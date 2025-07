Mientras “Love Is Blind” intenta demostrar que el amor el ciego y se puede encontrar si conocerse frente a frente, al menos inicialmente, “La banda perfecta” (“Building the Band” en su idioma original), el nuevo reality de Netflix, reúne a talentosos cantantes que luchan por la oportunidad de formar el próximo gran grupo musical a ciegas. ¿La idea funcionará? ¿Quiénes son parte del proyecto? ¿Cuándo se estrenarán los episodios de la primera temporada?

Los participantes del programa tendrán la oportunidad de encontrar a sus compañeros de banda perfectos basándose únicamente en la compatibilidad musical, la conexión y, sobre todo, el mérito. Sin duda, el talento musical y el drama están asegurados en el innovador reality presentado por AJ McLean, de los Backstreet Boys.

El icónico artista y miembro de uno de los grupos vocales más vendidos a nivel mundial se encargará de guiar y apoyar a los concursantes que buscan alcanzar su sueño musical. AJ McLean estará presente en cada fase de la competencia.

AJ McLean, de los Backstreet Boys, es el presentador del reality show "La banda perfecta" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “LA BANDA PERFECTA”?

Los cuatro primeros episodios de “Building the Band” se estrenan el miércoles 9 de julio de 2025 en Netflix, mientras que el resto se emitirán las siguientes semanas hasta el 23 de julio.

Por lo tanto, para ver el reality musical solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “LA BANDA PERFECTA”?

“La banda perfecta”, que cuenta con Cat Lawson, Alison Holloway, Katrina Morrison, Clara Elliot y Simon Crossley como productores ejecutivos, tiene diez episodios.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “LA BANDA PERFECTA”

Episodio 1: 9 de julio de 2025

Episodio 2: 9 de julio de 2025

Episodio 3: 9 de julio de 2025

Episodio 4: 9 de julio de 2025

Episodio 5: 16 de julio de 2025

Episodio 6: 16 de julio de 2025

Episodio 7: 16 de julio de 2025

Episodio 8: 23 de julio de 2025

Episodio 9: 23 de julio de 2025

Episodio 10: 23 de julio de 2025

TRÁILER DE “BUILDING THE BAND”

¿DE QUÉ TRATA “LA BANDA PERFECTA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “‘La banda perfecta’ reúne a cantantes con talento para crear un concurso totalmente único en el que formar la banda perfecta es cuestión de química. Los cantantes tienen pleno control a la hora de formar su propio grupo desde ‘cabinas’ independientes, sin llegar a verse en ningún momento. Deben confiar exclusivamente en la compatibilidad musical, la conexión, la química y las cualidades.

¿Qué pasará cuando las bandas finalmente se conozcan y la apariencia, la coreografía y el estilo entren en escena? Con actuaciones increíbles, momentos conmovedores y un gran objetivo (descubrir al próximo gran conjunto de cantantes), el concurso reúne todos los ingredientes para vivir una experiencia inolvidable.”

¿QUIÉNES SON LOS JUECES DE “LA BANDA PERFECTA”?

Nicole Scherzinger (The Pussycat Dolls) será mentora y jueza en “Building the Band”, junto a Kelly Rowland (Destiny’s Child) y al fallecido Liam Payne (One Direction). Ellos aportarán su trayectoria y experiencia personal en grupos musicales.

Netflix aclaró que la familia de Liam Payne revisó el reality y apoya su inclusión.

Kelly Rowland, Liam Payne y Nicole Scherzinger son los jueces del reality show "La banda perfecta" (Foto: Netflix)

