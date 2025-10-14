Si has seguido “La diplomática” (“The Diplomat” en inglés) eres consciente de que esta no es una serie de política común, ya que tiene ese equilibrio que pocos logran entre intriga internacional, relaciones personales cargadas de tensión y giros inesperados que te obligan a ver el siguiente episodio sin pensarlo dos veces. Pues bien, te tengo una excelente noticia: la tercera temporada estará disponible en Netflix desde el 16 de octubre de 2025.

La historia arranca donde la dejamos en la segunda temporada: el presidente Rayburn murió repentinamente, y eso pone al frente del gobierno a Grace Penn (interpretada por la ganadora del Oscar Allison Janney), quien debe gobernar en medio del caos. Al mismo tiempo, Kate Wyler (Keri Russell, nominada al Emmy por este papel) intenta mantener en pie la embajada de EE. UU. en Londres, lidiar con su esposo Hal y ahora, también, con una presidenta que podría volverse su mayor enemiga.

En esta temporada todos están bajo presión y los vínculos entre Washington y Londres están al borde del colapso. ¿Te gustaría saber quién es quién en el tablero geopolítico de “The Diplomat” - Temporada 3?

ELENCO PRINCIPAL DE “LA DIPLOMÁTICA” TEMPORADA 3

Keri Russell como Kate Wyler

Kate es el corazón de la serie. En la temporada 3 enfrenta el desafío de mantenerse firme en medio de una tormenta política sin precedentes. Su rol como embajadora de EE. UU. en el Reino Unido ya no es solo político: se convierte en una figura clave para mantener la estabilidad global, mientras su matrimonio y su reputación están en juego.

Keri Russell como Kate Wyler en "La diplomática 3" (Foto: Netflix)

Rufus Sewell como Hal Wyler

Hal es un diplomático de carrera, pero también un hombre difícil de predecir. En esta temporada, su vínculo con la muerte del presidente lo convierte en sospechoso. ¿Fue casualidad que él fuera la última persona que habló con Rayburn?

Rufus Sewell como Hal Wyler en "La diplomática 3" (Foto: Netflix)

Allison Janney como Grace Penn

Grace pasa de vicepresidenta a presidenta de Estados Unidos sin tiempo para prepararse. Nadie sabe si confiar en ella, y ella no sabe en quién confiar. Su relación con Kate será clave: ¿enemigas diplomáticas o inesperadas aliadas?

Allison Janney como Grace Penn en "La diplomática 3" (Foto: Netflix)

Bradley Whitford como Todd Penn

El esposo de Grace, ahora “primer caballero”, entra en escena por primera vez. Todd está incómodo en su nuevo rol, y eso se nota. Lo interesante es que, como en la política real, las relaciones personales también son campo de batalla.

Bradley Whitford como Todd Penn en "La diplomática 3" (Foto: Netflix)

Ali Ahn como Eidra Park

Jefa de la CIA en Londres. Inteligente, metódica, difícil de leer. Esta temporada pone a prueba su capacidad de mantenerlo todo bajo control, especialmente cuando la lealtad y la inteligencia chocan.

Ali Ahn como Eidra Park en "La diplomática 3" (Foto: Netflix)

Ato Essandoh como Stuart Hayford

Stuart es el brazo derecho de Kate. Exasesor político con instinto y conexiones, es quien muchas veces anticipa los movimientos que otros no ven. Esta temporada, su papel se vuelve más crucial que nunca.

Ato Essandoh como Stuart Hayford en "La diplomática 3" (Foto: Netflix)

David Gyasi como Austin Dennison

Secretario de Relaciones Exteriores británico. Él y Kate comparten respeto, tensiones y algo más. Ahora, con la política británica en ebullición, Dennison debe decidir hasta dónde llega su compromiso… con su país o con ella.

David Gyasi como Austin Dennison en "La diplomática 3" (Foto: Netflix)

Rory Kinnear como Nicol Trowbridge

Primer ministro del Reino Unido. Irreverente, directo y peligroso. Cree que siempre tiene la razón y odia perder el control. La nueva dinámica con EE. UU. podría empujarlo a decisiones drásticas.

Rory Kinnear como Nicol Trowbridge en "La diplomática 3" (Foto: Netflix)

Celia Imrie como Margaret “Meg” Roylin

Exasesora del primer ministro, brillante y calculadora. Roylin tiene más poder del que aparenta y conexiones con el desastre del HMS Courageous que aún no han salido del todo a la luz.

Celia Imrie como Margaret “Meg” Roylin en "La diplomática 3" (Foto: Netflix)

Aidan Turner como Callum

Callum es una figura misteriosa que aparece en Londres con información sensible. No está claro aún de qué lado está, pero su entrada al tablero complica todo aún más.

Aidan Turner como Callum en "La diplomática 3" (Foto: Netflix)

Nana Mensah como Billie Appiah

Billie es la jefa de gabinete de la Casa Blanca, una figura de poder silencioso pero decisivo. En las temporadas anteriores la vimos como alguien casi imperturbable, pero en esta entrega, la muerte de Rayburn —una figura paternal para ella— la saca de su eje.

Nana Mensah como Billie Appiah en la serie "La diplomática 3" (Foto: Netflix)

Miguel Sandoval como Miguel Ganon

Ganon es el secretario de Estado de EE. UU., y no tiene demasiada paciencia con la forma en que Kate maneja las crisis. Más aún, desaprueba su matrimonio con Hal, lo que añade tensión entre ambos.

Miguel Sandoval como Miguel Ganon en "La diplomática 3" (Foto: Netflix)

Otros personajes destacados

Rosaline Elbay como Nora, jefa de personal de la presidenta Grace Penn.

Alysia Reiner como Ivy Griffin, jefa del Servicio Secreto que protege a Grace.

Tracy Ifeachor como Thema, figura emergente con influencia internacional.

Pandora Colin como Lydia Trowbridge, esposa del primer ministro.

Michael McKean como el fallecido Presidente Rayburn (presente en retrospectivas).

T’Nia Miller como Cecilia Dennison, hermana de Austin, vista en la primera temporada.

