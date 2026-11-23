La serie coreana “La emperatriz divorciada” (en inglés: “The Remarried Empress”) goza de gran éxito en Disney+ y Hulu. Así, con el paso del tiempo, uno de los temas favoritos de los fans es Rashta, el personaje que genera comentarios episodio tras episodio. En ese sentido, la actriz que le da vida, Lee Se-young, ha revelado cómo se preparó físicamente para el papel... despertando la curiosidad entre los seguidores de la producción. ¿Te gustaría saber exactamente qué dijo? Pues, si la respuesta es positiva, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que este K-drama de fantasía histórica narra la historia de Navier, la emperatriz del Imperio del Este.

Y, eventualmente, ella descubre que su esposo, el emperador Sovieshu, quiere divorciarse tras enamorarse de Rashta, una esclava fugitiva a la que lleva al palacio.

Antes de continuar, mira el episodio de estreno de “La emperatriz divorciada”:

¿QUÉ CONTÓ LEE SE-YOUNG SOBRE SU CAMBIO FÍSICO EN “LA EMPERATRIZ DIVORCIADA”?

En una entrevista concedida al canal de YouTube ggzz, la actriz Lee Se-young confesó que cuidó su aspecto de forma especial para interpretar a Rashta.

Y es que, tras leer el webtoon original en el que se basa la serie, la artista entendió que el personaje debía transmitir belleza y encanto, por lo que decidió prepararse con dedicación para el papel.

1. Su preparación física

Resulta que, tras terminar su trabajo anterior, “Motel California”, la intérprete había aumentado aproximadamente 8 kg.

Por lo tanto, para su rol en “La emperatriz divorciada”, adoptó una rutina más equilibrada y logró reducir esa misma cantidad de peso de forma gradual y saludable.

Así, siguió una alimentación que mantiene la proteína y recorta los carbohidratos, la cual le ayudó a sentirse mejor y a notar una mejora en la condición de su piel.

2. El cuidado de su piel

Finalmente, para acercarse al tono de piel claro de Rashta, Lee Se-young usó con frecuencia protector solar en spray y en crema.

Es decir, más que hablar de un cambio drástico, la intérprete describió un proceso de autocuidado orientado a responder a las necesidades del personaje.

¿QUIÉN ES RASHTA EN “LA EMPERATRIZ DIVORCIADA”?

En “La emperatriz divorciada”, Rashta es una esclava fugitiva a la que el emperador Sovieshu lleva al palacio con la intención de convertirla en su amante.

Y si bien tiene apariencia inocente, más adelante escala de posición gracias al favor del poderoso hombre y amenaza el lugar de la emperatriz Navier.

La actriz surcoreana Lee Se-young como Rashta en una escena de la serie de televisión "La emperatriz divorciada" (Foto: Studio N / Disney+ / Hulu)

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