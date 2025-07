En 1998, Amy Lynn Bradley, una joven estadounidense de 23 años, desapareció sin dejar rastro durante un viaje familiar a bordo del Rhapsody of the Seas, operado por Royal Caribbean International. La última vez que fue vista en público, estaba bailando con Alister “Yellow” Douglas, bajista de la banda del crucero. Desde entonces, el caso se ha mantenido como uno de los más desconcertantes en la historia de desapariciones en alta mar.

En julio de 2025, Netflix estrenó “Amy Bradley Is Missing“, una miniserie documental de tres episodios que expone nuevas voces, imágenes nunca antes vistas y teorías controvertidas, entre ellas, el testimonio del propio Douglas. A propósito de la docuserie, muchos se preguntan qué ha pasado con el músico 27 años después de la desaparición de la joven.

La desaparición de la joven Amy Bradley es analizada en el documento del Netfix, que se estrenó en julio 2025 (Foto: Netflix)

¿QUÉ HACE ALISTER “YELLOW” DOUGLAS Y DÓNDE VIVE AHORA?

Alister “Yellow” Douglas, de manera inicial, fue señalado por el FBI como el principal sospechoso de la desaparición de Amy Lynn Bradley. Aunque admitió haber bailado y coqueteado con Amy, como lo había con otras pasajeras, negó cualquier cosa relacionada con su desaparición. El músico, además, de manera voluntaria se sometió a una prueba de polígrafo. El FBI, finalmente, lo exoneró, pero el estigma lo persiguió durante años y eso lo obligó a cambiar muchas cosas en su vida.

Hoy, más de dos décadas después, Douglas vive en Granada. Es exorcista y reverendo en una pequeña iglesia, según reveló al periodista de investigación sobre crímenes reales James Renner, quien viajó a la isla caribeña en septiembre de 2024 para entrevistarlo cara a cara. La entrevista fue difundida por YouTube.

En esa conversación, “Yellow” relató cómo su carrera musical fue destruida tras el caso: “Perdí contratos, me rechazaban cuando se enteraban que estuve en el barco de la joven desaparecida. Fue devastador, pero ya monté mi pequeño negocio”.

También reveló que su hija, Amica, lo confrontó sobre el caso en 2024. La escena, grabada para el documental, muestra una conversación tensa que revela las heridas familiares aún abiertas.

James Renner entrevistó a Alister “Yellow” Douglas en Granada, en septiembre de 2024. El material es utilizado en el documental de Netflix (Foto: True Crime This Week/ YouTube)

El impacto en su familia

En el documental de Netflix, Douglas no solo habla de su experiencia como sospechoso, sino del costo emocional que ha pagado él y su familia: “Mi esposa y yo hemos recibido amenazas, insultos… Mi hija me llamó, cuestionándome todo. Siento que me vigilan, como si no pudiera dejar esto atrás”, aseguró.

A pesar de haber sido liberado de toda sospecha formal, Douglas sigue siendo un personaje polarizante. Su papel, aunque breve, en la vida de Amy esa noche fatídica, lo ha convertido en una figura imposible de ignorar. Hoy en día, a propósito del emisión del documental, se puede ver en las redes social los mensajes en su contra y de la iglesia donde se congrega.

LA ÚLTIMA VEZ QUE VIERON A AMY BRADLEY

Ron Bradley, el padre de Amy, recordó haber visto a su hija sentada en el balcón de su camarote en el crucero a las 5:30 a.m., aparentemente fumando. Minutos después, desapareció sin dejar rastro. Su paquete de cigarrillos no estaba y su blusa había sido dejada en la habitación. Ron salió a buscarla sin alertar a su esposa ni a su hijo, pero no la volvió a encontrar.

Pese a múltiples investigaciones, teorías sobre trata de personas e incluso avistamientos no confirmados en el Caribe y América Latina, nunca se halló evidencia concluyente. Amy sigue desaparecida.

Tres leyendas destacadas:

🟦 El último en verla con vidaAlister “Yellow” Douglas fue la última persona registrada en video con Amy Bradley antes de su desaparición.

🟦 Del bajo a la BibliaAños después del escándalo, Douglas abandonó la música y se convirtió en reverendo en la isla de Granada.

🟦 Una hija que busca respuestasAmica, la hija de Douglas, lo confrontó en 2024 frente a cámaras en una conversación que marcó el documental de Netflix.