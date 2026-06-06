Si disfrutas de los thrillers de suspenso psicológico y policíaco, Netflix tiene una excelente opción para este fin de semana. Se trata de “La desconocida” (“The Marked Woman” en inglés), película española que sigue a la detective Anna Ripoll (Candela Peña) mientras intenta descubrir la identidad y los secretos que esconde una mujer que fue hallada en un contenedor y no recuerda nada sobre su pasado. Cuando intentan asesinar a la mujer en el hospital, queda claro que se trata de un caso más peligroso del que aparentaba. Esta producción está disponible desde el 5 de junio. ¿Ya la viste?

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Si ya viste la película dirigida por Gabe Ibáñez a partir del guion de Lara Sendim, probablemente estés en busca de títulos con temática similar. La plataforma de streaming de la N roja tiene varias opciones en su amplio catálogo, pero puedes encontrar sus recomendaciones en la sección “Más títulos similares a este”.

Por lo tanto, te comparto una breve lista con las películas que podrías ver este fin de semana si te gustó “La desconocida”. La mayoría son producciones españolas y comparten características con el largometraje que cuenta con las actuaciones Candela Peña, Ana Rujas, Pol López, Manolo Solo, Luka Peros y Kira Miró.

LAS PELÍCULAS QUE PUEDES VER EN NETFLIX DESPUÉS DE “LA DESCONOCIDA”

1. Siempre fiel

Dirigida por André van Duren, “Siempre fiel” (“Faithfully Yours”) es una película de suspense holandesa de 2022 que narra la historia de dos amigas se escabullen para tener aventuras secretas. Sus planes se arruinan cuando una de ellas desaparece misteriosamente. Este largometraje ganó el premio Golden Film.

Sinopsis: “Dos amigas se cubren las espaldas mutuamente para escabullirse y vivir aventuras secretas, pero su elaborada red de mentiras se viene abajo cuando una de ellas desaparece.”

"Siempre fiel" ("Faithfully Yours") es un thriller de misterio y crimen de 2022 que sigue a dos amigas que escapan juntas a la costa de Bélgica para tener aventuras secretas (Foto: Millstreet Films)

2. Perdida

La película “Perdida” es un thriller psicológico mexicano dirigido por Jorge Michel Grau. La adaptación del filme colombiano de 2011 dirigido por Andrés Baiz narra la historia de Eric, un director de orquesta que se muda a la Ciudad de México con su esposa Carolina, quien aparentemente desaparece sin dejar rastro. Poco después, él inicia un romance con Fabiana, la camarera de un bar.

Sinopsis: “Mientras intenta seguir con su vida y empieza una nueva y apasionada relación, un director de orquesta se convierte en el principal sospechoso de la desaparición de su expareja.”

3. Los colores del mal: Rojo

Basada en la novela homónima de Malgorzata Oliwia Sobczak, “Los colores del mar: Rojo” (“Kolory zla. Czerwien” en su idioma original y “Colors of Evil: Red” en inglés) es una película polaca de Netflix que sigue al fiscal Leopold Bilski (Jakub Gierszal) mientras investiga el atroz asesinato de una joven llamada Monika Bogucka, a pesar de que su jefe cierra el caso y varios involucrados le ponen obstáculos. La madre de la víctima se une a la búsqueda de la verdad y se enfrenta a un grave peligro.

Sinopsis: “Tras el hallazgo del cadáver de una chica en la Triciudad de Polonia, un fiscal se une con la madre de la víctima en una vehemente búsqueda de la verdad.”

La película polaca "Los colores del mal: Rojo" fue dirigida por Adrian Panek a partir de un guion de Lukasz M. Maciejewski y Adrian Panek (Foto: Netflix)

4. Hogar

Dirigido por los hermanos Álex y David Pastor, “Hogar” (“The Occupant” en inglés) es un thriller psicológico español que narra la historia de Javier Muñoz, un exejecutivo publicitario de éxito que se ve obligado a dejar el piso de lujo en el que vivía con su familia porque ya no lo puede pagar. Pero cuando descubre que aún conserva un juego de llaves de su antigua casa comienza a espiar a la joven pareja que ahora vive allí, y poco a poco, empezará a infiltrarse en la vida de los nuevos propietarios.

Sinopsis: “Un ejecutivo publicitario acosa a los nuevos habitantes de su antigua casa con intenciones cada vez más siniestras.”

5. La viuda negra

Basada en la historia del caso conocido como la “viuda negra de Patraix”, “La viuda negra” es una película española de Netflix que retrata el brutal asesinato de Antonio Navarro Cerdán a manos de uno de los amantes de su esposa María Jesús Moreno Cantó, quien es la autora intelectual del homicidio.

Sinopsis: “En este thriller basado en hechos reales, la investigación a partir del hallazgo de un hombre muerto hace añicos la fachada perfecta de su viuda y expone una doble vida secreta.”

Ivana Baquero es la encargada de interpretar a María Jesús Moreno Cantó (Maje) en la película española "La viuda negra" (Foto: Netflix)

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