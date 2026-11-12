El reconocido actor Lee Jong-suk vuelve a estar en boca de los fans del K-drama gracias a “La emperatriz divorciada” (en inglés: “The Remarried Empress”), la serie de fantasía y romance que se sumó al catálogo de Disney+ y Hulu. Así, quien llegó a ella por el elenco seguramente se hizo una pregunta clave: dónde más se puede ver al actor que le da vida a Heinrey. Por eso, aquí te ayudo a resolver esa duda, con 5 títulos que van desde los romances, pasando por el suspenso hasta llegar a los dramas periodísticos. ¡Prepárate para tu próxima maratón frente a la TV!

¿EN QUÉ OTRAS SERIES COREANAS PUEDES VER A LEE JONG-SUK?

1. “Secret Garden” (2010)

Empiezo la lista con “Secret Garden”, comedia romántica fantástica de SBS con 20 episodios en total, protagonizada por Hyun Bin y Ha Ji-won.

Aquí, Lee Jong-suk tiene un papel secundario como Han Tae-sun, un joven músico.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

Lee Jong-suk como Han Tae-sun en el famoso drama coreano "Secret Garden" (Foto: Seoul Broadcasting System)

2. “I Hear Your Voice” (2013)

Por otro lado, “I Hear Your Voice” es un drama judicial y romántico de SBS con 18 capítulos.

En esta serie, Lee Jong-suk es Park Soo-ha, un estudiante que lee la mente y que se cruza con una defensora pública interpretada por Lee Bo-young.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

3. “Pinocchio” (2014)

“Pinocchio”, por su parte, es un drama de SBS con 20 episodios sobre el mundo del periodismo.

Aquí, Lee Jong-suk le da vida a Gi Ha-myeong, quien adopta la identidad de Choe Dal-po.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

4. “Romance Is a Bonus Book” (2019)

Respecto a “Romance Is a Bonus Book”, esta es una comedia romántica de tvN con 16 episodios y Lee Na-young como coprotagonista.

Lee Jong-suk, mientras tanto, es Cha Eun-ho, un editor en jefe.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

5. “Big Mouth: Artista de la estafa”

Cierro la lista de “Big Mouth: Artista de la estafa”, serie de suspenso de MBC con 16 capítulos en total.

Aquí, Lee Jong-suk es el abogado Park Chang-ho y Yoona lo acompaña en el reparto.

Además, gracias a su trabajo en esta producción, el intérprete ganó el Gran Premio (Daesang) en los MBC Drama Awards.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Disney+.

Lee Jong-suk interpreta a Park Chang-ho en la exitosa serie coreana "Big Mouth: Artista de la estafa" (Foto: MBC GROUP / Disney+)

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