Lo que debía ser una experiencia divertida y recreativa se convierte en una pesadilla claustrofóbica para un grupo de amigos que realiza una excursión a las cuevas costeras de Tailandia en “La boca del diablo” (“The Devil’s Mouth” en su idioma original). El plan de los recién graduados es vivir una última aventura veraniega antes de asumir las responsabilidades de la vida adulta, pero un tiburón altera sus planes y los obliga a luchar por su supervivencia. ¿Quiénes forman parte del elenco principal de la película de Amazon Prime Video?

El rodaje del largometraje de suspenso y supervivencia, que fue dirigido por Jeff Wadlow a partir del guion de Aja Gabel y Myung Joh Wesner, tuvo lugar en la provincia de Krabi, Chiang Mai y Bangkok, Tailandia y terminó en septiembre de 2025. Jeff Wadlow, Basil Iwanyk y Erica Lee son los productores de la cinta que tiene una duración de 104 minutos.

“La boca del diablo”, producida por las compañías Lionsgate y Thunder Road Films, cuenta con las actuaciones de Kathryn Newton, Lana Condor, Gavin Casalegno, Nico Hiraga, Tommi Rose y Tayme Thapthimthong. Entonces, ¿quién es quién en la nueva película de Amazon Prime Video?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LA BOCA DEL DIABLO”

1. Kathryn Newton como Sara

Kathryn Newton, que fue parte de “Big Little Lies”, “The Society”, “Supernatural”, “Halt and Catch Fire”, “Blockers”, “Pokémon Detective Pikachu”, “The Map of Tiny Perfect Things” y “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, da vida a Sara, una joven que aunque le teme al agua acompaña a sus amigos a la excursión por la cuevas. Cuando un tiburón amenaza su vida, decide luchar para sobrevivir.

Por lo visto en el tráiler, Sara (Kathryn Newton) demuestra que está lista para luchar en la película de suspense y terror "La boca del diablo" (Foto: Amazon Prime Video)

2. Lana Condor como Max

Lana Condor, recordada por sus papeles en “X-Men: Apocalipsis”, “A todos los chicos de los que me enamoré”, “Deadly Class” y “Alita: Battle Angel”, se encarga de interpretar a Max, una de las amigas de Sara que también debe buscar la manera de sobrevivir al ataque de un feroz tiburón.

Lana Condor da vida a Max y Kathryn Newton da vida a Sara en la película de suspense y terror "La boca del diablo" (Foto: Amazon Prime Video)

3. Gavin Casalegno como Greg

Gavin Casalegno, conocido por interpretar a Jeremiah Fisher en la serie de televisión “The Summer I Turned Pretty”, asume el rol de Greg, uno de los jóvenes que forma parte del grupo que realiza la excusión a las cuevas costeras de Tailandia.

Kathryn Newton, Gavin Casalegno, Lana Condor, Tommi Rose y Nico Hiraga en una escena de la película de suspense y terror "La boca del diablo" (Foto: Amazon Prime Video)

4. Nico Hiraga como James

Nico Hiraga, que formó parte de producciones como “Moxie”, “Booksmart”, “Ballers”, “North Hollywood” y “Sweethearts”, “Hello, Goodbye, and Everything In Between”, da vida a James, el guía de la excursión.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “La boca del diablo”:

Tommi Rose como Adrienne

Tayme Thapthimthong como Wat

¿DE QUÉ TRATA “LA BOCA DEL DIABLO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, en “The Devil’s Mouth”, “cinco amigos se embarcan en una última aventura por la impresionante costa de Tailandia, ansiosos por una última emoción antes de que comience la vida en el mundo real. Se inscriben en una excursión guiada a nado por un remoto sistema de cuevas conocido como la Boca del Diablo, una maravilla natural tan impresionante como implacable.

En lo profundo del laberinto de estrechos canales, su viaje da un giro aterrador cuando descubren que una tormenta inusual la semana anterior inundó las cuevas con vida marina. Las criaturas murieron en el agua dulce, pero algo sobrevivió… y ahora los está cazando: rápido, silencioso y letal. Cada pasillo que recorren está lleno de ansiedad, y cada paso en falso se convierte en un encuentro mortal.”

¿CÓMO VER “LA BOCA DEL DIABLO”?

“La boca del diablo” se estrenará el miércoles 29 de julio de 2026 en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver la nueva película de suspenso y supervivencia solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

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