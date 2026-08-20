Alfonso Herrera es el protagonista de la película mexicana "La captura", que combina acción, tensión y dilemas morales (Foto: Draco Films / Netflix)
Alfonso Herrera es el protagonista de la película mexicana "La captura", que combina acción, tensión y dilemas morales (Foto: Draco Films / Netflix)
Nelly Osco
Nelly Osco

Dos policías, Arturo Carmona (Alfonso Herrera) y Héctor Rosales (Noé Hernández), tienen la peligrosa misión de custodiar a Joaquín “El Chapo” Guzmán en territorio dominado por su organización en “” (“Facing El Chapo” en inglés). Durante la Operación Cisne Negro ejecutada por la Marina en Los Mochis, Sinaloa, los oficiales se encuentra con el criminal más buscado casi por accidente y se ven obligados a actuar, lo que pone el riesgo a sus familias. ¿Quiénes conforman el reparto principal de la nueva película mexicana de Netflix?

Mira también:

El thriller de acción basado en hechos reales cuenta con la dirección de Chava Cartas (“Contraataque” y “Mirreyes contra Godínez: Las Vegas”) y el guion de Bernardo Esquinca. Esta producción que tiene una duración de 91 minutos combina acción, tensión y dilemas morales.

” cuenta con un elenco conformado por Alfonso Herrera, Noé Hernández, Paola Fernández, Antonio Fortier, Allan Durell, Fernando Cuautle, Gerardo Trejoluna, Héctor Kotsifakis, Juan Pablo Cruz García, Isaac Bravo, Alejandra Vázquez De León, Regis Arroyo, Santiago Colores, Daniela Torres y Berenice Mastretta.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LA CAPTURA”

1. Alfonso Herrera como Arturo Carmona

Alfonso Herrera, quien ganó el Ariel a Mejor Actor por “El baile de los 41” y ha participado en “Sense8”, “Ozark”, “Rebel Moon” y “La casa de los espíritus”, asume el papel de Arturo Carmona, un policía de las fuerzas especiales e inteligencia militar que tras capturar a El Chapo decide seguir los protocolos y entregarlos a las autoridades, a pesar de que el líder del cártel le ofrece mucho dinero (algo que el oficial necesita para ayudar a su familia).

En la película "La captura", el protagonista Arturo Carmona está interpretado por el actor mexicano Alfonso Herrera (Foto: Draco Films / Netflix)
En la película "La captura", el protagonista Arturo Carmona está interpretado por el actor mexicano Alfonso Herrera (Foto: Draco Films / Netflix)

2. Noé Hernández como Héctor Rosales

Noé Hernández, que fue parte de producciones de “Pedro Páramo”, “Bardo”, “Narcos: México” y “Contraataque”, interpreta a Héctor Rosales, un policía veterano que se encuentra muy cerca de la jubilación. Aunque es compañero de Carmona, no parece tener los mismos códigos morales, ya que está dispuesto a aceptar el dinero que le ofrecen y proteger a su familia.

Noé Hernández da vida a Héctor Rosales, el compañero de Carmona y el más dispuesto a aceptar la propuesta de El Chapo, en la película mexicana "La captura" (Foto: Draco Films / Netflix)
Noé Hernández da vida a Héctor Rosales, el compañero de Carmona y el más dispuesto a aceptar la propuesta de El Chapo, en la película mexicana "La captura" (Foto: Draco Films / Netflix)

3. Héctor Kotsifakis como El Chapo

Héctor Kotsifakis, que apareció en “Un día para vivir”, “Las pelotaris 1926”, “Natural Born Narco”, “Malverde: El santo patrón”, “Enemigo Íntimo” y “La hermandad”, es el encargado de dar vida a Joaquín “El Chapo” Guzmán, el líder del Cártel de Sinaloa que tras capturado recurre al soborno y las amenazas para recuperar su libertad.

Héctor Kotsifakis interpreta a El Chapo en la película mexicana "La captura", donde recurre al soborno y las amenazas para librarse de la justicia (Foto: Draco Films / Netflix)
Héctor Kotsifakis interpreta a El Chapo en la película mexicana "La captura", donde recurre al soborno y las amenazas para librarse de la justicia (Foto: Draco Films / Netflix)

4. Juan Pablo Cruz García comoc El Cholo

Juan Pablo Cruz García, que fue parte de “El Guardián de las Monarcas”, “¡Hasta la madre! Del día de las madres” y “Clínica X”, asume el rol de Jorge Iván “El Cholo” Gastelum en “La captura”. Se trata del jefe de seguridad y el líder principal de los sicarios de confianza de Guzmán.

5. Paola Fernández como Isaura

Paola Fernández, que apareció en “La Doña”, “Ojitos de Huevo”, “Amor de oficina”, “Technoboys” y “Bizarro”, interpreta a Isaura, la esposa Carmona. En el tráiler, menciona que está embarazada y le recuerda a Arturo que tiene problemas económicos.

Paola Fernández asume el rol de Isaura, la esposa de Arturo Carmina, en la película mexicana "La captura" (Foto: Draco Films / Netflix)
Paola Fernández asume el rol de Isaura, la esposa de Arturo Carmina, en la película mexicana "La captura" (Foto: Draco Films / Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “La captura”:

  • Antonio Fortier como Barraza
  • Allan Durell como Ortega
  • Fernando Cuautle como Lagarto
  • Gerardo Trejoluna como Valladares
  • Isaac Bravo como Foco
  • Alejandra Vázquez De León como Joana
  • Regis Arroyo como Liz
  • Santiago Colores como Sapo
  • Daniela Torres como Bere
  • Berenice Mastretta como Chabela
  • Marcos Duarte
  • Ingrid Úsuga como Reina
  • Ricardo Aguirre-Loera

¿DE QUÉ TRATA “LA CAPTURA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “en este drama policial basado en hechos reales, dos agentes federales intentan sobrevivir las últimas horas de su turno tras cruzarse en el camino del peligroso jefe de un cártel.

¿CÓMO VER “LA CAPTURA”?

, por lo tanto, para ver la nueva película mexicana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉

SOBRE EL AUTOR

Periodista con 9 años de experiencia escribiendo contenido sobre películas, series y animes para las comunidades hispanas en EE.UU.. Desde los más populares en Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y otras plataformas de streaming, hasta estrenos que llegan a los cines. Comparto recomendaciones para los que aman las maratones los fines de semana.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC