Ask”, “Askimiz Yeter”, “Kurulus: Osman” y “Bir Zamanlar Istanbul”, interpreta a Erkhan, el novio de Seda.

Ümit Kantarcilar interpreta a Erkhan, el novio de Seda, en la serie turca "La apuesta de mi vida" (Foto: Netflix)

Estos son los actores que completan “La apuesta de mi vida”:

Lale Mansur

Ümit Kantarcilar

Sezin Akbasogullari

Hakan Salinmis

Murat Kiliç

Tuna Orhan

Cihan Ercan

Beyti Engin

Ediz Aksehir

¿DE QUÉ TRATA “LA APUESTA DE MI VIDA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “La apuesta de mi vida”, “un viaje insólito y tragicómico de dos almas: una perdida en este mundo y la otra atrapada en el más allá... İsa es un periodista especializado en apuestas deportivas que, en su día, se convirtió en una leyenda del sector gracias al talento que heredó de su padre. Sin embargo, una serie de predicciones desacertadas le han costado el trabajo y muchos enemigos.

Cuando cree haber perdido cualquier esperanza, su destino se cruza con el del célebre empresario Refik, el único capaz de salvarlo de la ruina. Sin embargo, existe un problema: Refik está muerto. El espíritu de Refik le ofrece a İsa la posibilidad de enderezar su caótica existencia, pero a cambio este debe encontrar a la persona que acabó con su vida y desentrañar la verdad de lo ocurrido”.

¿CÓMO VER “LA APUESTA DE MI VIDA”?

“La apuesta de mi vida” está disponible en Netflix desde el 20 de marzo de 2025, por lo tanto, para ver la nueva serie turca solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.