La serie coreana de fantasía romántica “La emperatriz divorciada” (en inglés: “The Remarried Empress”) ya está disponible en Disney+ y Hulu. Así, la producción cuenta cómo una mujer poderosa decide reescribir su destino entre palacios, intrigas y un triángulo amoroso que se complica capítulo a capítulo. Y, tal como te puedes imaginar, el reparto del show televisivo reúne a rostros muy queridos por los seguidores del K-drama, y cada personaje tiene un intérprete con una carrera propia. Entonces, si te gustaría saber quién es quién en la ficción y en qué otros títulos has visto antes a esos actores, esta guía del elenco es para ti.

Vale precisar que la serie adapta la novela web de Alphatart, que además tiene versión en webtoon de Naver.

Y aquí la historia arranca cuando un emperador le pide el divorcio a su esposa para casarse con otra mujer.

Antes de continuar, mira el tráiler de “La emperatriz divorciada”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “LA EMPERATRIZ DIVORCIADA”?

1. Shin Min-a como Navier

Empiezo la lista con la protagonista de la serie coreana de Disney+ y Hulu: Navier, la emperatriz del Imperio del Este.

Ella es una mujer inteligente y elegante que sostiene un matrimonio tranquilo y sin pasión con su amigo de infancia

La actriz que la interpreta es Shin Min-a, reconocida por su trabajo previo en “A Bittersweet Life”, “Volcano High School” y “Karma”.

Shin Min-a como Navier en una escena de la serie coreana "La emperatriz divorciada" (Foto: Studio N / Disney+ / Hulu)

2. Ju Ji-hoon como Sovieshu

Sovieshu, por su parte, es el emperador que busca separase de Navier.

El artista que asume este rol es Ju Ji-hoon, también integrante de los elencos de “Kingdom”, “Operación Hunt” y “Project Silence”.

Ju Ji-hoon como Sovieshu en una escena de la serie coreana "La emperatriz divorciada" (Foto: Studio N / Disney+ / Hulu)

3. Lee Jong-suk como Heinrey

Por otro lado, Heinrey es el príncipe del Reino del Oeste, quien puede transformarse en pájaro.

Resulta que él espía el palacio del Imperio del Este y se enamora de Navier en esa forma.

El actor que le da vida al personaje es Lee Jong-suk, famoso por proyectos como “El amor es un capítulo aparte”, “Jardín Secreto” y “Alerta máxima”.

Lee Jong-suk como Heinrey en una escena de la serie coreana "La emperatriz divorciada" (Foto: Studio N / Disney+ / Hulu)

4. Lee Se-young como Rashta

Rashta, mientras tanto, es una esclava fugitiva que se convierte en el ser amado del emperador.

Ella está interpretada por Lee Se-young, a quien también hemos visto en “Seúl efervescente”, “A Korean Odyssey” y “Lingering”.

Lee Se-young como Rashta en una escena de la serie coreana "La emperatriz divorciada" (Foto: Studio N / Disney+ / Hulu)

Otros actores y personajes de “La emperatriz divorciada”:

5. Lee Bong-ryun como Eliza, la jefa de las damas de compañía de Navier

Lee Bong-ryun como Eliza en una escena de la serie coreana "La emperatriz divorciada" (Foto: Studio N / Disney+ / Hulu)

6. Choi Dae-hoon como McKenna , el secretario de Heinrey

, el secretario de Heinrey 7. Park Ho-san como el vizconde Lotteshu , el antiguo dueño de Rashta

, el antiguo dueño de Rashta 8. Jung Young-joo como Albani

como Albani 9. Nam Yoon-ho como el barón Lante, el secretario de Sovieshu

como el barón Lante, el secretario de Sovieshu 10. Lee Joon-hyuk como el rey Wotton III

como el rey Wotton III 11. Kang Han-na como Christa

como Christa 12. Mitch Craig como el príncipe Sirim

como el príncipe Sirim 13. Kim Young-woong como un gran duque

como un gran duque 14. Lee Joon-hyuk en una aparición especial

en una aparición especial 15. Kang Han-na en una aparición especial

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