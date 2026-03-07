Becky Armstrong se encarga de interpretar a Nanno en "La chica nueva: El reinicio", que cuenta con seis episodios que se estrenan a partir del 7 de marzo (Foto: Netflix)
Becky Armstrong se encarga de interpretar a Nanno en "La chica nueva: El reinicio", que cuenta con seis episodios que se estrenan a partir del 7 de marzo (Foto: Netflix)
Cuando el mundo es demasiado amable con los malos, Nanno tiene que intervenir, así que la misteriosa entidad regresa en “” (“Girl from Nowhere: The Reset” en inglés), serie antológica tailandesa que llega a Netflix a partir del 7 de marzo de 2026. Aunque Chicha Amatayakul no regresa en su icónico papel, Rebecca Patricia Armstrong, también conocida como Becky Armstrong, parece mantener la esencia del personaje con su risa característica y algunos de sus movimientos clásicos. Pero ¿cuántos episodios tiene la nueva entrega? ¿Cuándo se estrenarán?

Pairach Khumwan, Sittisiri Mongkolsiri, Patha Thongpan, Siwaroj Kongsakul, Ekkasit Thairat y Wasuthep Ketpetch se encargan de la dirección de los episodios del thriller que se ambientada en un nuevo universo y se centra en una estudiante que se traslada a distintas escuelas para ajustar cuentas con las personas que son crueles.

” cuenta con las actuaciones de Jane Methika Jiranorraphat, Veerinsara Tangkitsuvanich, Offroad Kantapon Jindataweephol, Jump Pisitpon Ekpongpisit, Punnavich Sirikiatvanit, Alex Alexander Buckland, Saharat Thiempan y Prudtichai Ruayfupant.

Nanno (Becky Armstrong) regresa para cobrar venganza por el estudiante Sky en el primer episodio de la serie antológica "La chica nueva: El reinicio" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “LA CHICA NUEVA: EL REINICIO”?

. Cada semana se emitirá un nuevo capítulos hasta abril.

Por lo tanto, para ver la nueva serie tailandesa solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “LA CHICA NUEVA: EL REINICIO”?

Girl from Nowhere: The Reset”, producida por The One Enterprise, SOUR Bangkok ,GINGERx y Parbdee Taweesuk, tiene seis episodios.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “LA CHICA NUEVA: EL REINICIO”

  • Episodio 1: Sky: 7 de marzo de 2026 (Ya disponible)
  • Episodio 2: 14 de marzo de 2026
  • Episodio 3: 21 de marzo de 2026
  • Episodio 4: 28 de marzo de 2026
  • Episodio 5: 4 de abril de 2026
  • Episodio 6: abril de 2026

¿A QUÉ HORA VER “LA CHICA NUEVA: EL REINICIO”?

PaísesHorarios
Estados Unidos8:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET)
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:00 a.m.
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador10:00 a.m.
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico11:00 a.m.
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil12:00 p.m.
España6:00 p.m.

TRÁILER DE “GIRL FROM NOWHERE: THE RESET”

¿DE QUÉ TRATA “LA CHICA NUEVA: EL REINICIO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Girl from Nowhere: The Reset”, “en un universo distinto, Nanno se hace pasar por una estudiante nueva para exponer la crueldad que la rodea y usa el poder, la culpa y el deseo contra quienes abusan de los demás.

ACTORES Y PERSONAJES DE “LA CHICA NUEVA: EL REINICIO”

  • Becky Armstrong como Nanno
  • Jane Methika Jiranorraphat como Blossom
  • Veerinsara Tangkitsuvanich como Mook
  • Offroad Kantapon Jindataweephol como Peck
  • Jump Pisitpon Ekpongpisit como Paradorn
  • Punnavich Sirikiatvanit como Hongtae
  • Alex Alexander Buckland como Jamie
  • Saharat Thiempan como Pankam
  • Nuttawatt Thanathaveeprasert como Jom
  • Prudtichai Ruayfupant como Sky
  • Wu Thongchai Wangsiripaisarn
Nanno (Becky Armstrong) interviene y cambia el equilibrio de poder en la serie antológica "La chica nueva: El reinicio" (Foto: Netflix)
Nanno (Becky Armstrong) interviene y cambia el equilibrio de poder en la serie antológica "La chica nueva: El reinicio" (Foto: Netflix)

