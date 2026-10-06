El destino de Baek Ho-rang (Kim Young-kwang), heredero de tercera generación de un conglomerado empresarial que vive con un corazón artificial, cambia cuando conoce a Na Bo-bae (Chae Soo-bin), una guionista que adquirió la habilidad de generar electricidad tras ser alcanzada por un rayo en “La chispa del amor” (“Take Charge of My Heart” en inglés y “Nareul Chungjeonhaejwo” en su idioma original). Ella es la única persona capaz de recargar su corazón artificial de Ho-rang, así que él le propone un trato inusual. ¿Quieres conocer más detalles de la nueva serie coreana de Netflix? A continuación, te comparto la fecha de estreno, trama, reparto y más.

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La comedia romántica basada en el webtoon “Charge Me Up” de Naver, creado por Hae Beon, fue dirigido por Park Soo-won a partir del guion de Song Yu-chae y promete altas dosis de tensión, ya que el protagonista debe mantener con vida su corazón artificial en secreto mientras enfrenta una feroz batalla por el control de la empresa familiar.

El reparto principal de “La chispa del amor”, que mezcla la fantasía con dinámicas clásicas del género de romance, lo conforman Kim Young-kwang, Chae Soo-bin, Cha Woo-min, Kim Ah-young, Jung Jae-kwang y Shin Do-hyun.

Na Bo-bae (Chae Soo-bin) acepta acompañar a Baek Ho-rang (Kim Young-kwang) el tiempo necesario antes de su operación en la comedia romántica coreana "La chispa del amor" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “LA CHISPA DEL AMOR”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “Take Charge of My Heart” es “una electrizante comedia romántica sobre un hombre cuyo corazón artificial se está quedando sin batería y una mujer que tiene el poder de recargarlo. Baek Ho Rang, heredero de un chaebol de tercera generación, dirige los resorts de uno de los conglomerados más importantes del país, y que tiene una única debilidad: un corazón artificial. En medio de feroces luchas de poder y con la batería de su corazón a punto de agotarse, conoce a Na Bo Bae, una mujer milagrosa capaz de recargar su batería.

En un movimiento inesperado, le ofrece un contrato que no puede rechazar. Na Bo Bae es una guionista con una fecha límite inminente para terminar un guion romántico antes de que expire su contrato. Alcanzada por un rayo en su infancia, tiene corrientes eléctricas recorriendo su cuerpo, lo que le impide incluso tomar de la mano a alguien que le gusta. Cuando conoce a Baek Ho Rang, la única persona que no se sorprende al tocarla, finalmente tiene la oportunidad de darle un nuevo impulso a su vida amorosa.”

Por lo visto en el tráiler, Baek Ho Rang necesita que Na Bo Bae esté cerca de él por tres meses para que su corazón no falle hasta la cirugía, mientras que la guionista necesita experiencias en el campo romántico para poder completar su novela, así que ambos hacen un trato que por supuesto terminará con los protagonistas enamorándose.

No obstante, al tratarse el heredero de un corporativo y de una escritora poco conocida, tendrán que lidiar con varios obstáculos para que su relación funcione. De hecho, el avance muestra que la familia de Baek Ho Rang espera que se comprometa con alguien más.

¿CÓMO VER “LA CHISPA DEL AMOR”?

“La chispa del amor” se estrenará el viernes 9 de octubre de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva comedia romántica coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “TAKE CHARGE OF MY HEART”

ACTORES Y PERSONAJES DE “LA CHISPA DEL AMOR”

Kim Young-kwang como Baek Ho-rang

Chae Soo-bin como Na Bo-bae

Cha Woo-min como Ji Eun-ho

Kim Ah-young

Jung Jae-kwang como Choi Do-yoon

Shin Do-hyun como Han Seol-hui

Chae Soo-bin asume el papel de Na Bo-bae y Kim Young-kwang asume el papel de Baek Ho-rang en la comedia romántica coreana "La chispa del amor", que tiene diez episodios (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “TAKE CHARGE OF MY HEART”

“La chispa del amor”, producida por las compañías New Point y Whynot Media, tiene diez episodios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “LA CHISPA DEL AMOR”?

La preproducción de “Take Charge of My Heart” comenzó en julio de 2025, mientras que la fotografía principal de la serie surcoreana comenzó en la segunda mitad de 2025 y concluyó en 2026.

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