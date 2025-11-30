Una madre soltera y sus dos hijas se mudan a Taipéi para abrir un puesto de fideos en un mercado nocturno, pero los secretos familiares y la tradición desafían su nuevo comienzo luego de que el padre de la mujer se entera que su nieta menor es zurda, motivo por el que le ordena ser diestra y prohíbe usar su “mano diabólica”. Debido a que este impactante drama nos muestra la triste vida de la protagonista desde pequeña, te damos a conocer los lugares de rodaje del filme.

Antes te comentamos que esta cinta taiwanesa llegó a Netflix el 28 de noviembre, pero tuvo su estreno mundial en la sección Semana de la Crítica del Festival de Cine de Cannes de 2025 el 15 de mayo. En Estados Unidos tuvo un lanzamiento limitado el 14 de noviembre.

La joven actriz Nina Ye interpreta a I-Jing, la protagonista de la película dramática "La chica zurda". Esta cinta es la candidata de Taiwán para competir en los premios Oscar 2026 (Foto: Good Chaos / Cre Film / Le Pacte)

LOCACIONES DE “LA CHICA ZURDA”

“La chica zurda” se rodó íntegramente en Taiwán, específicamente en Taipéi y sus alrededores. Vale mencionar que el rodaje tuvo lugar en el verano de 2022, en el mes de julio. Si estás preguntándote cómo se grabó la película, te comentamos que la mayor parte se hizo con un iPhone.

Taipéi, Taiwán

Las secuencias más claves del filme “Una chica zurda” se rodaron en la capital de Taiwán, Taipéi, hasta donde llegó el equipo de producción para instalarse. Los puntos específicos que sirvieron de escenario fueron pocos.

En "La chica zurda", una toma aérea de Taipéi en Taiwán (Foto: Good Chaos / Cre Film / Le Pacte)

El Mercado Nocturno de Tonghua también conocido como el Mercado Nocturno de la Calle Linjiang, representó un verdadero desafío. “No pudimos bloquear nada. Habríamos tenido que bloquear 10 puestos para hacerlo, pero no teníamos ese tipo de presupuesto. Solo alquilamos un puesto de fideos en la esquina, con la esperanza de poder terminar el rodaje sin problemas”, señaló el cineasta Shih-Ching Tsou a Deadline.

Asimismo, explicó en una entrevista en el Festival de Cine de Middleburg que nunca pudieron controlar nada: “Dejamos que la gente caminara; dejamos que pasara por nuestro encuadre porque queríamos esa sensación auténtica del ambiente del mercado nocturno. Y todos los extras son personas reales en el mercado nocturno”.

"La chica zurda" nos muestra la dura vida de una pequeña que hace sus cosas con la mano izquierda (Foto: Good Chaos / Cre Film / Le Pacte)

