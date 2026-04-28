La serie “La casa de los espíritus” (en inglés: “The House of the Spirits”) llega a Amazon Prime Video como una de las grandes novedades del catálogo latinoamericano de la plataforma. Así, si eres de los que ya quiere disfrutar de la producción, es importante que conozcas a todos los actores y personajes de la misma. Por eso, aquí te cuento quién es quién en la adaptación de la novela de Isabel Allende, sin perderte entre generaciones y fantasmas.

Vale precisar que el show televisivo narra la historia de tres mujeres de una misma familia que atraviesan medio siglo de cambios en un país sudamericano conservador.

De esta manera, entre desastres naturales, tensiones de clase y toques de magia, la ficción muestra cómo ellas se abren paso en medio de diversas crisis.

Antes de continuar, mira el tráiler de “La casa de los espíritus”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “LA CASA DE LOS ESPÍRITUS”?

1. Alfonso Herrera como Esteban Trueba

Empiezo la guía del elenco con uno de los protagonistas de la serie: Esteban Trueba.

Según Amazon MGM Studios, él es el patriarca de carácter fuerte que levanta su fortuna y su poder político a lo largo de décadas.

El actor que lo interpreta es Alfonso Herrera, artista mexicano a quien también hemos visto en producciones como “Sense8”, “El elegido” y “Rebelde”.

Alfonso Herrera como Esteban Trueba en una escena de la serie chilena "La casa de los espíritus" (Foto: Amazon MGM Studios)

2. Nicole Wallace como la joven Clara del Valle

En su etapa juvenil, Clara del Valle se presenta como una chica que descubre sus dones sobrenaturales e inicia su relación con la familia Trueba.

La actriz española que le da vida al personaje es Nicole Wallace, reconocida por series como “Skam España” y por películas como “Culpa mía”.

Alfonso Herrera como Esteban Trueba y Nicole Wallace como la joven Clara del Valle en una escena de la serie chilena "La casa de los espíritus" (Foto: Amazon MGM Studios)

3. Dolores Fonzi como la adulta Clara del Valle

En la versión adulta de Clara, la encargada de interpretarla es Dolores Fonzi, estrella argentina con una trayectoria sólida en el cine latinoamericano.

Y es que ella ha destacado en cintas como “La cordillera”, “Blondi”, “Belén”, “Paulina” y “El aura”.

Dolores Fonzi como la adulta Clara del Valle en una escena de la serie chilena "La casa de los espíritus" (Foto: Amazon MGM Studios)

4. Fernanda Castillo como Férula Trueba

Férula Trueba, por su parte, es la hermana de Esteban.

La actriz mexicana que asume este rol es Fernanda Castillo, famosa por su trabajo previo en “El señor de los cielos” y “Monarca”.

Fernanda Castillo como Férula Trueba en una escena de la serie chilena "La casa de los espíritus" (Foto: Amazon MGM Studios)

Otros actores y personajes de “La casa de los espíritus”:

5. Juan Pablo Raba como el Tío Marcos , el pariente aventurero que trae historias, viajes y un toque de fantasía al universo de los Del Valle.

, el pariente aventurero que trae historias, viajes y un toque de fantasía al universo de los Del Valle. 6. Aline Kuppenheim como Nívea del Valle , la madre de Clara.

, la madre de Clara. 7. Eduard Fernández como Severo del Valle , el padre de Clara.

, el padre de Clara. 8. Fernanda Urrejola como Blanca Trueba , la hija de Esteban y Clara en su versión adulta.

, la hija de Esteban y Clara en su versión adulta. 9. Maribel Verdú como Tránsito Soto

como Tránsito Soto 10. Pablo Macaya como Pedro Tercero García en su versión adulta

como Pedro Tercero García en su versión adulta 11. Nicolás Francella como Miguel

como Miguel 12. Antonia Zegers como Luisa Mora

como Luisa Mora 13. Catalina Saavedra como Nora Mora

como Nora Mora 14. Amparo Noguera como Marta Mora

como Marta Mora 15. Nicolás Contreras como Pedro Tercero García en su versión joven.

como Pedro Tercero García en su versión joven. 16. Sara Becker como Blanca Trueba , la hija de Esteban y Clara en su versión joven

, la hija de Esteban y Clara en su versión joven 17. Emilio Edwards como Jean de Satigny

como Jean de Satigny 18. Rocío Hernández como Alba Satigny

como Alba Satigny 19. Chiara Parravicini como Rosa del Valle

como Rosa del Valle 20. Pedro Fontaine como Jaime Trueba

como Jaime Trueba 21. Noelia Coñuenao como Pancha García

como Pancha García 22. Néstor Cantillana como Pedro Segundo

como Pedro Segundo 23. Luis Dubó como Pedro “El Viejo”

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