Cuando el mundo es demasiado amable con los malos, Nanno tiene que intervenir, así que la misteriosa entidad regresa en “La chica nueva: El reinicio” (“Girl from Nowhere: The Reset” en inglés), serie antológica tailandesa que llega a Netflix a partir del 7 de marzo de 2026. Aunque Chicha Amatayakul no regresa en su icónico papel, Rebecca Patricia Armstrong, también conocida como Becky Armstrong, parece mantener la esencia del personaje con su risa característica y algunos de sus movimientos clásicos. Pero ¿cuántos episodios tiene la nueva entrega? ¿Cuándo se estrenarán?

Pairach Khumwan, Sittisiri Mongkolsiri, Patha Thongpan, Siwaroj Kongsakul, Ekkasit Thairat y Wasuthep Ketpetch se encargan de la dirección de los episodios del thriller que se ambientada en un nuevo universo y se centra en una estudiante que se traslada a distintas escuelas para ajustar cuentas con las personas que son crueles.

“La chica nueva: El reinicio” cuenta con las actuaciones de Jane Methika Jiranorraphat, Veerinsara Tangkitsuvanich, Offroad Kantapon Jindataweephol, Jump Pisitpon Ekpongpisit, Punnavich Sirikiatvanit, Alex Alexander Buckland, Saharat Thiempan y Prudtichai Ruayfupant.

¿CÓMO VER “LA CHICA NUEVA: EL REINICIO”?

El primer episodio de “La chica nueva: El reinicio” se estrenó el sábado 7 de marzo de 2026 en Netflix. Cada semana se emitirá un nuevo capítulos hasta abril.

Por lo tanto, para ver la nueva serie tailandesa solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “LA CHICA NUEVA: EL REINICIO”?

“Girl from Nowhere: The Reset”, producida por The One Enterprise, SOUR Bangkok ,GINGERx y Parbdee Taweesuk, tiene seis episodios.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “LA CHICA NUEVA: EL REINICIO”

Episodio 1: Sky: 7 de marzo de 2026 (Ya disponible)

Episodio 2: 14 de marzo de 2026

Episodio 3: 21 de marzo de 2026

Episodio 4: 28 de marzo de 2026

Episodio 5: 4 de abril de 2026

Episodio 6: abril de 2026

¿A QUÉ HORA VER “LA CHICA NUEVA: EL REINICIO”?

Países Horarios Estados Unidos 8:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:00 p.m. España 6:00 p.m.

¿DE QUÉ TRATA “LA CHICA NUEVA: EL REINICIO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Girl from Nowhere: The Reset”, “en un universo distinto, Nanno se hace pasar por una estudiante nueva para exponer la crueldad que la rodea y usa el poder, la culpa y el deseo contra quienes abusan de los demás.”

ACTORES Y PERSONAJES DE “LA CHICA NUEVA: EL REINICIO”

Becky Armstrong como Nanno

Jane Methika Jiranorraphat como Blossom

Veerinsara Tangkitsuvanich como Mook

Offroad Kantapon Jindataweephol como Peck

Jump Pisitpon Ekpongpisit como Paradorn

Punnavich Sirikiatvanit como Hongtae

Alex Alexander Buckland como Jamie

Saharat Thiempan como Pankam

Nuttawatt Thanathaveeprasert como Jom

Prudtichai Ruayfupant como Sky

Wu Thongchai Wangsiripaisarn

