El jueves 13 de noviembre del 2025, Netflix estrena “La bestia en mí” (en su idioma original: “The Beast in Me”), una serie de suspenso psicológico protagonizada por Claire Danes y Matthew Rhys. Así, ¿te gustaría conocer a todos los actores y personajes de la producción? Pues, en esta nota, te presento la guía del elenco. ¡Quizá encuentras varios rostros familiares!
Vale precisar que la serie de Netflix fue creada por Gabe Rotter y narra la historia de una escritora de éxito que desapareció de la vida pública tras la trágica muerte de su hijo pequeño.
Sin embargo, eventualmente, ella encuentra un tema inesperado para su nuevo libro cuando un famoso y formidable magnate inmobiliario—que en su día fue el principal sospechoso de la desaparición de su esposa—compra la casa de al lado.
Entonces, a la vez horrorizada y fascinada por este hombre, la autora se ve impulsada a buscar la verdad, persiguiendo sus demonios mientras huye de los suyos, en un juego del gato y el ratón que podría resultar mortal.
Antes de continuar, mira el tráiler de “La bestia en mí”:
¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “LA BESTIA EN MÍ”?
1. Claire Danes como Aggie Wiggs
Para saber quién es quién en la serie de Netflix, empiezo la lista con la protagonista: Aggie Wiggs. Ella es una escritora que se muestra incapaz de volver a escribir luego del lamentable deceso de su hijo. No obstante, encuentra un inesperado impulso para un nuevo manuscrito cuando un misterioso personaje se hace su vecino.
La actriz que la interpreta es Claire Danes, reconocida por su trabajo previo en producciones como “Homeland”, “Temple Grandin”, “Romeo + Julieta” y “Fleishman Is in Trouble”.
2. Matthew Rhys como Nile Jarvis
Por otro lado, Nile Jarvis es un poderoso y carismático magnate inmobiliario cuya esposa Nina desapareció misteriosamente. Él fue el principal sospechoso en la investigación, pero nunca fue acusado.
El actor que le da vida es Matthew Rhys, famoso por los proyectos: “The Americans”, “Perry Mason”, “The Post” y “A Beautiful Day in the Neighborhood”.
3. Brittany Snow como Nina Jarvis
Nina es la esposa desaparecida de Nile. Por lo tanto, el misterio alrededor a su desaparición impulsa la trama central de la producción.
La artista que asume este rol es Brittany Snow, también integrante de los elencos de “Pitch Perfect”, “Hairspray” y “John Tucker Must Die”.
4. Natalie Morales como Shelley
Shelley es la exesposa de Aggie. Ella está interpretada por Natalie Morales, a quien hemos visto en títulos como “No Hard Feelings”, “Dead to Me”, “Parks and Recreation” y “The Grinder”.
5. David Lyons como Brian Abbott
Brian Abbott es un agente del FBI que investiga el caso de la desaparición de Nina. El histrión que se pone en la piel del personaje es David Lyons, también estrella de “Truth Be Told”, “ER”, “Seven Seconds” y “Revolution”.
Otros actores y personajes de “La bestia en mí”:
- 6. Tim Guinee como Wrecking Ball, una figura amenazante en la vida de Nile
- 7. Hettienne Park como Erica Breton, una investigadora del FBI que colabora con Abbott
- 8. Jonathan Banks como Martin Jarvis, el padre de Nile
- 9. Deirdre O’Connell como Carol McGish, la representante y confidente cercana de Aggie
- 10. Aleyse Shannon como Olivia Benitez, una concejala que se opone a los negocios de Nile
- 11. Will Brill como Chris Ingram, el cuñado de Nile
- 12. Kate Burton como Mariah Ingram, la suegra de Nile
- 13. Bill Irwin como James Ingram, el suegro de Nile
- 14. Amir Arison como Frank Brechard, el exesposo de Erika Breton
- 15. Julie Ann Emery como Lila Jarvis, la esposa de Martin Jarvis
- 16. Leonard Gerome como Cooper Wiggs
