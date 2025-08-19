Después de que Kate Wyler (Keri Russell) descubre que la vicepresidenta Grace Penn (Allison Janney) estuvo involucrada en el ataque de la primera temporada de “La diplomática” (“The Diplomat” en su idioma original), decide confrontarla y admitir que busca el puesto de vicepresidenta. Pero las cosas dan un giro inesperado, cuando el presidente Rayburn (Michael McKean) muere y Penn se convierte en la nueva líder de la nación estadounidense al final de la segunda entrega.

Todo eso, a raíz de que Hal Wyler (Rufus Sewell) se comunicara con el presidente en lugar de con el secretario de Estado de Estados Unidos Miguel Ganon (Miguel Sandoval). Por lo tanto, los fanáticos del drama político de Netflix creado por Debora Cahn esperan con ansias la tercera temporada, que ya tiene fecha de estreno.

LO QUE SABEMOS SOBRE LA TEMPORADA 3 DE “LA DIPLOMÁTICA”

La temporada 3 de “La diplomática” fue confirmada antes del estreno de la segunda entrega. De hecho, su rodaje empezó en esas fechas. “Después de un increíble rodaje de verano en Reino Unido, trajimos Londres a Nueva York. Lo mejor de ambos mundos: filmar en Brooklyn. Nos encanta hacer esto. Estamos muy emocionados de poder seguir adelante”, declaró Cahn a Variety.

“Ya estamos rodando algunas escenas de la tercera temporada que involucran a grupos grandes y mucha gente, y solemos ensayarlas”, dijo la protagonista Keri Russell en noviembre de 2024 en un episodio del podcast Skip Intro de Netflix. “Es un lenguaje diplomático tan fluido que nos aseguramos de que todos estén en sintonía y sepan de qué estamos hablando”.

Hal (Rufus Sewell) y Kate Wyler (Keri Russell) cenan con la pareja presidencial en la tercera temporada de "La diplomática" (Foto: Netflix)

FECHA DE ESTRENO DE LA TEMPORADA 3 DE “LA DIPLOMÁTICA”

La tercera temporada de “La diplomática” se estrenará el 16 de octubre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver los nuevos episodios del drama político solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 3 DE “LA DIPLOMÁTICA”?

Tudum adelantó que en la tercera temporada de “The Diplomat”, “Kate acaba de acusar a la vicepresidenta Grace Penn (Allison Janney) de tramar un complot terrorista y admitió que busca el puesto de vicepresidenta. Pero ahora que el presidente ha muerto, el esposo de Kate, Hal, puede haberlo asesinado sin querer, y Grace Penn es la líder del mundo libre.

Nada de esto frena la campaña de Hal para conseguir la vicepresidencia para Kate. Kate asume un papel que nunca quiso, con una libertad que nunca esperó, una amistad cada vez más compleja con el secretario de Relaciones Exteriores, Austin Dennison (David Gyasi), y un vínculo desconcertante con el primer caballero, Todd Penn (Whitford).”

Por su parte, Debora Cahn señaló que, “la temporada 3 da un giro radical. En la temporada 3, Kate vive la particular pesadilla de conseguir lo que quiere”.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “THE DIPLOMAT”

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 3 DE “LA DIPLOMÁTICA”

Bradley Whitford (“The West Wing”, “The Handmaid’s Tale”) se une al reparto de la nueva temporada de “The Diplomat” como el esposo de la presidenta Grace Penn. “Me emocioné mucho cuando supe que Debora [Cahn, creadora, showrunner y productora ejecutiva] estaba interesada en que hiciera algo”, contó Whitford a Tudum.

“No tenía ni idea de qué era, pero me encanta la serie. Tenía envidia de los guionistas. Me encanta Keri. Me encanta Rufus. Y he oído que Allison Janney también es buena actuando. Es un elenco increíble”, agregó.

La productora ejecutiva Janice Williams aseguró que, “Bradley fue la incorporación perfecta a lo que ya es un elenco de ensueño”.

Entonces, estos son los actores y personajes confirmados para la temporada 3 de “La diplomática”:

Keri Russell como Kate Wyler

Rufus Sewell como Hal Wyler

David Gyasi como Austin Dennison, el secretario de Asuntos Exteriores británico

Ali Ahn como Eidra Park, jefe de la estación de la CIA

Ato Essandoh como Stuart Hayford, Jefe Adjunto de Misión

Allison Janney como la presidenta Grace Penn

Rory Kinnear como Nicol Trowbridge, la primera ministra británica

Bradley Whitford como Todd Penn

Bradley Whitford interpreta a Todd Penn y Allison Janney interpreta a Grace Penn en la tercera temporada de "La diplomática" (Foto: Netflix)

