La serie “La casa de los espíritus” (en inglés: “The House of the Spirits”) llega a Amazon Prime Video como una de las grandes novedades del catálogo latinoamericano de la plataforma. Así, si eres de los que ya quiere disfrutar de la producción, es importante que conozcas a todos los actores y personajes de la misma. Por eso, aquí te cuento quién es quién en la adaptación de la novela de Isabel Allende, sin perderte entre generaciones y fantasmas.
Vale precisar que el show televisivo narra la historia de tres mujeres de una misma familia que atraviesan medio siglo de cambios en un país sudamericano conservador.
De esta manera, entre desastres naturales, tensiones de clase y toques de magia, la ficción muestra cómo ellas se abren paso en medio de diversas crisis.
Antes de continuar, mira el tráiler de “La casa de los espíritus”:
¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “LA CASA DE LOS ESPÍRITUS”?
1. Alfonso Herrera como Esteban Trueba
Empiezo la guía del elenco con uno de los protagonistas de la serie: Esteban Trueba.
Según Amazon MGM Studios, él es el patriarca de carácter fuerte que levanta su fortuna y su poder político a lo largo de décadas.
El actor que lo interpreta es Alfonso Herrera, artista mexicano a quien también hemos visto en producciones como “Sense8”, “El elegido” y “Rebelde”.
2. Nicole Wallace como la joven Clara del Valle
En su etapa juvenil, Clara del Valle se presenta como una chica que descubre sus dones sobrenaturales e inicia su relación con la familia Trueba.
La actriz española que le da vida al personaje es Nicole Wallace, reconocida por series como “Skam España” y por películas como “Culpa mía”.
3. Dolores Fonzi como la adulta Clara del Valle
En la versión adulta de Clara, la encargada de interpretarla es Dolores Fonzi, estrella argentina con una trayectoria sólida en el cine latinoamericano.
Y es que ella ha destacado en cintas como “La cordillera”, “Blondi”, “Belén”, “Paulina” y “El aura”.
4. Fernanda Castillo como Férula Trueba
Férula Trueba, por su parte, es la hermana de Esteban.
La actriz mexicana que asume este rol es Fernanda Castillo, famosa por su trabajo previo en “El señor de los cielos” y “Monarca”.
Otros actores y personajes de “La casa de los espíritus”:
- 5. Juan Pablo Raba como el Tío Marcos, el pariente aventurero que trae historias, viajes y un toque de fantasía al universo de los Del Valle.
- 6. Aline Kuppenheim como Nívea del Valle, la madre de Clara.
- 7. Eduard Fernández como Severo del Valle, el padre de Clara.
- 8. Fernanda Urrejola como Blanca Trueba, la hija de Esteban y Clara en su versión adulta.
- 9. Maribel Verdú como Tránsito Soto
- 10. Pablo Macaya como Pedro Tercero García en su versión adulta
- 11. Nicolás Francella como Miguel
- 12. Antonia Zegers como Luisa Mora
- 13. Catalina Saavedra como Nora Mora
- 14. Amparo Noguera como Marta Mora
- 15. Nicolás Contreras como Pedro Tercero García en su versión joven.
- 16. Sara Becker como Blanca Trueba, la hija de Esteban y Clara en su versión joven
- 17. Emilio Edwards como Jean de Satigny
- 18. Rocío Hernández como Alba Satigny
- 19. Chiara Parravicini como Rosa del Valle
- 20. Pedro Fontaine como Jaime Trueba
- 21. Noelia Coñuenao como Pancha García
- 22. Néstor Cantillana como Pedro Segundo
- 23. Luis Dubó como Pedro “El Viejo”
¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí