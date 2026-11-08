Los fans del K-drama de época con toque de fantasía han encontrado una nueva producción para disfrutar en el streaming. Se trata de “La emperatriz divorciada” (en inglés: “The Remarried Empress”), la serie coreana de Disney+ y Hulu protagonizada por las estrellas Shin Min-ah y Ju Ji-hoon. Así, si te preguntas cuántos capítulos tiene la ficción en total, cómo se reparte su lanzamiento y cuándo se conocerá el desenlace de la historia, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que el show televisivo adapta el webtoon homónimo de Naver, que a su vez parte de una novela de Alphatart.

De esta manera, su premisa gira alrededor de una emperatriz que acepta una petición inesperada de su esposo y la responde con una condición propia.

En ese sentido, el k-drama mezcla romance e intriga, con una ambientación europea inspirada en cortes imperiales.

La dirección, por su parte, está a cargo de Cho Suwon, el guion lo firman Yeoh Geena y Hyun Choongyeol, y el rodaje se realizó en República Checa, Alemania y Corea del Sur.

Antes de continuar, mira el tráiler de “La emperatriz divorciada”:

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “LA EMPERATRIZ DIVORCIADA”?

La serie de Disney+ y Hulu se desarrollará a lo largo de 10 episodios confirmados.

Hasta el momento, solo se ha anunciado una única temporada, por lo que la llegada de más capítulos dependerá de la decisión del equipo de producción y del desempeño del show televisivo en cifras de visualizaciones.

¿CUÁNDO SE ESTRENA CADA EPISODIO DE “LA EMPERATRIZ DIVORCIADA”?

Los cuatro primeros episodios de “La emperatriz divorciada” llegaron juntos el pasado martes 3 de noviembre del 2026.

Y es que Disney+ y Hulu adelantaron un día el estreno como agradecimiento a los fans, dado que la fecha original era el 4 de noviembre.

Eventualmente, la serie lanzará dos capítulos cada miércoles:

Episodios 5 y 6: miércoles 11 de noviembre del 2026.

miércoles 11 de noviembre del 2026. Episodios 7 y 8: miércoles 18 de noviembre del 2026.

miércoles 18 de noviembre del 2026. Episodios 9 y 10 (final): miércoles 25 de noviembre del 2026.

¿POR QUÉ TODOS HABLAN DE “LA EMPERATRIZ DIVORCIADA”?

De acuerdo con Deadline, “La emperatriz divorciada” marcó un récord para Disney+: tres días después de su estreno, se convirtió en la serie original producida fuera de Estados Unidos más vista en la historia de la plataforma a nivel mundial.

Asimismo, ocupó el primer lugar entre los lanzamientos coreanos en más de 50 mercados, entre ellos EE. UU., México, Chile y España.

Shin Min-ah como Navier Ellie Trovi y Lee Jong-suk como Heinrey Alles Lazlo en una escena de la serie coreana "La emperatriz divorciada" (Foto: Studio N / Disney+ / Hulu)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí