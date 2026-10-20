Tras disfrutar de la temporada 4 de la serie “La diplomática” (en su idioma original: “The Diplomat”), muchos espectadores se quedaron con la misma duda: ¿qué puedo ver para seguir en ese mundo de poder y crisis internacionales? Por eso, en esta nota, reuní 5 dramas políticos y de espionaje que deberías sumar a tu lista de visualizaciones de Netflix luego de la nueva entrega de la aclamada producción protagonizada por Kate Wyler (Keri Russell). ¡Presta atención y anda alistándote para tu próxima maratón!

Vale precisar que, en la temporada 4 de “La diplomática”, Kate debe lidiar con las consecuencias políticas y personales de las decisiones de Hal (Rufus Sewell), ahora en la vicepresidencia.

Así, para frenar el avance de la alianza entre Grace (Allison Janney) y Hal, ella forma una incómoda colaboración con Todd Penn (Bradley Whitford), esposo de la presidenta, en una trama que pone en juego el equilibrio de poder dentro y fuera de la Casa Blanca.

Antes de continuar, mira el tráiler de la cuarta entrega de la serie de Netflix:

¿QUÉ SERIES DE NETFLIX PUEDES VER DESPUÉS DE “LA DIPLOMÁTICA” - TEMPORADA 4?

1. “Día cero”

Empiezo la lista con “Día cero”, miniserie en la que Robert De Niro interpreta a George Mullen, un expresidente que sale del retiro tras un ciberataque devastador.

Completan el reparto: Jesse Plemons, Lizzy Caplan, Connie Britton y Joan Allen.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

Robert De Niro como el expresidente estadounidense George Mullen en la miniserie dramática de suspenso político "Zero Day" (Foto: Grand Electric / Netflix / Panoramic Media Co)

2. “House of Cards”

En “House of Cards”, por su parte, Kevin Spacey y Robin Wright le dan vida al poderoso matrimonio Underwood en Washington.

Esta es una adaptación de la miniserie británica de 1990 y, a lo largo de los años, se consolidó como un clásico de los dramas políticos de la plataforma.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

3. “Palomas negras”

Por otro lado, Keira Knightley y Ben Whishaw protagonizan “Palomas negras”, un thriller creado por Joe Barton.

Aquí, Helen Webb es una espía casada con un político, y su viejo amigo Sam, un sicario, entra en su vida.

¿Cómo verlo? Con una suscripción activa a Netflix.

4. “El agente nocturno”

En “El agente nocturno”, Gabriel Basso es Peter Sutherland, un agente del FBI que atiende una línea telefónica y descubre una conspiración que llega a la Casa Blanca.

Cabe resaltar que la tercera temporada de la producción llegó en febrero del 2026 y ya tiene una cuarta entrega confirmada.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

5. “El novato”

Cierro la lista con “El novato”, serie en la que Noah Centineo encarna a Owen Hendricks, un joven abogado de la CIA que se mete en problemas desde su primera semana.

Importante: la serie terminó tras su segunda temporada, así que puede disfrutarse completa ahora mismo.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

Noah Centineo como Owen Hendricks y Kaylah Zander como Amelia Salazar en una escena de la serie de espionaje "The Recruit" (Foto: Entertainment One / Hypnotic Production / Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí