Ya estábamos acostumbrados a sentarnos tres horas cada noche frente al televisor para ver todo lo que se cocinaba dentro de “La Casa de los Famosos All-Stars”. Las peleas, las alianzas y, claro, los inesperados cambios de estrategia que hacen que uno no se pueda despegar ni un segundo de la pantalla. Por eso, al enterarnos que a partir de esta semana las galas ya no durarían tres horas, sino dos, me quedé con cara de “¿y eso?”.

Y no, no es porque las cosas estén menos intensas. Al contrario, el reality está en su recta final y ahora mismo cada minuto cuenta. Quedan solo ocho famosos luchando por ese maletín con US$200 mil, y la tensión se siente hasta desde casa. Pero bueno, vamos al punto. ¿Por qué Telemundo decidió hacer este cambio justo ahora, cuando todos estamos más enganchados que nunca? Te lo cuento.

¿POR QUÉ SE CAMBIÓ LA DURACIÓN DE LAS GALAS?

La razón principal detrás de este ajuste en el horario tiene que ver con un movimiento estratégico por parte de Telemundo. A partir del lunes 19 de mayo, la cadena decidió darle espacio en su prime time a su nueva ficción estelar: “Velvet, el nuevo imperio”. Esta serie, que promete conquistar a los fans del drama, se estrena justo a las 9 p. m., hora del Este, lo que obligó a reducir una hora a la transmisión de la gala del reality.

En otras palabras, no es que “La Casa de los Famosos” esté perdiendo fuerza (porque créeme, está más encendida que nunca), sino que Telemundo quiso apostar fuerte por esta nueva producción y encontró en este cambio de horario una forma de acomodar ambos proyectos.

Jimena Gállego y Juan Poza son los conductores de "La Casa de los Famosos All Stars" (Foto: Telemundo) ×

¿Y CÓMO AFECTA ESTO A LA EXPERIENCIA DEL ESPECTADOR?

Por un lado, esa hora menos se nota. A mí, por ejemplo, me cuesta no pensar en lo que tal vez se está quedando fuera de la edición: conversaciones clave, estrategias de último minuto o hasta momentos graciosos que antes sí alcanzábamos a ver. Pero, por otro lado, entiendo que a veces, menos es más. Con dos horas bien aprovechadas, la producción puede concentrarse en lo realmente importante y mantenernos con la adrenalina al tope.

Además, con el reality ya tan cerca de su gran final, quizás es el momento justo para enfocarse más en lo esencial y menos en los rodeos. Aunque claro, eso no quita que extrañemos esa hora extra de drama puro.

LA DECISIÓN FUE COMUNICADA CON TRANSPARENCIA

Lo bueno es que no nos agarraron por sorpresa. Días antes del cambio, la propia Jimena Gállego, una de las conductoras del show junto a Javier Poza, ya lo había anunciado en una transmisión en vivo por redes sociales. “A partir del lunes son 2 horas del show en vez de 3”, comentó con esa cercanía que la caracteriza.

Ese tipo de comunicación siempre se agradece. Porque una cosa es que cambien las reglas del juego y otra muy distinta es que nos lo avisen con tiempo para ajustar nuestras rutinas nocturnas.

UN CIERRE DE TEMPORADA QUE PROMETE INTENSIDAD

Con este nuevo horario, “La Casa de los Famosos All-Stars” arrancará a las 7 p. m., hora del Este, y terminará a las 9 p. m., justo antes del estreno de “Velvet”. Y ojo, aunque tengamos una hora menos, lo que se viene promete ser intenso. Con personajes como Niurka Marcos, Rey Grupero, Rosa, Paulo Quevedo o Alfredo Adame todavía en juego, todo puede pasar de aquí al lunes 2 de junio, día en que conoceremos al gran ganador.

Niurka Marcos es una de las participantes que siguen en competencia (Foto: Niurka Marcos / Instagram) ×

HABRÁ OTRA TEMPORADA

Otra buena noticia es que esto no es un adiós, sino un “nos vemos pronto”. En su más reciente Upfront, Telemundo confirmó oficialmente que “La Casa de los Famosos” tendrá una nueva temporada en 2025-26. Así que, si este cambio de horario no te terminó de convencer, ten por seguro que habrá una nueva oportunidad para volver a vivir la experiencia completa, tal vez con nuevas sorpresas y, quién sabe, incluso con más horas de transmisión.

Jimena Gállego lo dijo con emoción: “Hay sexta temporada, qué bueno que se anunció. Ahora esperemos que aquí siga yo”. Y con lo bien que lo hace, la verdad es que también esperamos que se mantenga.