Desde que comenzó la tercera temporada de “La casa de los famosos México”, además de algunos roces que surgen a raíz de la convivencia, el reality podría servir como el escenario perfecto para que florezca un romance entre los habitantes, en especial los más jóvenes como Eliane Haro y Aarón Mercury. Debido al acercamiento que tuvieron desde que ingresaron, muchos especulan que entre ellos habría algo más que una simple relación amical. A continuación, lo que se sabe.

Eliane Haro y Aarón Mercury mostraron una gran química al comienzo del show (Foto: ViX)

¿REALMENTE SON PAREJA ELIANE HARO Y AARÓN MERCURY?

Aunque varios fanáticos del reality quisieran que se forme una parejita dentro de la casa, lo cierto es que por el momento no hay ninguna, aunque se desliza la posibilidad de que entre Eliane Haro y Aarón Mercury surja el amor con el paso de los días. ¿Por qué?

Resulta que al inicio del programa hace unas semanas, la actriz y cantante mostró demasiado interés en el muchacho; y aunque tuvieron mucha química cuando conversaban, poco a poco él comenzó a perder interés en ella porque dijo que extrañaba a su exnovio.

Con el paso de los días, esa atracción fue disminuyendo por parte de Aarón (Foto: ViX)

Debido a que la complicidad entre ellos se había ido, los dos decidieron hablar directamente sobre el tema. “Siento que este cotorreo que sentía contigo, este rush, creo que solamente era de mi parte y se lo comenté a mi cuarto y se lo tomaron a broma”, le dijo Haro; a lo que Mercury contestó: “Lo que quiero es que no se mal entienda, quiero que entiendas que sí, estábamos cotorreando y es totalmente real, no creas que yo estaba jugando”, señalándole que había química.

Sin embargo, le comentó que al escuchar que ella habló de una relación pasada que no podía olvidar, pensó que lo mejor era darle espacio. “Creo que no te has dado el suficiente tiempo, quiero que sepas que te respeto mucho, te admiro mucho y te me haces muy linda chica. Obviamente sería como mentirte decirte que no hay atracción, pero también creo que deberías de disfrutar tu soltería. Eso está bien y se pueden hacer cosas como estas, pero al mismo tiempo tienes que sufrir aún la parte del sufrimiento”, le comentó.

Tras ello, la actriz atinó a preguntarle su le agradaba, a lo que el influencer no fue ajeno y le respondió que sí, pero no era el momento de comenzar algo que podría afectarlos.

