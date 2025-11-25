Cuando una madre soltera (Janel Tsai) y sus dos hijas regresan a Taipéi para abrir un puesto en un concurrido mercado nocturno, afloran una serie de problemas y secretos familiares que amenazan con romper la unidad familiar en “La chica zurda” (“Left-Handed Girl” en inglés). Cada una lidia con distintos problemas, pero la pequeña se enfrenta a la prohibición de su abuelo: no puede utilizar la mano izquierda, ya que la considera “diabólica”. ¿Cuándo se estrenará esta nueva película taiwanesa de Netflix? ¿Quiénes son los protagonistas?

Este drama íntimo e intergeneracional es la primera película en la que Shih-Ching Tsou se desempeña como directora en solitario. Pero no solo tiene ese rol, también es productora y coguionista. Estos roles los comparte con Sean Baker (“Anora”).

“La chica zurda” tuvo su estreno mundial en la sección Semana de la Crítica del Festival de Cine de Cannes de 2025 el 15 de mayo. Mientras que en Estados Unidos tuvo un lanzamiento limitado el 14 de noviembre. La película seleccionada como la entrada taiwanesa a Mejor Largometraje Internacional en los 98.º Premios de la Academia llegará a Netflix a finales de noviembre.

Janel Tsai da vida a Shu-Fen y Nina Ye da vida a I-Jing en la película taiwanesa "La chica zurda" (Foto: Netflix)

“LA CHICA ZURDA”¿ SE BASA EN UNA HISTORIA REAL?

En conversación con Tudum, Tsou contó que, ella y Baker comenzaron a discutir la idea de la película hace unos 21 años y viajaron a Taiwán en 2010 para trabajar en el guion. Pero debieron esperar más de una década para hacerla realidad. “Nunca dejé ir esta historia”, señaló.

Asimismo, reveló que se basó en sus propias experiencias creciendo en Taiwán mientras creaba el drama. “A menudo me sentí limitada por la tradición y las expectativas, especialmente como niña. Me enseñaron a permanecer callada, a seguir las reglas, a no ocupar espacio ni llamar la atención”.

¿DE QUÉ TRATA “LA CHICA ZURDA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “La chica zurda”, “una madre soltera y sus dos hijas vuelven a Taipéi tras varios años viviendo en el campo para abrir un puesto en un bullicioso mercado nocturno. Cada una a su manera deberá adaptarse al nuevo entorno para ganarse la vida y mantener la unidad familiar. Sin embargo, cuando el abuelo, de costumbres tradicionales, le prohíbe a su nieta zurda que use la ‘mano del diablo’, saldrán a la luz secretos guardados durante generaciones.”

Por lo que he visto en el tráiler, cuando el abuelo de I-Jing la ve comer con la mano izquierda la regaña. Al notar que es su mano dominante, la presiona para que utilice la derecha, e incluso le coloca vendas. La pequeña empieza a cuestionar por qué es diferente al resto y la negatividad de esa mano.

Debido a esa prohibición y a los problemas económicos de su madre, la niña comienzan a robar algunos objetos. Cuando es descubierta por su madre, asegura que, “la mano del diablo me la dio”.

¿CÓMO VER “LA CHICA ZURDA”?

“La chica zurda” se estrenará el viernes 28 de noviembre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película taiwanesa solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “LEFT-HANDED GIRL”

ACTORES Y PERSONAJES DE “LA CHICA ZURDA”?

Shih-Yuan Ma como I-Ann

Janel Tsai como Shu-Fen

Nina Ye como I-Jing

Teng-Hui Huang como Johnny

Brando Huang

Blaire Chang

Akio Chen

Hsia Teng Hung

Janel Tsai como Shu-Fen, Nina Ye como I-Jing y Shih-Yuan Ma como I-Ann en la película taiwanesa "La chica zurda" (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “LEFT-HANDED GIRL”?

“La chica zurda”, que cuenta con Shih-Ching Tsou, Sean Baker y Mike Goodridge como productores, tiene una duración de 108 minutos, es decir, 1 hora y 48 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “LA CHICA ZURDA”?

La fotografía principal de “Left-Handed Girl”, producida por las compañías Good Chaos, Cre Film y Le Pacte, comenzó en julio de 2022. La película se filmó con un iPhone.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí