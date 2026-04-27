La esperada adaptación televisiva de “La casa de los espíritus” (en inglés: "The House of the Spirits") llega por fin a Amazon Prime Video como una miniserie de 8 episodios, basada en la novela de Isabel Allende y rodada en Chile, con un reparto liderado por Alfonso Herrera y Nicole Wallace. Así, si no te quieres perder ninguno de sus capítulos, esta nota es para ti: en las siguientes líneas, te presento el calendario de estreno completo, con las fechas y los horarios que ya debes estar anotando en tu agenda.

Vale precisar que el show televisivo narra la historia de tres mujeres de la familia Trueba: Clara (la abuela), Blanca (la hija) y Alba (la nieta), a lo largo de medio siglo de historia en un país sudamericano conservador.

De esta manera, a través de ellas, se cruzan el amor, la violencia política, la lucha de clases y lo sobrenatural, en un relato de realismo mágico que adapta la obra literaria homónima de 1982.

Y, en el elenco, también figuran: Dolores Fonzi, Fernanda Castillo, Aline Küppenheim, Eduard Fernández, Sara Becker, Fernanda Urrejola, Rochi Hernández y Juan Pablo Raba.

Antes de continuar, mira el tráiler de “La casa de los espíritus”:

GUÍA DE EPISODIOS DE “LA CASA DE LOS ESPÍRITUS”

La serie de Amazon Prime Video se compone de 8 capítulos en total, programados para lanzarse entre abril y mayo del 2026.

Calendario de estreno de “La casa de los espíritus”:

Episodios 1, 2 y 3: miércoles 29 de abril del 2026

miércoles 29 de abril del 2026 Episodios 4 y 5: miércoles 6 de mayo del 2026

miércoles 6 de mayo del 2026 Episodios 6, 7 y 8 (final): miércoles 13 de mayo de 2026

Sin embargo, por los husos horarios, en algunos países los capítulos estarán disponibles desde la noche anterior a la fecha de estreno anunciada.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “LA CASA DE LOS ESPÍRITUS”?

Amazon Prime Video ha establecido el lanzamiento de los episodios de “La casa de los espíritus” de acuerdo con el siguiente horario a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 9:00 p.m. (PT) de los martes / 12:00 a.m. (ET) de los miércoles México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 10:00 p.m. de los martes Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 11:00 p.m. de los martes Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 12:00 a.m. de los miércoles Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 1:00 a.m. de los miércoles España 6:00 a.m. de los miércoles

¿CÓMO VER “LA CASA DE LOS ESPÍRITUS”?

“La casa de los espíritus” es una producción exclusiva del catálogo de Amazon Prime Video.

Por lo tanto, para disfrutarla sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la serie chilena.

En territorio estadounidense, recuerda que están disponibles estos planes:

Amazon Prime completo: US$14.99 al mes o US$139 al año

US$14.99 al mes o US$139 al año Solo Prime Video: US$8.99 al mes

El póster de "La casa de los espíritus", serie de drama y romance que se desarrolla a lo largo de 8 episodios (Foto: Amazon MGM Studios)

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