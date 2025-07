El 23 de marzo de 1998, Amy Lynn Bradley, una joven de 23 años recién graduada de la universidad, desapareció sin dejar rastro del crucero Rhapsody of the Seas en el que viajaba con su familia, sus padres, Ron e Iva Bradley, y su hermano menor, Brad. A pesar de una investigación del FBI y los exhaustivos esfuerzos de sus progenitores, nunca fue encontrada. A lo largo de los años, se manejaron distintas teorías sobre su desaparición, pero ninguna fue confirmada. También se investigaron los supuestos avistamientos de Amy sin resultados positivos.

Para desentrañar las teorías que rodean este caso, Netflix presenta “La desaparición de Amy Bradley” (“Amy Bradley Is Missing” en su idioma original), una serie documental de tres partes dirigida y producida por Ari Mark y Phil Lott (“This Is the Zodiac Speaking”, “The Invisible Pilot”, “Cold Case Files”), y que se estrenó el 16 de julio de 2025 en la plataforma de streaming de la N roja.

“Nuestro trabajo siempre consiste en hacer que las víctimas sean algo más que víctimas”, señaló Lott a Tudum sobre el documental. “Queremos que sean personas reales, con una perspectiva integral. Y la mejor manera de lograrlo es hablar íntimamente con quienes las conocieron y, sobre todo, quienes más las quisieron”.

Amy Bradley junto a su mascota antes del embarcarse en el viaje donde sería vista por última vez (Foto: La desaparición de Amy Bradley / Netflix)

LAS VECES QUE AMY BRADLEY SUPUESTAMENTE HA SIDO VISTA CON VIDA

El destino de Amy Bradley sigue siendo desconocido. No obstante, desde su desaparición surgieron numerosos reportes de avistamientos, pero ninguno ayudó a localizar a la joven. Estos avistamientos también alimentaron teorías sobre lo que pudo suceder con Amy.

“Hay detalles sobre algunas de las personas del barco que siempre han sido teorías”, indicó Lott. “Conocerlas y entrevistarlas extensamente hizo que las historias fueran mucho más interesantes, ricas y profundas, y planteó más preguntas… no hay respuestas fáciles en esta historia”.

Marzo de 1998

Lori Thompson afirmó haber visto a Amy con Alister “Yellow” Douglas, un artista en el barco, poco antes de que la joven desapareciera. Douglas también fue visto bailando con Amy en la discoteca esa misma noche, tal como se aprecia en algunos videos. Los agentes del FBI interrogaron al sospechoso, quien se sometió voluntariamente a una prueba de polígrafo, la cual no resultó concluyente. Douglas fue liberado por falta de pruebas.

Agosto de 1998

Dos buzos canadienses aseguraron haber visto a Amy Bradley en una popular playa de buceo de Curazao, Playa Porto Marie. Señalaron que una mujer que coincidía con la descripción de Amy se encontraba en presencia de dos “hombres agresivos”. Además, uno de ellos describió con precisión los tatuajes de la joven. El FBI no pudo corroborar la información.

Enero de 1999

Casi un año después de la desaparición de Amy, el oficial naval William Hefner aseguró haber hablado con una mujer que dijo llamarse Amy en un burdel de Curazao. Según su testimonio, la mujer le explicó que estaba retenida en contra de su voluntad y le rogó que la ayudara. Hefner no lo reportó en su momento por temor a que su carrera naval se viera afectada. Lo hizo en 2002, tras su jubilación, pero el FBI no pudo investigar esta pista porque el burdel se había incendiado.

Abril de 2003

En San Francisco, California, testigos indicaron que una mujer que coincidía con la descripción de Amy estaba acompañada de dos hombres. La supuesta Amy dirigió una mirada suplicante a los testigos, pero sus acompañantes lo notaron y se la llevaron del lugar. El FBI publicó retratos de dichos hombres, pero no consiguieron nada.

Marzo de 2005

En esa ocasión, Amy Bradley supuestamente fue vista en Barbados. Varios testigos aseguraron haberla visto en Bridgetown, acompañada de cuatro hombres. Al parecer, discutían un trato ilegal. Se realizaron retratos robot de los sospechosos sin grandes resultados.

