Después del hallazgo de una mujer amordazada y maniatada dentro de un contenedor en el puerto de Barcelona, la detective Anna Ripoll (Candela Peña) debe liderar una ardua investigación para descubrir al culpable y evitar que vuelva a lastimar a la víctima que no recuerda casi nada. Junto al oficial Quique Zárate (Pol López) también tiene que descubrir la identidad de “La desconocida” (“The Marked Woman” en inglés), la nueva película española de Netflix. ¿Quiénes completan el reparto principal? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

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El thriller de suspenso psicológico y policíaco dirigido por Gabe Ibáñez a partir del guion de Lara Sendim se basa en la novela de Rosa Montero y Olivier Truc, publicada por la editorial francesa Points, así como por Alfaguara (Penguin Random House Grupo Editorial) en España.

“La desconocida”, que cuenta con Matías Mosteirín y Pola Zito como productores ejecutivos, tiene un elenco conformado por Candela Peña, Ana Rujas, Pol López, Manolo Solo, Luka Peros y Kira Miró. Entonces, ¿quién es quién en la nueva película española de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LA DESCONOCIDA”

1. Candela Peña como Anna Ripoll

Candela Peña, que ganó el Premio Goya en tres ocasiones por sus interpretaciones en “Te doy mis ojos” (2003), “Princesas” (2005) y “Una pistola en cada mano” (2012), interpreta a Anna Ripoll, la detective que debe descubrir la identidad de la víctima, su historia y lo que realmente sucedió antes de su hallazgo.

La galardonada actriz española Candela Peña le vida a Anna Ripoll, la inspectora de policía a cargo del caso principal de la película española "La desconocida" (Foto: Netflix)

2. Ana Rujas como La desconocida

Ana Rujas, que apareció en “Tormenta”, “Ciega a citas”, “Paquita Salas”, “La que se avecina”, “Derecho a soñar”, “Cardo”, “La Mesías” y “En el barro”, asume el rol de la desconocida. No recuerda su identidad ni nada sobre sí misma, pero admite que tiene mucho miedo de algo. Poco a poco algunas pistas empiezan a surgir y se acerca a la verdad.

En la película española "La desconocida", Ana Rujas da vida a una mujer que no recuerda su identidad ni nada sobre su pasado (Foto: Netflix)

3. Pol López como Quique Zárate

Pol López, que participó en las películas “Lo mejor que le puede pasar a un cruasán” (2003), “El camino más largo para volver a casa” (2014), “Historias lamentables” (2020), “Suro” (2022) y “La furgo” (2025), da vida a Quique Zárate, el oficial que se une a la investigación y que sigue el rastro de Lucía.

Pol López da vida a Zárate, quien parece más interesado en averiguar el paradero de Lucía, en la película española "La desconocida" (Foto: Netflix) / QUIM VIVES/NETFLIX

4. Manolo Solo como Leo

Manolo Solo, que fue parte de “El Ministerio del Tiempo”, “El incidente”, “Apaches”, “La peste”, “El Continental” y “La Fortuna”, se encarga de interpretar a Leo, compañero de Quique Zárate que también está al tanto del caso de Lucía.

Manolo Solo interpreta a Leo, quien ayuda a Quique Zárate, a buscar a Lucía, en la película española "La desconocida" (Foto: Netflix) / SOPHIE KOEHLER/NETFLIX

5. Kira Miró como Lucía

Kira Miró, que participó en series como “Hospital Central”, “Punta Escarlata”, “El hombre de tu vida”, “Paquita Salas”, “Pequeñas coincidencias”, “La que se avecina”, “Machos alfa” y “Perverso”, asume el papel de Lucía, la mujer que el oficial Zárate busca desesperadamente. Pero ¿qué relación tiene con la desconocida?

Kira Miró es la encargada de interpretar a Lucía, la mujer que el oficial Zárate busca, en la película española "La desconocida" (Foto: Netflix) / SOPHIE KOEHLER/NETFLIX

¿DE QUÉ TRATA “LA DESCONOCIDA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “La desconocida” “sigue una investigación liderada por la detective Anna Ripoll (Candela Peña) tras el hallazgo de una mujer (Ana Rujas) amordazada dentro de un contenedor en el puerto de Barcelona. Como la desconocida no recuerda quién es ni cómo llegó ahí, Anna y el oficial Quique Zárate (Pol López) se lanzan a descubrir su identidad y los secretos que guarda su memoria.”

¿CÓMO VER “LA DESCONOCIDA”?

“La desconocida” se estrenará el viernes 5 de junio de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película española solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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