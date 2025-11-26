Una serie de problemas y secretos familiares que amenazan con romper la unidad familiar luego de que una madre soltera (Janel Tsai) y sus dos hijas regresan a Taipéi para abrir un puesto en un concurrido mercado nocturno en “La chica zurda” (“Left-Handed Girl” en inglés). Además de problemas económicos, las protagonistas de la nueva película taiwanesa de Netflix lidian con la manera en que el abuelo juzga a la más pequeña por ser zurda. ¿Quiénes conforman el reparto principal?

El drama que fue dirigido por Shih-Ching Tsou, quien coescribió el guion con Sean Baker, tuvo su estreno mundial en la sección Semana de la Crítica del Festival de Cine de Cannes de 2025 el 15 de mayo. Mientras que en Estados Unidos tuvo un lanzamiento limitado el 14 de noviembre. La película seleccionada como la entrada taiwanesa a Mejor Largometraje Internacional en los 98.º Premios de la Academia llega a Netflix a finales de noviembre.

“La chica zurda”, que tiene una duración de 108 minutos, cuenta con las actuaciones de Shih-Yuan Ma, Janel Tsai, Nina Ye, Teng-Hui Huang, Brando Huang, Blaire Chang, Akio Chen y Hsia Teng Hung. Entonces, ¿quién es quién en la nueva película de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LA CHICA ZURDA”?

1. Janel Tsai como Shu-Fen

Janel Tsai, conocida por interpretar a He Ailin en “The Fierce Wife”, a Yang Chien en “CSIC: I Hero”, a Tang Juan en “Hate the Sin, Love the Sinner” y a Liu Zi-xu en “Mad Doctor”, asume el rol de Shu-Fen, una madre soltera que lucha por pagar el alquiler de su puesto de fideos.

Tsou llevó a Tsai al mercado nocturno y le contó la historia de la mujer que inspiró a este personaje mientras caminaban. “Inmediatamente me convertí en Shu-Fen mientras caminábamos por el mercado nocturno”, contó Tsai a Tudum. “Creo que esta película es una de las obras más importantes de mi carrera”, reflexionó.

Janel Tsai interpreta a Shu-Fen y Nina Ye interpreta a I-Jing en la película taiwanesa "La chica zurda" (Foto: Netflix)

2. Nina Ye como I-Jing

Nina Ye, que anteriormente apareció en series como “Ta men chuang ye de na xie niao shi”, “Wu shen zhi di bu xia yu”, “Dao yu xie zou qu”, “Yuan zhang ba ba” y “Ren sheng qing li yuan”, da vida a I-Jing, la hija menor de Shu-Fen. La mano dominante de la niña es la izquierda, lo que le causa problemas con su abuelo y destapa secretos familiares.

La directora contó que “en el momento en que la vi, supe que era I-Jing. Verla asumir el papel fue como si el personaje que habíamos escrito cobrara vida silenciosamente ante mis ojos”. Por su parte, Nina Ye describió a su personaje como “una niña pura, lista e inteligente que escucha y le encanta ayudar a su familia. Pero a veces no sabe cómo ayudarlos realmente”.

Nina Ye asume el papel de I-Jing, la hija de Shu-Fen, en la película taiwanesa "La chica zurda" (Foto: Netflix)

3. Shih-Yuan Ma como I-Ann

“La chica zurda” marca el debut actoral de Shih-Yuan Ma, quien interpreta a I-Ann, la hija mayor de Shu-Fen. Aunque fue una estudiante sobresaliente, no logró llegar a la universidad. No duda en criticar a su madre y hermana, pero no está dispuesta a apoyar cuando la necesitan.

“El mayor desafío fue interno”, explicó Ma a Netflix. “Hubo momentos en los que me sentí insegura, pero con el tiempo, me di cuenta de que esas dudas eran parte del proceso. En lugar de intentar ser una cierta versión de mí misma, aprendí a confiar en que ser honesta y abierta era suficiente”.

Shih-Yuan Ma como I-Ann, Nina Ye como I-Jing y Janel Tsai como Shu-Fen en la película taiwanesa "La chica zurda" (Foto: Netflix)

4. Teng-Hui Huang como Johnny

Teng-Hui Huang, que fue parte de “Endless Love”, “Tong Ling Shao Nv”, “Magic Moment”, “Shen chih hsiang”, “Gold Leaf”, “Bô-tsue thui-ting”, “Jiu ru yi jia ren” y “Olvidarte, nunca”, es el encargado de interpretar a Johnny.

Estos son los actores que completan el reparto de “La chica zurda”:

Brando Huang

Blaire Chang

Akio Chen

Hsia Teng Hung

¿DE QUÉ TRATA “LA CHICA ZURDA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “La chica zurda”, “una madre soltera y sus dos hijas vuelven a Taipéi tras varios años viviendo en el campo para abrir un puesto en un bullicioso mercado nocturno. Cada una a su manera deberá adaptarse al nuevo entorno para ganarse la vida y mantener la unidad familiar. Sin embargo, cuando el abuelo, de costumbres tradicionales, le prohíbe a su nieta zurda que use la ‘mano del diablo’, saldrán a la luz secretos guardados durante generaciones.”

¿CÓMO VER “LA CHICA ZURDA”?

“La chica zurda” se estrenará el viernes 28 de noviembre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película taiwanesa solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

