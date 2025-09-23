“La casa Guinness” es la nueva serie de drama de Netflix creada por Steven Knight (el mismo de “Peaky Blinders”). Se estrena el 25 de septiembre de 2025 con los ocho episodios en una sola tanda y desde ya promete convertirse en tu favorita, pues hay motivos de sobra para creer que así sea.

La trama se sitúa en el siglo XIX, entre Dublín y Nueva York, justo después de la muerte de Sir Benjamin Guinness. A partir de ese momento, su testamento y lo que dejó para sus herederos desencadenan una pelea de poder, legado, ambiciones personales, tensiones familiares y consecuencias sociales.

No es solo un retrato de una familia poderosa: también mezcla la historia de la industria cervecera Guinness, la política, las clases sociales, y dilemas morales. Además, el elenco es de los que llaman la atención: varios actores con trayectoria en series británicas, irlandesas, y producciones que también se han visto bastante fuera de su país de origen.

Así que, en esta oportunidad, te voy a presentar quiénes son esos artistas que forman parte del elenco y que otorgan lo mejor de su talento para llevar esta historia a las pantallas de todos los clientes de Netflix alrededor del mundo.

ACTORES Y PERSONAJES PRINCIPALES

Anthony Boyle como Arthur Guinness

Arthur es uno de los hijos de Benjamin Guinness. En la serie, es presentado como alguien marcado por el peso del legado familiar: le toca cumplir roles dolorosos, sacrificios, rivalidades. Anthony Boyle lo interpreta, y si lo recuerdas, ha hecho trabajos como “Masters of the Air” y “Manhunt”.

Anthony Boyle como Arthur en la serie "La casa Guinness" (Foto: Netflix)

Louis Partridge como Edward Guinness

Edward es otro de los hijos, hermano de Arthur. En la historia, Edward también tiene una responsabilidad enorme tras la muerte de su padre: no solo heredar, sino estar al frente del negocio y de las expectativas. Louis Partridge, a quien muchos conocen por “Enola Holmes”, le da vida a dicho personaje.

Louis Partridge como Edward en la serie "La casa Guinness" (Foto: Netflix)

Emily Fairn como Anne Plunket (née Guinness)

Anne es otra de las hijas de Guinness. En la serie, su rol le da otra perspectiva al conflicto familiar: no solo los hermanos varones, sino también lo que implica para ella vivir con ese apellido, con las reglas de la época, con alianzas y tensiones propias. Emily Fairn la interpreta, y tiene en su haber series como “The Responder”.

Emily Fairn como Anne en la serie "La casa Guinness" (Foto: Netflix)

Fionn O’Shea como Benjamin “Ben” Guinness

“Ben” es el otro hijo, y aunque no siempre en primer plano mediático en estas historias de herencia, su posición en la familia lo obliga a enfrentar tanto lealtades como conflictos internos entre hermanos.

Fionn O’Shea como Benjamin en la serie "House of Guinness" (Foto: Netflix)

James Norton como Sean Rafferty

Este personaje no es uno de los mismos Guinness, pero juega un rol clave como intermediario: alguien con poder, conexiones, que puede mover piezas dentro y fuera del clan. James Norton lo interpreta, y ya tiene trayectoria en series de crimen, drama político, etc.

James Norton como Sean Rafferty en la serie "La casa Guinness" (Foto: Netflix)

Dervla Kirwan como Agnes Guinness (Tía Agnes)

La tía Agnes es un personaje que aporta tradición, historia familiar, el sentido de lo que se considera correcto o no dentro del clan. La figura de la tía muchas veces sirve de recordatorio del pasado, de normas antiguas, de conflictos generacionales.

Dervla Kirwan como la tía Agnes en la serie "La casa Guinness" (Foto: Netflix)

Jack Gleeson como Byron Hedges

Byron Hedges es uno de los secundarios que parecerán importantes cuando se desaten intrigas fuera de los límites estrictos de la familia Guinness. Jack Gleeson, famoso por “Game of Thrones”, lo interpreta, lo que ya da una pista de que veremos escenas con tensión, confrontación de poderes, etc.

Jack Gleeson como Byron Hedges en la serie "La casa Guinness" (Foto: Netflix)

Otros personajes destacados

Ellen Cochrane (Niamh McCormack)

Patrick Cochrane (Seamus O’Hara)

John Potter (Michael McElhatton)

Lady Olivia Hedges (Danielle Galligan)

Bonnie Champion (David Wilmot)

Rev. Henry Gratton (Michael Colgan)

Lady Christine O’Madden (Jessica Reynolds)

Sultan (Hilda Fay)

Adelaide Guinness (Ann Skelly)

Lady Henrietta St Lawrence (Elizabeth Dulau)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.