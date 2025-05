Miles de familias no se pierden ni un solo episodio de “La Casa de los Famosos All-Stars”. Es como el pequeño escape diario, una mezcla de drama, emoción, y esas situaciones inesperadas que nos hacen hablar durante días. Y es que cuando uno se mete en ese mundo, es inevitable no encariñarse —o desesperarse— con los participantes.

Pero más allá del entretenimiento, también hay reglas. Y por mucho que sepamos que es un show en vivo 24/7, a veces se nos olvida que hay límites que no se deben cruzar. Esto es justo lo que pasó recientemente con uno de los concursantes más comentados de esta temporada: Caramelo.

UN MOMENTO INCÓMODO EN PLENO REALITY

La cosa es que Caramelo, quien hasta ahora había logrado ganarse al público con su estilo relajado y su carisma, se metió en problemas por algo que quizá no midió bien en el momento. Durante una de las transmisiones, hizo un gesto que fue considerado obsceno por la producción. Y claro, tratándose de un programa que muchas familias ven juntas, no tardó en venir la reacción.

No fue una sanción directa ni una expulsión como ocurrió en el pasado con Carlos Gómez, pero sí fue lo suficientemente serio como para que La Jefa —la figura que funge como autoridad dentro del reality— interviniera personalmente. Y lo hizo con un tono firme, sin rodeos.

El dominicano se ha convertido en un personaje muy querido a raíz de su participación en "La casa de los famosos All-Stars"

LA ADVERTENCIA DE LA JEFA

El mensaje fue claro: “Caramelo, ten en cuenta que este programa lo ve la familia, no se ve bien cualquier tipo de gesto obsceno. Es un programa 24/7, hay muchos niños mirando, incluso tus propios hijos, te pido por favor que no vuelva a pasar”.

La reacción de Caramelo fue inmediata. Lo vi realmente apenado, bajando la cabeza y respondiendo con respeto: “Se lo prometo, Jefa, y discúlpeme”. En ese momento, se notó que entendía la gravedad del asunto. No fue uno de esos casos en los que los participantes se ponen a la defensiva o hacen bromas para salir del paso.

TELEMUNDO DEJA LAS COSAS CLARAS

Además, el conductor del programa, Javier Poza, reforzó lo dicho por La Jefa. Recordó que este es un programa familiar y que, como tal, hay comportamientos que simplemente no tienen cabida. “Este tipo de comportamientos la cadena Telemundo no los comparte y no los tolera”, dijo con total claridad.

Y fue aún más allá: “La Jefa ha dado un aviso, si este comportamiento se repite habrá sanciones”. En otras palabras, Caramelo está en observación. Y todos sabemos que en este tipo de realities, un segundo error podría costarle caro, incluso su lugar dentro de la casa.