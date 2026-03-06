“La chica nueva: El reinicio” (en inglés: “Girl from Nowhere: The Reset”) es la serie tailandesa de misterio y suspenso que llega al catálogo de Netflix el sábado 7 de marzo del 2026 con la promesa de darle una nueva vida al universo de Nanno. Y es que, tras el éxito de las dos primeras temporadas—estrenadas en el 2018 y el 2021, respectivamente—, la franquicia regresa, pero no como una continuación directa, sino como un reinicio total con una protagonista renovada: Becky Armstrong. ¿Te gustaría conocer al resto de actores y personajes que la acompañan en pantalla? Entonces, esta guía del elenco es para ti. ¡Descubre quién es quién en la ficción!

Vale precisar que la serie de Netflix se compone de 6 episodios en total, cada uno de los cuales aborda un escándalo escolar diferente: desde el acoso hasta la corrupción electoral.

Así, la producción conserva su esencia de thriller con tintes sobrenaturales y su sello de justicia poética.

Antes de continuar, mira el tráiler de “La chica nueva: El reinicio”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “LA CHICA NUEVA: EL REINICIO”?

1. Becky Armstrong como Nanno

Empiezo la lista con la protagonista: Nanno, la enigmática joven que se transfiere a distintas escuelas privadas de Tailandia para desenmascarar las mentiras, secretos y faltas morales de estudiantes y profesores.

Además, es una chica que disfruta fingir su muerte para poner a prueba a las personas (la duración de esas “muertes” depende de su estado de ánimo).

La actriz que la interpreta es Rebecca Patricia Armstrong, conocida como Becky. Ella toma la posta de Kitty Chicha Amatayakul, quien le dio vida a Nanno en las dos temporadas originales de la serie.

La artista es reconocida por su trabajo previo en “GAP The Series”, “The Loyal Pin”, “Uranus 2324” y “Long Live Love!”.

Rebecca Armstrong como Nanno en una escena de la serie "Girl from Nowhere: The Reset" (Foto: Netflix)

2. Sam Prudtichai Ruayfupant como Sky

Sky es un estudiante que sufre bullying en la escuela y decide dejar de ser la víctima para enfrentarse a sus agresores “al estilo Nanno”. Sin embargo, cuanto más pelea, más se agrava la violencia.

El actor que le da vida al personaje es Sam Prudtichai Ruayfupant, también vinculado al grupo musical CIR*CRL.

Prudtichai Ruayfupant como Sky en una escena de la serie "Girl from Nowhere: The Reset" (Foto: Netflix)

3. Ban Nuttawatt Thanathaveeprasert como Jom

Jom es el matón número uno del colegio, el que usa la fuerza física para someter a los demás. Cree que nadie puede pararlo, hasta que Nanno le demuestra que existe algo mucho más aterrador que un puño y lo obliga a enfrentarse a las consecuencias de su propia crueldad.

El papel está a cargo de Bank Nuttawatt Thanathaveeprasert.

Nuttawatt Thanathaveeprasert como Jom en una escena de la serie "Girl from Nowhere: The Reset" (Foto: Netflix)

4. Offroad Kantapon Jindataweephol como Peck

Peck es el líder de una pandilla secreta dedicada a vender fotos de las chicas del colegio. Su negocio parece ir viento en popa hasta que intenta tomar imágenes por debajo de la falda de la nueva alumna, Nanno, y descubre que con ella nada sale como estaba planeado.

El artista que asume este rol es Offroad Kantapon Jindataweephol.

Offroad Kantapon Jindataweephol como Peck en una escena de la serie "Girl from Nowhere: The Reset" (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “La chica nueva: El reinicio”:

5. Jane Methika Jiranorraphat como Blossom , una “sexy idol” del colegio, segura de sí misma y acostumbrada a complacer a sus fans con contenido provocador.

, una “sexy idol” del colegio, segura de sí misma y acostumbrada a complacer a sus fans con contenido provocador. 6. Perth Veerinsara Tangkitsuvanich como Mook , capitana del equipo femenino de vóley que, junto a sus amigas, se convierte en víctima de grabaciones ocultas.

, capitana del equipo femenino de vóley que, junto a sus amigas, se convierte en víctima de grabaciones ocultas. 7. Jump Pisitpon Ekpongpisit como Paradorn , el popular presidente del consejo estudiantil que presume de ideales con un discurso de corrección y justicia.

, el popular presidente del consejo estudiantil que presume de ideales con un discurso de corrección y justicia. 8. Punnavich Sirikiatvanit como Hongtae , estudiante brillante y aparentemente común que gana notoriedad gracias a una cuenta anónima dedicada a “cancelar” influencers sin verificar los hechos.

, estudiante brillante y aparentemente común que gana notoriedad gracias a una cuenta anónima dedicada a “cancelar” influencers sin verificar los hechos. 9. Alex Alexander Buckland como Jamie , influencer animalista y el alumno más popular de la escuela.

, influencer animalista y el alumno más popular de la escuela. 10. Boom Saharat Thiempan como Pankam , quien utiliza el poder de las redes sociales para denunciar un supuesto caso de corrupción.

, quien utiliza el poder de las redes sociales para denunciar un supuesto caso de corrupción. 11. Wu Thongchai Wangsiripaisarn

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí