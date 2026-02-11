Otro remake de la exitosa y conmovedora película coreana “Miracle in Cell No. 7” llega a Netflix. Se trata de “La celda de los milagros”, película mexicana dirigida por Ana Lorena Pérez Ríos a partir del guion de Patricio Saiz. El nuevo drama relata la historia de un padre con discapacidad neurológica que es condenado a prisión por un crimen que no cometió. A pesar de que en la cárcel intentan asesinarlo por órdenes del padre de la víctima, Héctor (Omar Chaparro) resiste para volver a ver a su pequeña hija. ¿Quiénes conforman el elenco principal? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

Omar Chaparro y Mariana Calderón son los protagonistas de la cinta que se estrenó en los cines de México el 25 de diciembre de 2025 y llega a la plataforma de streaming de la N roja en febrero de 2026. A ellos se suman, Gustavo Sánchez Pérez, Natalia Reyes Reyes, Sofía Álvarez, Arturo Ríos, Marco Treviño, Biassini Segura, Felipe Camargo Vargas, Solkin Ruz, entre otros.

“Ahorita que es cuando hacemos el recuento de lo que hicimos bien, lo que hicimos mal. Creo que esta película nos confronta un poco y nos obliga a vernos en Héctor, a tratar de poner una pausa, no a correr tanto", señaló Chaparro a EFE.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LA CELDA DE LOS MILAGROS”

1. Omar Chaparro como Héctor

Omar Chaparro, que ha participado en el doblaje de películas como “Los Increíbles”, “Kung Fu Panda” y “Marcianos vs. mexicanos”, y por sus papeles en comedias como “Amor a primera visa”, “No manches Frida” y “How to Be a Latin Lover”, da vida a Héctor, un hombre que a pesar de su discapacidad neurológica cuida de su hija Alma y se esfuerza por brindarle todo lo que necesita. Pero un terrible accidente y la venganza de otro padre lo alejan de su hija.

En la película mexicana "La celda de los milagros", Héctor (Omar Chaparro) es obligado a asumir la culpa de un crimen que no cometió (Foto: Netflix)

2. Mariana Calderón como Alma

“La celda de los milagros” marca el debut actoral de la pequeña Mariana Calderón, quien interpreta a Alma en la nueva película mexicana de Netflix. La niña adora a su padre y cuando la separan de él, se escabulle en la prisión para poder verlo. Tras sus visitas, se gana el corazón de los reclusos.

Héctor (Omar Chaparro) jugando con su hija Alma (Mariana Calderón) en la película mexicana "La celda de los milagros" (Foto: Netflix)

3. Jorge A. Jimenez como el Capitán Avilés

Jorge A. Jimenez, actor y guionista mexicano conocido por interpretar a Luis Donaldo Colosio en la serie de Netflix, “Historia de un Crimen: Colosio”, a Pancho Villa en la serie “Pancho Villa: El Centauro del Norte” y el papá de Erick en la serie “El secreto del río”, da vida al Capitán Avilés, el padre de la niña que muere en un inesperado accidente y a la que Héctor intenta auxiliar.

Jorge A. Jimenez interpreta al Capitán Avilés, quien busca venganza por la muerte de su hija, en la película mexicana "La celda de los milagros" (Foto: Netflix)

4. Sofía Álvarez como Yadira

Sofía Álvarez, que fue parte de películas como “Soy charro de Rancho Grande”, “Diario de una mujer”, “México de mis recuerdos”, “Ahí está el detalle”, “Carne de cabaret”, “Martín Garatuza”, “Revolución”, “Una vida por otra” y “Santa”, asume el papel de Yadira, la abuela de Alma.

Sofía Álvarez asume el rol de Yadira, la abuela de Alma, en la película mexicana "La celda de los milagros" (Foto: Netflix)

5. Marco Treviño como el Director Navarro

Marco Treviño, que apareció en telenovelas como “Rosa Diamante”, “El señor de los cielos”, “Hasta que te conocí”, “Educando a Nina”, “Vencer el desamor”, “La negociadora”, “Mujer de nadie”, “La madrastra” y “Pancho Villa: El Centauro del Norte”, interpreta a Navarro, el director de la prisión en la que es encerrado Héctor.

Omar Chaparro interpreta a Héctor y Marco Treviño interpreta al Director Navarro en la película mexicana "La celda de los milagros" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “La celda de los milagros”:

Natalia Reyes como Ingrid

Felipe Camargo Vargas como Sombrilla

Arturo Ríos como Iván

Solkin Ruz como el Guardia García

Gustavo Sánchez Parra como El Tigre

Biassini Segura como Pedro

¿DE QUÉ TRATA “LA CELDA DE LOS MILAGROS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “La celda de los milagros”, “un padre ejemplar es encarcelado injustamente por un crimen que no cometió. Mientras él lucha tras las rejas para demostrar su inocencia, su hija se queda sola y tendrá que valerse por sí misma para sobrevivir.”

¿CÓMO VER “LA CELDA DE LOS MILAGROS”?

“La celda de los milagros” se estrenará el viernes 13 de febrero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película mexicana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

