Hay producciones que cierran temporada dejando a su público en modo: “¿y ahora qué?“. Y ese es el caso de ”La diplomática” (en su idioma original: “The Diplomat”), la serie de Netflix protagonizada por Keri Russell que, tras su cuarta tanda de episodios, nos dejó a todos con ganas de más. Así, para alegría de los fans, el drama político ha confirmado que seguirá con una quinta entrega. ¿Te gustaría averiguar que se sabe hasta el momento sobre este esperado regreso? Entonces, te recomiendo prestarle atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que la ficción, creada por Debora Cahn, se ha consolidado como uno de los títulos más sólidos del catálogo de la plataforma de streaming de la “N” roja.

Y es que mezcla con diplomacia, intrigas de poder y un matrimonio que vive en medio de ambas cosas.

Antes de continuar, mira el tráiler de “La diplomática” - Temporada 4:

LA RENOVACIÓN DE “LA DIPLOMÁTICA” PARA UNA TEMPORADA 5

A través de su web oficial, Netflix anunció la renovación de la serie el pasado jueves 29 de octubre del 2026, exactamente dos semanas después del estreno de los 8 episodios de la cuarta entrega de la producción (el 15 de octubre).

Cabe resaltar que la fecha de estreno y la trama de esta tanda de capítulos todavía se desconocen, pero la plataforma anunció que esos detalles llegarán más adelante.

El actor británico Rufus Sewell como Hal Wyler en una escena de la exitosa serie de drama político "La diplomática" (Foto: Netflix / Well Red Films)

¿POR QUÉ NETFLIX RENOVÓ “LA DIPLOMÁTICA” PARA UNA QUINTA TEMPORADA?

Tal como te puedes imaginar, los números respaldan la decisión.

Y es que, según los datos recogidos por Time Out, la serie sumó 13 semanas en el Top 10 de Netflix, llegando a ese ranking en 87 países y acumulando más de 130 millones de vistas desde su debut en el 2023.

Por otro lado, Variety recuerda que la temporada 4 alcanzó el tercer puesto del Top 10 global en su segunda semana y en 63 países en total.

¿QUÉ SE ESPERA EN LA TEMPORADA 5 DE “LA DIPLOMÁTICA”?

¡Atención, SPOILERS ! La cuarta entrega de “La diplomática” enfrentó a la presidenta Grace Penn y al vicepresidente Hal Wyler, quienes conspiraron para quedarse con el arma más poderosa de Rusia, contra Kate Wyler y Todd Penn, quienes intentaron frenar esa alianza.

Y, eventualmente, en la cumbre del G7, Kate se plantó frente a la presidenta y renunció a su cargo después de que Grace insistiera en su amenaza contra Reino Unido.

Entonces, se espera que la quinta temporada del drama político aclare el estatus laboral de Hal y cuál será el papel de nuestra protagonista tras haber enfrentado públicamente a la máxima gobernante de su país.

Y tú, ¿ya estás listo para ver los próximos capítulos de la producción?

Se ha renovado oficialmente la serie "La diplomática" para una quinta temporada (Foto: Netflix / Well Red Films)

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