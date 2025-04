Aunque todos los fanáticos de “The Last of Us” sabían que el evento más impactante y desgarrador de la segunda temporada de “The Last of Us” sería la brutal muerte de Joel (Pedro Pascal), no esperaban que sucediera tan pronto. “Through the Valley”, el segundo episodio de la nueva entrega de la exitosa serie de HBO, fue elegido para Abby Anderson (Kaitlyn Dever) completara su terrible venganza por el asesinato de su padre y le causará un imeso dolor a Ellie (Bella Ramsey), quien también prometió venganza.

Mientras una intensa tormenta de nieve se cierne sobre Jackson, Joel salva a Abby de una horda de infectados. Ella aprovecha el encuentro para convencer a Joel y Dina (Isabela Merced) de refugiarse en una mansión abandonada. Al llegar al lugar, noquea a Dina y le dispara a Joel en la pierna.

Tras revelar que es la hija del médico que Joel asesinó para salvar a Ellie y exclamar un discurso lleno de dolor e ira, Abby golpea brutalmente a Joel con un palo de golf. Ellie aparece justo a tiempo para presenciar el golpe letal.

¿POR QUÉ MATARON A JOEL AL COMIENZO DE “THE LAST OF US 2”?

En una entrevista con Variety, Craig Mazin y Neil Druckmann, los creadores de “The Last of Us”, explicaron sus razones tras la decisión de matar a Joel en el segundo capítulo de la segunda temporada. “En definitiva, creo que necesitábamos volver a la serie. Porque incluso en el juego, hay como una hora o algo así antes de llegar a este momento. Pero también sabíamos que tenía que ser lo suficientemente temprano, porque este es el incidente que desencadena esta historia”.

“Así que sí, siempre elegimos todas las variantes, pero a medida que avanzaba la temporada, sentíamos que nos estábamos demorando un poco en lugar de llegar al meollo de la historia”, señaló Druckmann.

Por su parte, Mazin indicó: “Existe el peligro de atormentar a la gente. No es lo que queremos hacer. Si la gente sabe que va a ocurrir, empezará a sentirse atormentada. Y quienes no lo sepan lo descubrirán, porque hablarán de que aún no ha aparecido. Nuestro instinto fue asegurarnos de que, al hacerlo, se sintiera natural en la historia y no fuera una metafunción de nuestro deseo de molestar a la gente.”

La reacción de los protagonistas de “The Last of Us” a la muerte de Joel

La muerte de Joel también fue un momento impactante para los protagonistas de “The Last of Us”. “Estoy en plena negación”, declaró Pedro Pascal a EW. “Me doy cuenta de esto cada vez más a medida que envejezco; me encuentro cayendo en la negación de que todo haya terminado. Sé que estoy conectado para siempre con muchos miembros de la experiencia y simplemente tengo que verlos en otras circunstancias, pero nunca lo haré interpretando a Joel en ‘The Last of Us’. Y no, no pienso mucho en ello porque me entristece”.

“Sabía que Joel iba a morir, pero al leerlo en el guion me daba miedo llegar a ese momento… y lloré. De hecho, lloré desconsoladamente. Es la primera vez que lloro leyendo un texto”, confesó Bella Ramsey a HBO.

La escena también fue difícil para Kaitlyn Dever, ya que unas semanas antes del rodaje había perdido a su madre. “Semanas a antes de rodar la escena su madre enferma de cáncer había fallecido. De hecho, en un principio el funeral coincidía con el comienzo del rodaje, así que el equipo la serie se adaptó a sus circunstancias y retrasó las fechas. Además de posponer el rodaje de la escena, se aseguraron de contar con un set más íntimo en el que solo estuviera el equipo estrictamente necesarios”, contó a Entertainment Weekly.

