Además de “100 días de engaño” (“100 Days of Deception”) y “Doctora X” (“Doctor X: Mafia in White”), Netflix estrena otro K-drama durante la segunda semana de octubre de 2026. Se trata de “La chispa del amor” (“Take Charge of My Heart” en inglés y “Nareul Chungjeonhaejwo” en su idioma original), que sigue a un heredero de tercera generación de un conglomerado empresarial que necesita a una guionista que adquirió la habilidad de generar electricidad tras ser alcanzada por un rayo para que su corazón artificial se mantenga con batería hasta el día de su operación. ¿Quiénes conforman el reparto principal de la serie coreana de Netflix?

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La preproducción de esta comedia romántica, basada en el webtoon “Charge Me Up” de Naver, creado por Hae Beon, comenzó en julio de 2025. Mientras que la fotografía principal de la serie dirigida por Park Soo-won y escrita por Song Yu-chae empezó en la segunda mitad de 2025 y concluyó en 2026.

“La chispa del amor”, que promete altas dosis de tensión, cuenta con las actuaciones de Kim Young-kwang, Chae Soo-bin, Cha Woo-min, Kim Ah-young, Jung Jae-kwang y Shin Do-hyun. Entonces, ¿quién es quién en la nueva serie surcoreana de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LA CHISPA DEL AMOR”

1. Kim Young-kwang como Baek Ho-rang

Kim Young-kwang, que fue parte de series como “My Fair Lady”, “Love Rain”, “The Secret Life of My Secretary”, “Somebody”, “El palacio embrujado” y “En la cuerda floja”, asume el papel de Baek Ho-rang, heredero de un conglomerado empresarial de tercera generación y director ejecutivo de uno de los resorts más prestigiosos del país, cuya única debilidad es su corazón artificial.

Después de que un apagón provocado por una tormenta interrumpe su cirugía para cambiar la batería de su corazón artificial por una de alta potencia, Baek Ho-rang recurre a Na Bo-bae para mantener su corazón latiendo durante tres meses hasta que pueda someterse a otra operación y poder hacerse cargo de TS Group.

Kim Young-kwang interpreta a Baek Ho-rang, quien utiliza un corazón artificial cuya batería se está agotando, en la comedia romántica coreana "La chispa del amor" (Foto: Netflix)

2. Chae Soo-bin como Na Bo-bae

Chae Soo-bin, actriz surcoreana que ganó reconocimiento por su papel en las producciones “Love in the Moonlight”, “The Rebel”, “Strongest Deliveryman” y “Cuando el teléfono suena”, da vida a Na Bo-bae, una escritora de dramas que adquirió misteriosos poderes eléctricos tras ser alcanzada por un rayo en su infancia.

Antes de que termine su contrato, Bo-bae debe escribir una buena novela romántica, pero debido a que no tiene novio gracias a su toque eléctrico no tiene experiencias que la ayuden a impulsar su creatividad. Ho-rang le ofrece a cumplir su “lista de deseos románticos” a cambio de su “colaboración”.

Chae Soo-bin asume el papel de Na Bo-bae, una guionista con una peculiar habilidad, en la comedia romántica coreana "La chispa del amor" (Foto: Netflix)

3. Cha Woo-min como Ji Eun-ho

Cha Woo-min, que participó en las series “Un héroe débil”, “Night Has Come”, “Grupo de estudio “, “Luces, cámara, ¡amor!”, “Corazones enterrados” y “Mi ídolo, mi jefe”, interpreta a Ji Eun-ho en “La chispa del amor”. Se trata de un seguidor y admirador de la escritora Na Bo-bae.

Cha Woo-min se encarga de interpretar a Ji Eun-ho, admirador de Bo-bae, la comedia romántica coreana "La chispa del amor" (Foto: Netflix)

4. Jung Jae-kwang como Choi Do-yoon

Jung Jae-kwang, que fue parte de “Save Me”, “Tribunal de brujas”, “The Fiery Priest”, “Está bien no estar bien”, “El peor de los males”, “La reina Woo”, “Héroes de guardia”, “Un centenar de recuerdos”, “Mi ídolo” y “Mi némesis con aires de realeza”, asume el rol de Choi Do-yun, el primo de Baek Ho-rang.

Jung Jae-kwang como Choi Do-yoon en una escena de la comedia romántica coreana "La chispa del amor", que se estrena el 9 de octubre (Foto: Netflix)

5. Shin Do-hyun como Han Seol-hui

Shin Do-hyun, que apareció en series como “The Third Charm”, “Just Dance”, “The Banker”, “Love with Flaws”, “Hospital Playlist”, “Hacia el círculo”, “Half-Fifty”, “Doom at Your Service”, “Adult Kids”, “Brewing Love” y “Karma”, interpreta a Han Seol-hui.

Shin Do-hyun da vida a Han Seol-hui, quien tiene un vínculo especial con Ho-rang, en la comedia romántica coreana "La chispa del amor" (Foto: Netflix)

Estos son los actores que completan el reparto de “Take Charge of My Heart”:

Heo Dong-won como Yoon Jae-ho (o Yun Jae Ho)

Kim Mi-kyung como Gong Man-seol

Yang Hyun-min como Yeom Min-gyu

Kim Ah-young como Jo Seo-jeong

Gong Min-jeung como Na Ji-hye

¿DE QUÉ TRATA “LA CHISPA DEL AMOR”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Take Charge of My Heart”, “cuando un heredero con un corazón artificial conoce a una mujer —literalmente— eléctrica, hacen un trato que hará latir su corazón en más de un sentido.”

¿CÓMO VER “LA CHISPA DEL AMOR”?

“La chispa del amor” se estrenará el viernes 9 de octubre de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva comedia romántica coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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