Cuando el mundo es demasiado amable con los malos, Nanno tiene que intervenir, así que la misteriosa entidad regresa en “La chica nueva: El reinicio” (“Girl from Nowhere: The Reset” en inglés), serie antológica tailandesa que llega a Netflix a partir del 7 de marzo de 2026. Aunque Chicha Amatayakul no regresa en su icónico papel, Rebecca Patricia Armstrong, también conocida como Becky Armstrong, parece mantener la esencia del personaje con su risa característica y algunos de sus movimientos clásicos. Pero ¿cuántos episodios tiene la nueva entrega? ¿Cuándo se estrenarán?
Pairach Khumwan, Sittisiri Mongkolsiri, Patha Thongpan, Siwaroj Kongsakul, Ekkasit Thairat y Wasuthep Ketpetch se encargan de la dirección de los episodios del thriller que se ambientada en un nuevo universo y se centra en una estudiante que se traslada a distintas escuelas para ajustar cuentas con las personas que son crueles.
“La chica nueva: El reinicio” cuenta con las actuaciones de Jane Methika Jiranorraphat, Veerinsara Tangkitsuvanich, Offroad Kantapon Jindataweephol, Jump Pisitpon Ekpongpisit, Punnavich Sirikiatvanit, Alex Alexander Buckland, Saharat Thiempan y Prudtichai Ruayfupant.
¿CÓMO VER “LA CHICA NUEVA: EL REINICIO”?
El primer episodio de “La chica nueva: El reinicio” se estrenó el sábado 7 de marzo de 2026 en Netflix. Cada semana se emitirá un nuevo capítulos hasta abril.
Por lo tanto, para ver la nueva serie tailandesa solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.
¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “LA CHICA NUEVA: EL REINICIO”?
“Girl from Nowhere: The Reset”, producida por The One Enterprise, SOUR Bangkok ,GINGERx y Parbdee Taweesuk, tiene seis episodios.
FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “LA CHICA NUEVA: EL REINICIO”
- Episodio 1: Sky: 7 de marzo de 2026 (Ya disponible)
- Episodio 2: 14 de marzo de 2026
- Episodio 3: 21 de marzo de 2026
- Episodio 4: 28 de marzo de 2026
- Episodio 5: 4 de abril de 2026
- Episodio 6: abril de 2026
¿A QUÉ HORA VER “LA CHICA NUEVA: EL REINICIO”?
|Países
|Horarios
|Estados Unidos
|8:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET)
|México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica
|9:00 a.m.
|Perú, Colombia, Panamá, Ecuador
|10:00 a.m.
|Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico
|11:00 a.m.
|Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil
|12:00 p.m.
|España
|6:00 p.m.
TRÁILER DE “GIRL FROM NOWHERE: THE RESET”
¿DE QUÉ TRATA “LA CHICA NUEVA: EL REINICIO”?
De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Girl from Nowhere: The Reset”, “en un universo distinto, Nanno se hace pasar por una estudiante nueva para exponer la crueldad que la rodea y usa el poder, la culpa y el deseo contra quienes abusan de los demás.”
ACTORES Y PERSONAJES DE “LA CHICA NUEVA: EL REINICIO”
- Becky Armstrong como Nanno
- Jane Methika Jiranorraphat como Blossom
- Veerinsara Tangkitsuvanich como Mook
- Offroad Kantapon Jindataweephol como Peck
- Jump Pisitpon Ekpongpisit como Paradorn
- Punnavich Sirikiatvanit como Hongtae
- Alex Alexander Buckland como Jamie
- Saharat Thiempan como Pankam
- Nuttawatt Thanathaveeprasert como Jom
- Prudtichai Ruayfupant como Sky
- Wu Thongchai Wangsiripaisarn
