Tras el romántico final de la primera temporada de “La chispa del amor” (“Take Charge of My Heart” en inglés y “Nareul Chungjeonhaejwo” en su idioma original), los fanáticos de los K-dramas se preguntan si existe alguna posibilidad de que la historia de amor de Na Bo-bae (Chae Soo-bin) y Baek Ho-rang (Kim Young-kwang) continúe en una segunda entrega de la serie coreana de Netflix dirigida por Park Soo-won y escrita por Song Yu-chae. A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

Mira también: Lista de estrenos de Netflix en octubre de 2026

Los diez episodios de esta comedia romántica se centran en el trato que Ho-rang, un heredero de tercera generación de un conglomerado empresarial que tiene un corazón artificial, con Bo-bae, una guionista que adquirió la habilidad de generar electricidad tras ser alcanzada por un rayo en su infancia. Mientras él la necesita para mantener cargado su corazón hasta el día de su operación, ella requiere vivir experiencias románicas para terminar su novela.

Después de que los protagonistas de “La chispa del amor” formalizan el contrato, Bo‑bae se muda a la casa de Ho‑ rang y se convierte en la secretaria del heredero. Por supuesto, los sentimientos entre ellos no tardan en aflorar, lo que complica la situación. Además, otras personas de su entorno se oponen a la relación de Ho-rang y Bo‑bae.

La historia de amor de Na Bo-bae (Chae Soo-bin) y Baek Ho-rang (Kim Young-kwang) tiene un final feliz en la comedia romántica coreana "La chispa del amor". Entonces, ¿habrá temporada 2? (Foto: Netflix)

“LA CHISPA DEL AMOR” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, Netflix no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la serie surcoreana que también cuenta con las actuaciones de Cha Woo-min, Kim Ah-young, Jung Jae-kwang y Shin Do-hyun. El último episodio brindó un cierre adecuado para esta historia de amor y fantasía.

No obstante, la escena final de “La chispa del amor” deja una pequeña pista que podría sugerir una nueva tanda de episodios. Dicha secuencia muestra a Bo-bae experimentando una leve descarga eléctrica al tocar a Ho-rang, pero no afecta a ninguno de las dos. ¿Sus poderes volvieron? ¿Qué significa para su relación?

“Take Charge of My Heart” se basa oficialmente en la novela web de Naver titulada “Charge Me Up” escrita por el autor Hae Beon y publicada originalmente en 2020. La serie coreana de Netflix adaptó los 65 capítulos del material original en solo diez episodios, así que no hay más historia por adaptar.

Aunque “La chispa del amor” ha logrado posicionarse en el Top 10 de las series más populares de la plataforma de streaming de la N roja a nivel mundial, son pocas las series coreanas que consiguen una segunda temporada a pesar de su éxito, ya que suelen concebirse como series limitadas.

Por lo tanto, solo queda esperar el anuncio oficial de Netflix, que suele tomarse algunas semanas para evaluar la respuesta del público y considerar otros aspectos antes de tomar la decisión de renovar o cancelar una serie.

Baek Ho-rang (Kim Young-kwang) decide buscar a Na Bo-bae (Chae Soo-bin) y apostar su relación amorsa al final de la comedia romántica coreana "La chispa del amor" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “LA CHISPA DEL AMOR”?

“La chispa del amor” está disponible en Netflix desde el 9 de octubre de 2026, por lo tanto, para ver la nueva comedia romántica coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí