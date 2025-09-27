Si ya viste “La casa Guinness”, sabes perfectamente que no es solo una serie sobre una famosa cervecera. Es una historia de herencia, poder, traiciones y alianzas familiares que se desarrolla en un momento histórico clave. Y si te fascinó, lo más probable es que te hayas quedado con ganas de más.

Creada por Steven Knight, esta serie de Netflix nos lleva al corazón de una familia dividida por una herencia desigual tras la muerte de Sir Benjamin Lee Guinness, el empresario responsable de expandir el imperio cervecero Guinness en el siglo XIX. Con una producción impecable, la serie nos muestra no solo las tensiones internas entre hermanos, sino también las amenazas externas de rivales y enemigos que ven en esa división una oportunidad. Si esa combinación te atrapó, acá te dejo una lista de otras producciones que debes ver.

Anthony Boyle como Arthur en la serie "La casa Guinness" (Foto: Netflix)

¿QUÉ OTRAS SERIES VER TRAS “LA CASA GUINNESS”?

1. “Succession”

Esta serie retrata magistralmente la feroz competencia entre los miembros de la familia Roy, propietarios del gigantesco emporio mediático Waystar RoyCo. Bajo la sombra de un patriarca debilitado, los hijos se lanzan a una batalla por el poder, utilizando estrategias y traiciones que rivalizan con cualquier enemigo externo. Con guion afilado y actuaciones sobresalientes, “Succession” es una experiencia imprescindible para quienes disfrutan del drama corporativo y las intrigas familiares.

2. “Peaky Blinders”

Bajo la dirección de Steven Knight, “Peaky Blinders” nos transporta al Birmingham de la posguerra, donde los hermanos Shelby luchan por dominar el mundo del crimen organizado. Los lazos familiares, tan fuertes como peligrosos, y el peso de las decisiones pasadas configuran una trama llena de tensión y giros inesperados. Es una verdadera joya de época que destaca por su intensidad y su atmósfera oscura.

3. “The Inheritance”

En esta miniserie británica, el detonante es la muerte del patriarca y la revelación de un testamento que sorprende a todos: la herencia va para la nueva esposa, dejando a los hijos con sospechas sobre las causas de la muerte. Lo que comenzó como un drama familiar, pronto adquiere tintes de thriller, manteniendo la intriga y el misterio en cada episodio.

4. “Empire”

Situada en el universo de la música, “Empire” desarrolla las luchas de poder dentro de la familia Lyon. Lucious, fundador del sello musical, enfrenta a sus tres hijos para decidir quién será su sucesor, mientras la llegada de Cookie, su exesposa, intensifica los conflictos. El drama familiar y las peleas por el legado se sienten tan poderosas como en “House of Guinness”, con personajes carismáticos y ritmo vertiginoso.

5. “Bloodline”

La serie explora el peso del pasado sobre el presente de la familia Rayburn, cuando el hijo “problemático” reaparece y amenaza con revelar oscuros secretos. Cada episodio transmite una sensación constante de tensión y anticipación, desmoronando la fachada de perfección que la familia intenta mantener. Los vínculos familiares y los errores del pasado son el motor de una trama compleja y emocional.

6. “Dynasty”

En “Dynasty”, el lujo y el caos convergen en la vida de la familia Carrington, heredera de un imperio empresarial. Los secretos, las traiciones y las rivalidades entre hermanos se desarrollan en un entorno de glamour y sofisticación, mientras los temas de herencia y manipulación siguen siendo centrales. Aunque priman los elementos de telenovela, la intensidad de los conflictos familiares resulta familiar para quien haya disfrutado “House of Guinness”.

7. “McMafia”

Esta serie británica pone el foco en los turbios cruces entre negocios legales y criminalidad, siguiendo a un heredero que debe decidir si perpetúa el legado familiar, aun sabiendo que está marcado por el delito. La narrativa sobria y elegante muestra cómo las lealtades, la presión y el crimen se entremezclan en el seno de la familia, en una trama donde nada es lo que parece.

8. “Suits”

Dentro del entorno de un prestigioso bufete de abogados, “Suits” narra la disputa interna por el control, marcada por alianzas secretas, traiciones y rivalidades entre socios. Los protagonistas, siempre magnéticos, embellecen una trama repleta de tensión y dinamismo que recuerda a las luchas por el poder y la herencia vistas en “House of Guinness”.

