El jueves 13 de noviembre del 2025, Netflix estrena “La bestia en mí” (en su idioma original: “The Beast in Me”), una serie de suspenso psicológico protagonizada por Claire Danes y Matthew Rhys. Así, ¿te gustaría conocer a todos los actores y personajes de la producción? Pues, en esta nota, te presento la guía del elenco. ¡Quizá encuentras varios rostros familiares!

Vale precisar que la serie de Netflix fue creada por Gabe Rotter y narra la historia de una escritora de éxito que desapareció de la vida pública tras la trágica muerte de su hijo pequeño.

Sin embargo, eventualmente, ella encuentra un tema inesperado para su nuevo libro cuando un famoso y formidable magnate inmobiliario—que en su día fue el principal sospechoso de la desaparición de su esposa—compra la casa de al lado.

Entonces, a la vez horrorizada y fascinada por este hombre, la autora se ve impulsada a buscar la verdad, persiguiendo sus demonios mientras huye de los suyos, en un juego del gato y el ratón que podría resultar mortal.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “LA BESTIA EN MÍ”?

1. Claire Danes como Aggie Wiggs

Para saber quién es quién en la serie de Netflix, empiezo la lista con la protagonista: Aggie Wiggs. Ella es una escritora que se muestra incapaz de volver a escribir luego del lamentable deceso de su hijo. No obstante, encuentra un inesperado impulso para un nuevo manuscrito cuando un misterioso personaje se hace su vecino.

La actriz que la interpreta es Claire Danes, reconocida por su trabajo previo en producciones como “Homeland”, “Temple Grandin”, “Romeo + Julieta” y “Fleishman Is in Trouble”.

Claire Danes como Aggie Wiggs en una escena de la serie “La bestia en mí” (Foto: Netflix)

2. Matthew Rhys como Nile Jarvis

Por otro lado, Nile Jarvis es un poderoso y carismático magnate inmobiliario cuya esposa Nina desapareció misteriosamente. Él fue el principal sospechoso en la investigación, pero nunca fue acusado.

El actor que le da vida es Matthew Rhys, famoso por los proyectos: “The Americans”, “Perry Mason”, “The Post” y “A Beautiful Day in the Neighborhood”.

Matthew Rhys como Nile Jarvis en una escena de la serie “La bestia en mí” (Foto: Netflix)

3. Brittany Snow como Nina Jarvis

Nina es la esposa desaparecida de Nile. Por lo tanto, el misterio alrededor a su desaparición impulsa la trama central de la producción.

La artista que asume este rol es Brittany Snow, también integrante de los elencos de “Pitch Perfect”, “Hairspray” y “John Tucker Must Die”.​

Brittany Snow como Nina Jarvis en una escena de la serie “La bestia en mí” (Foto: Netflix)

4. Natalie Morales como Shelley

Shelley es la exesposa de Aggie. Ella está interpretada por Natalie Morales, a quien hemos visto en títulos como “No Hard Feelings”, “Dead to Me”, “Parks and Recreation” y “The Grinder”.​

Natalie Morales como Shelley en una escena de la serie “La bestia en mí” (Foto: Netflix)

5. David Lyons como Brian Abbott

Brian Abbott es un agente del FBI que investiga el caso de la desaparición de Nina. El histrión que se pone en la piel del personaje es David Lyons, también estrella de “Truth Be Told”, “ER”, “Seven Seconds” y “Revolution”.

David Lyons como Brian Abbott en una escena de la serie “La bestia en mí” (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “La bestia en mí”:

6. Tim Guinee como Wrecking Ball , una figura amenazante en la vida de Nile

, una figura amenazante en la vida de Nile 7. Hettienne Park como Erica Breton , una investigadora del FBI que colabora con Abbott

, una investigadora del FBI que colabora con Abbott 8. Jonathan Banks como Martin Jarvis , el padre de Nile

, el padre de Nile 9. Deirdre O’Connell como Carol McGish , la representante y confidente cercana de Aggie

, la representante y confidente cercana de Aggie 10. Aleyse Shannon como Olivia Benitez , una concejala que se opone a los negocios de Nile

, una concejala que se opone a los negocios de Nile 11. Will Brill como Chris Ingram , el cuñado de Nile

, el cuñado de Nile 12. Kate Burton como Mariah Ingram , la suegra de Nile

, la suegra de Nile 13. Bill Irwin como James Ingram , el suegro de Nile

, el suegro de Nile 14. Amir Arison como Frank Brechard , el exesposo de Erika Breton

, el exesposo de Erika Breton 15. Julie Ann Emery como Lila Jarvis , la esposa de Martin Jarvis

, la esposa de Martin Jarvis 16. Leonard Gerome como Cooper Wiggs

