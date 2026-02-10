Un terrible accidente y la inocencia de un padre con discapacidad neurológica marcan el inicio de la trágica historia de “La celda de los milagros”, donde Héctor (Omar Chaparro) es condenado a prisión por un crimen que no cometió. Mientras está encerrado recibe maltratos y es sentenciado a muerte por el padre de la víctima. No obstante, Héctor no se da por vencido porque tiene una hija pequeña por la que luchar. ¿Cuándo se estrena la nueva película mexicana que llega a Netflix? ¿Quiénes conforman el elenco principal?

Este drama dirigido por Ana Lorena Pérez Ríos a partir de Patricio Saiz se estrenó en los cines de México el 25 de diciembre de 2025 y llegará a la plataforma de streaming de la N roja en febrero de 2026. Además, cuenta con las actuaciones de Omar Chaparro, Gustavo Sánchez Pérez, Natalia Reyes Reyes, Sofía Álvarez, Arturo Ríos, Marco Treviño y Biassini Segura.

“Terminé llorando cuando lo leí, me conmovió hasta las lágrimas y, al mismo tiempo, sabía que iba a ser un reto. Es un personaje difícil, complejo, con muchas capas y con una línea delgada donde puede salir todo mal”, confesó Chaparro a EFE.

Héctor (Omar Chaparro) se esfuerza por ser un bue padre para Alma (Mariana Calderón) en la película mexicana "La celda de los milagros" (Foto: Netflix)

“LA CELDA DE LOS MILAGROS” ¿SE BASA EN UNA HISTORIA REAL?

“La celda de los milagros” es un remake de la exitosa película coreana de 2013, “Milagro en la celda 7” (“7beonbang-ui Seonmul” en su idioma original y “Miracle in Cell No. 7” en inglés). La cinta dirigida por Lee Hwan-kyung y protagonizada por Ryu Seung-ryong, Kal So-won y Park Shin-hye tiene varias versiones.

En 2019, se estrenó una versión turca y otra filipina de la misma historia. También existe un remake de Indonesia y de la India, y hay rumores de que se lanzará una versión española.

¿DE QUÉ TRATA “LA CELDA DE LOS MILAGROS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “La celda de los milagros”, “un padre ejemplar es encarcelado injustamente por un crimen que no cometió. Mientras él lucha tras las rejas para demostrar su inocencia, su hija se queda sola y tendrá que valerse por sí misma para sobrevivir.”

Por lo que he visto en el tráiler, a pesar de discapacidad neurológica, Héctor se preocupa por su hija Alma. De hecho, cuando la niña expresa que desea unas zapatillas nuevas, el padre hace todo lo posible por conseguirlas. Sin embargo, cuando logra reunir el dinero, descubre que el capitán Avilés compró el artículo.

La hija de Avilés se conmueve por Héctor y decide obsequiarle los zapatos, pero sufre una terrible caída que le cuesta la vida. El protagonista intenta auxiliarla, pero es acusado de asesinato y condenado injustamente.

¿CÓMO VER “LA CELDA DE LOS MILAGROS”?

“La celda de los milagros” se estrenará el viernes 13 de febrero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película mexicana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “LA CELDA DE LOS MILAGROS”

ACTORES Y PERSONAJES DE “LA CELDA DE LOS MILAGROS”

Omar Chaparro como Héctor

Mariana Calderón como Alma

Natalia Reyes como Ingrid

Sofía Álvarez como Yadira

Felipe Camargo Vargas como Sombrilla

Jorge A. Jimenez como Capitán Avilés

Arturo Ríos como Iván

Solkin Ruz como el Guardia García

Gustavo Sánchez Parra como El Tigre

Biassini Segura como Pedro

Marco Treviño como el Director Navarro

Héctor (Omar Chaparro) es obligado a firmar su declaración de culpabilidad y encarcelado injustamente en la película mexicana "La celda de los milagros" (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “LA CELDA DE LOS MILAGROS”?

La película mexicana “La celda de los milagros” tiene una duración de 101 minutos, es decir, 1 hora y 41 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “LA CELDA DE LOS MILAGROS”?

El rodaje de “La celda de los milagros” se realizó en diversas locaciones de Colombia: Bogotá, Bojacá, Cajicá, Zipacón y Guasca, donde se recreó con minuciosidad la atmósfera de un pequeño pueblo en el sur de México.

