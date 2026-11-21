Si el K-drama “La emperatriz divorciada” (en inglés: “The Remarried Empress”) te dejó con ganas de más, debes saber que el material de origen está a un clic de distancia. Y es que la historia de Navier Ellie Trovi nació como novela web, creció como webtoon y finalmente llegó a las pantallas en formato serie. Así, esa expansión lleva a muchos espectadores a buscar de dónde salió todo. Por eso, aquí te cuento cómo leer la obra, cuántos capítulos se pueden disfrutar sin pagar y qué lugar ocupa el spin-off dentro de la historia.

Vale precisar que, en el relato, Navier es la emperatriz ideal del Imperio de Oriente: inteligente, valiente, sociable, amable con su pueblo y devota de su esposo.

Sin embargo, su rutina cambia cuando el emperador lleva a una amante a palacio y le pide el divorcio.

Entonces, Navier acepta y plantea una condición inesperada: que le permitan casarse de nuevo.

De esta manera, se une a otro emperador, conserva su título y mantiene vivo su sueño de reinar.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LA FRANQUICIA “LA EMPERATRIZ DIVORCIADA”?

El origen de la franquicia “La emperatriz divorciada” es una novela web de Alphatart, publicada en Naver Web Novel entre noviembre del 2018 y marzo del 2020.

La versión en viñetas, por su parte, debutó en Naver Webtoon en octubre del 2019, con arte de SUMPUL y adaptación de HereLee.

En "La emperatriz divorciada", Navier es una gobernante inteligente y devota a su imperio hasta que su esposo, Sovieshu, trae al palacio a una amante llamada Rashta y le exige el divorcio (Foto: Webtoon)

¿DÓNDE LEER “LA EMPERATRIZ DIVORCIADA”?

El webtoon está disponible en la plataforma WEBTOON, tanto en la web como en la app para Android y iOS.

Cabe resaltar que cuenta con 7 episodios de lectura abierta. Sin embargo, su catálogo tiene un total de 247 capítulos.

Por otro lado, la ficha en español marca 399 millones de vistas y 3,7 millones de suscriptores, mientras que la versión en inglés llega a los 574,4 millones de lectores.

¿EL WEBTOON “LA EMPERATRIZ DIVORCIADA” YA TERMINÓ?

La respuesta corta es SÍ: WEBTOON marca la obra como finalizada, pues la historia principal concluyó el 15 de enero del 2026.

“La emperatriz divorciada: Spin-off”, por su parte, también está en el portal, con entregas nuevas cada viernes.

Y esos relatos incluyen el día en el que se anuncia el divorcio, una versión donde Rashta es criada de Navier y más.

Navier Ellie Trovi es la protagonista del popular webtoon y novela ligera surcoreana "La emperatriz divorciada" (Foto: Webtoon)

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