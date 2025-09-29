Han pasado más de once años desde que los espectadores vieron por última vez al temido y detestado Joffrey Lannister en “Juego de Tronos”. Su muerte envenenado durante su propia boda fue uno de los momentos más celebrados por los fans de la serie de HBO, que encontraron en él al villano perfecto. Sin embargo, el actor detrás del personaje, Jack Gleeson, decidió dar un paso atrás en su carrera y desaparecer de los focos justo en el momento en que su fama estaba en lo más alto.

Tras dejar Poniente, Gleeson optó por un camino poco común en Hollywood: alejarse voluntariamente de la industria para centrarse en sus estudios de Teología y Filosofía en el Trinity College de Dublín. Aunque se retiró de la televisión y el cine, nunca abandonó del todo la actuación, manteniendo viva su pasión sobre los escenarios, incluso fundando una compañía de títeres que le permitió explorar otras formas de expresión artística.

Ahora Jack Gleeson ha obtenido su papel más importante en "La casa Guinness" (Foto: Netflix)

SU REGRESO A LA PANTALLA FUE LENTO Y MEDIDO

En 2020 aceptó pequeños papeles en producciones como “Out Of Her Mind” y “Rebecca’s Boyfriend”, que marcaron el inicio de una nueva etapa más discreta, pero también más consciente en su carrera. El verdadero punto de inflexión llegó en 2023, cuando su participación en la cuarta temporada de “Sex Education” lo volvió a colocar en el radar de millones de espectadores alrededor del mundo.

Este 2025 se ha convertido en un año clave para Gleeson. Netflix le ha dado dos oportunidades de peso: primero en la segunda temporada de “The Sandman” y, más recientemente, en “La casa Guinness”, la nueva serie de Steven Knight, creador de “Peaky Blinders”. Ambas apariciones han sido fundamentales para consolidar su regreso a la televisión de alto perfil.

EL TRABAJO DE JACK GLEESON EN “LA CASA GUINNESS”

En “La casa Guinness”, Gleeson interpreta a Byron Hedges, un primo ilegítimo de la familia Guinness creado especialmente para la ficción. Aunque no es el protagonista central, su papel ha resultado ser crucial dentro de la trama. Este personaje marca un contraste absoluto con Joffrey, permitiendo al actor mostrar su madurez interpretativa y dejar atrás, poco a poco, la sombra del rey más odiado de los Siete Reinos.

La recepción de la serie ha sido positiva, destacando sobre todo el trabajo del elenco, incluido Gleeson. Si bien no logró superar a la temporada 3 de “Alice in Borderland” en el ranking global de Netflix, sí alcanzó un digno cuarto lugar, según datos de FlixPatrol. Un logro importante considerando que la ficción acaba de estrenarse y compite en un mercado cada vez más saturado de producciones internacionales.

Aunque Netflix aún no confirma la renovación de “La casa Guinness”, el potencial está sobre la mesa. Una continuación no solo beneficiaría a la serie, sino que también podría consolidar a Gleeson como un actor capaz de reinventarse y brillar lejos de los fantasmas de su pasado televisivo.

De aquel joven que encarnaba a Joffrey Lannister con una intensidad que lo convirtió en el blanco del odio colectivo, hoy queda un intérprete más maduro, con un perfil bajo pero con un evidente talento dispuesto a conquistar nuevos territorios. Su regreso a las pantallas demuestra que, incluso después de más de una década, hay carreras que pueden renacer con fuerza cuando se eligen los proyectos adecuados.

